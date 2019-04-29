Экономика
Россиянам пообещали увеличить зарплатуТелеканал 360° 05:03
Как сообщило издание «Коммерсант» со ссылкой на данные опроса компании Korn Ferry, зарплаты в России растут быстрее инфляции. Большинство работодателей в текущем году собираются еще увеличить выплаты своим сотрудникам. Максимальные показатели роста зарплат — почти 12%.
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Автоматически обработаны 7323 источника, обновлено в 08:24, Ашберн
Политика
Кремль отреагировал на заявление Зеленского о российских паспортах
В Кремле прокомментировали заявление избранного президента Украины Владимира Зеленского об упрощённой процедуре предоставления российского гражданства.
Обновлено в 05:34
Происшествия
При пожаре в церкви в Челябинской области пострадали шесть детей
При пожаре в церкви Челябинской области пострадали шестеро детей, которые были на экскурсии, сообщили РБК в пресс-службе регионального минздрава.
Обновлено в 06:21
Армия и оружие
Россия стала ежедневно бомбить террористов в Сирии
Россия стала действовать после того, как террористы начали атаку против Сирийской арабской армии в Хаме.
Обновлено в 07:06
Музыка
Победу дочери Алсу на «Голосе» прокомментировала представитель певицы
Напомним, что первый канал устроил проверку результатов голосования в финале шоу, после победы дочки певицы Алсу Микеллы Абрамовой.
Обновлено в 03:24
Политика
Мосгордума не поддержала увеличение количества депутатов в парламенте
Депутаты Мосгордумы не поддержали предложение Совета депутатов муниципального округа Тропарево-Никулино увеличить количество парламентариев до 110 человек, передает корреспондент ТАСС.
Обновлено в 08:03
Происшествия
В Уфе продлили арест двоим экс-полицейским, обвиняемым в изнасиловании
29 апреля Советский районный суд Уфы еще на месяц продлил арест двоим из трех экс-полицейских, которых обвинили в изнасиловании коллеги.
Обновлено в 06:18
Транспорт
ГИБДД создаст цифровую базу злостных нарушителей ПДД
Государственная автоинспекция (ГИБДД) планирует разработать базу данных злостных нарушителей правил дорожного движения и водителей, лишенных прав.
Обновлено в 05:01
Политика
Беги, Лена, беги! Россиянка попросила у Зеленского паспорт Украины
Намерения вновь избранного президента Украины Владимира Зеленского выдавать паспорта страны всем, кто «борется за свободу», уже вызвали отклик у россиян.
Обновлено в 08:18
Экономика
Небольшие магазины в России могут начать массово закрываться
Предложение Минфина лишить некоторых продавцов возможности платить налоги на специальных условиях может привести к закрытию большинства несетевых магазинов в России.
Обновлено в 03:33
Кино
«Мстители: Финал» побил мировой рекорд по кассовым сборам
Фильм «Мстители: Финал» побил мировой рекорд по кассовым сборам.
Обновлено вчера в 17:18
Энергетика
Чистая российская нефть приблизилась к границе с Белоруссией
По его данным, в настоящее время чистая российская нефть достигла расположенной у Белоруссии линейной производственной диспетчерской станции Унеча нефтепровода "Дружба".
Обновлено в 08:16
Политика
Андрей Одинцов ушел с поста главы Орска
Обновлено в 03:53
Культура
Первое издание стихов Владимира Маяковского выставлено на торги
Экземпляр, выставленный на торги, представлен в издательской обложке.
Обновлено в 07:40
Музыка
Эрнст высказался относительно итогов шоу «Голос. Дети»
Обновлено вчера в 01:22
Общество
МВД потребовало доступ к врачебной тайне
В МВД считают, что доступ к врачебной тайне позволит ведомству предупреждать совершение преступлений лицами с данными заболеваниями.
Обновлено в 05:39
Экономика
Крупные платежные системы в России ограничили переводы в ряд стран
Платежные системы Western Union, "Золотая корона" и Contact ограничили сумму денежных переводов из России в Китай, Казахстан, Кыргызстан и Вьетнам.
Обновлено в 03:20
Музыка
Финалист «Голоса» Ержан Максим счел его итоги справедливыми
Как передает «Sputnik Казахстан», мальчик также заявил, что конкурс прошел справедливо.
Обновлено в 07:31
Общество
Врач рассказал, сколько можно выпить в майские праздники
Спиртные напитки, рассказал нарколог, можно заменить спортивными тренировками, танцами и песнями.
Обновлено в 08:04
Музыка
Президент Туркмении зачитал рэп про коня
Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов зачитал рэп. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Туркменское телевидение.
Обновлено вчера в 15:35
Политика
Порошенко могут запретить выезд за границу
Из сообщения пресс-службы суда: «Окружной административный суд города Киева открыл производство по делу по иску известного блогера Александра Дубинского, который просит суд запретить чиновникам и политикам выезжать за границу в течение одного года после проведения парламентских и президентских выборов».
Обновлено 26 апреля в 12:32
Футбол
Кейперс обслужит первый матч полуфинала ЛЧ «Барселона» – «Ливерпуль»
Бригада голландского арбитра Бьорна Кейперса обслужит первый полуфинальный матч Лиги чемпионов "Барселона" – "Ливерпуль", который пройдет 1 мая на стадионе "Камп Ноу", информирует официальный сайт УЕФА.
Обновлено в 06:12
Общество
Александр Блошенко стал исполнительным директором Роскосмоса по науке
Александр Блошенко, ранее занимавший должность советника гендиректора Роскосмоса по науке, подтвердил РИА Новости, что стал исполнительным директором госкорпорации по научной и исследовательской работе.
Обновлено в 07:16
Происшествия
Школьник в Москве получил ранение из пневматики на репетиции спектакля
В Москве во время репетиции спектакля мальчик получил ранение из пневматического пистолета, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МВД по столице.
Обновлено в 06:01
Кино
Опубликован тизер 4 серии финального сезона «Игры престолов»
Телекомпания HBO опубликовала тизер четвертого эпизода восьмого сезона фантастического сериала "Игра престолов".
Обновлено в 03:39
Происшествия
Певица МакSим впервые прокомментировала ДТП со своим участием
Певица Марина Абросимова, выступающая под псевдонимом МакSим, впервые поделилась подробностями об аварии, в которую она попала в конце апреля.
Обновлено в 05:28
Финансы
Внешняя торговля РФ подтверждает реальность ухода от доллара
Сокращение доли расчетов в долларах Россия за годы существования санкций с 2013 по 2018 годы сократила долю расчетов в долларах на 12,6% во внешней торговле, увеличив долю в евро и рублях на 26,6% и 14% соответственно.
Обновлено в 04:33
Политика
Лавров осудил намерение США освободить плененных в Сирии террористов
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что освобождение США взятых в плен в Сирии и Ираке иностранных террористов станет ужасным преступлением, передает ТАСС.
Обновлено в 08:13
Гаджеты
Веб-портал «Домклик» от Сбербанка подключил сервис оплаты Apple Pay
Веб-портал «Домклик», который является онлайн-сервисом российского Сбербанка по решению вопросов приобретения недвижимости и ипотечного кредитования, объявил о запуске новой возможности произведения оплаты при помощи сервиса Apple Pay.
Обновлено в 05:05
Происшествия
Во ФСИН рассказали о «еле живых» арестантах после допросов следователей
В 2018 году федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) отказалась принимать в следственные изоляторы Москвы и Московской области около 200 подследственных.
Обновлено в 08:12