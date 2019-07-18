По данным исследования Росстата, половина населения России получает менее 34,5 тысячи рублей в месяц. Именно такая зарплата стала медианным значением. При этом от средней зарплаты по стране данный показатель отличается почти на 30%.

Зарплаты половины россиян оказались меньше 35 тысяч рублей

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