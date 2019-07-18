Экономика
Зарплаты половины россиян оказались меньше 35 тысяч рублейГазета.Ru вчера в 12:12
По данным исследования Росстата, половина населения России получает менее 34,5 тысячи рублей в месяц. Именно такая зарплата стала медианным значением. При этом от средней зарплаты по стране данный показатель отличается почти на 30%.
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Автоматически обработаны 7333 источника, обновлено в 11:24, Вашингтон
Политика
Дана Борисова разгневала украинских националистов
Обновлено в 09:17
Политика
Зеленский уволил посла Украины в США
Президент Украины Владимир Зеленский уволил Валерия Чалого с должности посла Украины в Вашингтоне, а также с должности украинского посла в Антигуа и Барбуде и Тринидаде и Тобаго, которые он занимал по совместительству.
Обновлено в 09:31
Общество
В музее Есенина сняли на видео «привидение»
Радиостанция "Говорит Москва" опубликовала видео, на котором, как утверждают сотрудники Государственного музея С. А. Есенина, запечатлен призрак.
Обновлено в 10:38
Политика
Новый способ оскорбления россиян нашли на Украине
На Украине в Черновцах сотрудники пиццерии вывесили на входе в ресторан табличку с оскорблением русскоязычных клиентов.
Обновлено в 11:14
Гаджеты
Ультрабюджетный смартфон Xiaomi Qin 2 получил вытянутый экран
Компания Xiaomi дала старт краудфандинговой кампании по сбору средств на смартфон Qin 2, который оценен всего в 73 доллара.
Обновлено в 08:07
Интернет
«ВКонтакте» запускает приложение для знакомств Lovina
«ВКонтакте» запускает приложение для знакомств Lovina, в котором пользователи смогут общаться через видеозвонки и видеоистории.
Обновлено в 08:44
Экономика
Оборонке запретят госзакупки импортной продукции
Как отмечается, госзакупки импортной продукции могут быть запрещены только для оборонной отрасли.
Обновлено в 10:22
Политика
В МИДе рассказали о закрытых переговорах с Нидерландами по MH17
Консультации с Нидерландами по авиакатастрофе MH17 идут, они носят закрытый характер.
Обновлено в 08:18
Происшествия
В квартире геев, усыновивших детей, провели обыск
Полицейские вскрыли замки и провели обыск в квартире московской однополой пары из-за дела об усыновлении детей.
Обновлено в 08:05
Происшествия
Под Калининградом столкнулись микроавтобус и бензовоз
Микроавтобус и бензовоз столкнулись под Калининградом на трассе Калининград - Черняховск.
Обновлено в 08:00
Футбол
Гильерме продлил контракт с «Локомотивом» на три года
Обновлено в 10:50
Политика
Захарова назвала позором продление ареста Вышинскому
Обновлено в 09:33
Происшествия
В метро Москвы расцепились вагоны поезда
Между станциями «Савеловская» и «Петровский парк» Большой Кольцевой линии расцепились вагоны поезда, сообщает Telegram-канал Baza.
Обновлено в 10:33
Наука
Потребление соли увеличивает случаи инсультов и инфарктов
Американские специалисты провели новое исследование, в ходе которого пришли к выводу, что «верхнее» систолическое артериальное давление и «нижнее» диастолическое в одинаковой степени влияют на вероятность сердечного приступа и инсульта.
Обновлено в 02:17
Общество
Метеорологи признали июнь 2019 года самым жарким в истории
Средний показатель температуры поверхности Земли в июне 2019 года оказался самым высоким за историю наблюдений, сообщило Национальное управление океанических и атмосферных исследований (NOAA).
Обновлено в 11:02
Экономика
Чистая прибыль «РуссНефти» по РСБУ за 1 полугодие выросла на 1,3%
Чистая прибыль "РуссНефти" по РСБУ за 1 полугодие 2019 года выросла на 1,3% - до 7,97 млрд рублей, следует из отчетности компании.
Обновлено в 09:15
Космос
Госкомиссия утвердила экипаж новой экспедиции на МКС
Государственная комиссия утвердила новый экипаж длительной экспедиции на Международную космическую станцию (МКС), который отправится 20 июля на орбиту с космодрома Байконур на пилотируемом корабле "Союз МС-13".
Обновлено в 09:03
Политика
СБУ обвинила «Мотор Сич» в финансировании ДНР
В Службе безопасности Украины (СБУ) заявили, что группа компаний «Мотор Сич» на протяжении двух лет финансировала деятельность самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР).
Обновлено в 10:06
Политика
Путин введет электронные визы в Санкт-Петербурге
Президент России Владимир Путин анонсировал подписание указа о введении режима электронной визы на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
Обновлено вчера в 11:27
Экономика
В Boeing подсчитали потери из-за простоя 737 MAX
Компания Boeing подсчитала убытки из-за запрета на полеты для самой продаваемой модели своих лайнеров - линейки новейших 737 MAX.
Обновлено в 06:50
Кино
Вышел трейлер фильма «Лучший стрелок — 2» с Томом Крузом
Tom Cruise showed up at Comic-Con in San Diego on Thursday to unveil the trailer for "Top Gun: Maverick" https: / / t.co / bxzJafsG7f — The New York Times (@ nytimes) 18 июля 2019 г. Картина стала продолжением фильма "Лучший стрелок", вышедшего на экраны в 1986 году.
Обновлено в 10:46
Культура
Александр Ширвиндт отмечает 85-летний юбилей
Художественному руководителю Московского академического театра сатиры, народному артисту РСФСР исполнилось 85 лет, передает ОТР.
Обновлено в 05:15
Общество
Покрас Лампас прокомментировал порчу своей работы в Екатеринбурге
Стрит-арт художник Покрас Лампас (Арсений Пыженков) рассказал РИА Новости, что планирует обязательно восстановить свою работу в Екатеринбурге, которую залили гудроном, сейчас оценивается нанесенный ей ущерб.
Обновлено в 05:30
Политика
В конгресс США внесли законопроект о новых антироссийских санкциях
Члены палаты представителей от Демократической партии Марси Каптур и Майк Куигли, а также республиканцы Энди Харрис и Брайан Фитцпатрик внесли в конгресс США законопроект «О прекращении агрессивного посягательства на свободу посредством закона о санкциях против России» (SAILORS Act), предусматривающий введение новых антироссийских санкций.
Обновлено вчера в 23:47
Политика
Зеленский оттолкнул министра обороны Украины
Владимир Зеленский во время осмотра экспериментальных модулей для размещения военнослужащих оттолкнул министра обороны Степана Полторака.
Обновлено в 09:30
Политика
На Украине проходят обыски в связанных с Порошенко компаниях
Детективы НАБУ проводят обыски в двух компаниях, которые связывают с Петром Порошенко.
Обновлено в 06:05
Происшествия
Названа причина задымления Boeing в Шереметьево
Представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте (ММСУТ) СК России Елена Марковская назвала причину задымления в самолете Boeing 737 авиакомпании Nordwind («Северный ветер»).
Обновлено в 04:27
Политика
Глава Чувашии попал в больницу в Санкт-Петербурге
Известно, что глава Чувашии прибыл на форум регионов России и Белоруссии, который прошел в Таврическом дворце.
Обновлено в 06:55