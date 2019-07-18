Экономика

Зарплаты половины россиян оказались меньше 35 тысяч рублейГазета.Ru вчера в 12:12

По данным исследования Росстата, половина населения России получает менее 34,5 тысячи рублей в месяц. Именно такая зарплата стала медианным значением. При этом от средней зарплаты по стране данный показатель отличается почти на 30%.
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Половина россиян получают зарплату менее 34,5 тысяч рублей, это следует из результатов исследования Росстата

Эхо Москвы01:02

Росстат выяснил, что половина россиян получают зарплату ниже 35 тыс. рублей

ТАССвчера в 12:58

Половина россиян зарабатывают менее ₽35 тыс в месяц

РБКвчера в 08:07

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Газета.Ruвчера в 12:12

Зарплаты половины россиян оказались ниже 35 тысяч рублей

Lenta.ruвчера в 10:12

Половина россиян получает меньше 35 тысяч рублей

News.ruвчера в 09:06

Зарплаты половины россиян оказались ниже 35 тысяч рублей

РИА Новостивчера в 11:57
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Автоматически обработаны 7333 источника, обновлено в 11:24, Вашингтон
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