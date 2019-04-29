Экономика

Россиянам пообещали увеличить зарплатуТелеканал 360° 05:03

Как сообщило издание «Коммерсант» со ссылкой на данные опроса компании Korn Ferry, зарплаты в России растут быстрее инфляции. Большинство работодателей в текущем году собираются еще увеличить выплаты своим сотрудникам. Максимальные показатели роста зарплат — почти 12%.
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70 процентов российских компаний заявили, что готовы повышать зарплаты сотрудникам

Snob.ruвчера в 23:25

Россиянам пообещали поднять зарплату

Lenta.ru04:03

Опрос: Большинство компаний в России готовится поднимать зарплаты сотрудникам

БИЗНЕС Online00:40

Большинство работодателей в России готовятся поднять зарплаты

URA.Ruвчера в 23:58

Опрос показал, что работодатели в России готовы повысить зарплату сотрудникам

Life.ru05:08

Работодатели будут повышать зарплаты

News.ruвчера в 19:32

Зарплаты намерены расти выше инфляции

Коммерсантъвчера в 17:50
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Политика

Кремль отреагировал на заявление Зеленского о российских паспортах

В Кремле прокомментировали заявление избранного президента Украины Владимира Зеленского об упрощённой процедуре предоставления российского гражданства.
Обновлено в 05:34
Происшествия

При пожаре в церкви в Челябинской области пострадали шесть детей

При пожаре в церкви Челябинской области пострадали шестеро детей, которые были на экскурсии, сообщили РБК в пресс-службе регионального минздрава.
Обновлено в 06:21
Армия и оружие

Россия стала ежедневно бомбить террористов в Сирии

Россия стала действовать после того, как террористы начали атаку против Сирийской арабской армии в Хаме.
Обновлено в 07:06
Музыка

Победу дочери Алсу на «Голосе» прокомментировала представитель певицы

Напомним, что первый канал устроил проверку результатов голосования в финале шоу, после победы дочки певицы Алсу Микеллы Абрамовой.
Обновлено в 03:24
Политика

Мосгордума не поддержала увеличение количества депутатов в парламенте

Депутаты Мосгордумы не поддержали предложение Совета депутатов муниципального округа Тропарево-Никулино увеличить количество парламентариев до 110 человек, передает корреспондент ТАСС.
Обновлено в 08:03
Происшествия

В Уфе продлили арест двоим экс-полицейским, обвиняемым в изнасиловании

29 апреля Советский районный суд Уфы еще на месяц продлил арест двоим из трех экс-полицейских, которых обвинили в изнасиловании коллеги.
Обновлено в 06:18
Происшествия

В Италии отменили отправление поезда из-за пьяных машинистов

Обновлено в 06:24
Транспорт

ГИБДД создаст цифровую базу злостных нарушителей ПДД

Государственная автоинспекция (ГИБДД) планирует разработать базу данных злостных нарушителей правил дорожного движения и водителей, лишенных прав.
Обновлено в 05:01
Политика

Беги, Лена, беги! Россиянка попросила у Зеленского паспорт Украины

Намерения вновь избранного президента Украины Владимира Зеленского выдавать паспорта страны всем, кто «борется за свободу», уже вызвали отклик у россиян.
Обновлено в 08:18
Экономика

Небольшие магазины в России могут начать массово закрываться

Предложение Минфина лишить некоторых продавцов возможности платить налоги на специальных условиях может привести к закрытию большинства несетевых магазинов в России.
Обновлено в 03:33
Кино

«Мстители: Финал» побил мировой рекорд по кассовым сборам

Фильм «Мстители: Финал» побил мировой рекорд по кассовым сборам.
Обновлено вчера в 17:18
Энергетика

Чистая российская нефть приблизилась к границе с Белоруссией

По его данным, в настоящее время чистая российская нефть достигла расположенной у Белоруссии линейной производственной диспетчерской станции Унеча нефтепровода "Дружба".
Обновлено в 08:16
Политика

Андрей Одинцов ушел с поста главы Орска

Обновлено в 03:53
Культура

Первое издание стихов Владимира Маяковского выставлено на торги

Экземпляр, выставленный на торги, представлен в издательской обложке.
Обновлено в 07:40
Музыка

Эрнст высказался относительно итогов шоу «Голос. Дети»

Обновлено вчера в 01:22
Общество

МВД потребовало доступ к врачебной тайне

В МВД считают, что доступ к врачебной тайне позволит ведомству предупреждать совершение преступлений лицами с данными заболеваниями.
Обновлено в 05:39
Экономика

Крупные платежные системы в России ограничили переводы в ряд стран

Платежные системы Western Union, "Золотая корона" и Contact ограничили сумму денежных переводов из России в Китай, Казахстан, Кыргызстан и Вьетнам.
Обновлено в 03:20
Музыка

Финалист «Голоса» Ержан Максим счел его итоги справедливыми

Как передает «Sputnik Казахстан», мальчик также заявил, что конкурс прошел справедливо.
Обновлено в 07:31
Общество

Врач рассказал, сколько можно выпить в майские праздники

Спиртные напитки, рассказал нарколог, можно заменить спортивными тренировками, танцами и песнями.
Обновлено в 08:04
Музыка

Президент Туркмении зачитал рэп про коня

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов зачитал рэп. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Туркменское телевидение.
Обновлено вчера в 15:35
Политика

Порошенко могут запретить выезд за границу

Из сообщения пресс-службы суда: «Окружной административный суд города Киева открыл производство по делу по иску известного блогера Александра Дубинского, который просит суд запретить чиновникам и политикам выезжать за границу в течение одного года после проведения парламентских и президентских выборов».
Обновлено 26 апреля в 12:32
Футбол

Кейперс обслужит первый матч полуфинала ЛЧ «Барселона» – «Ливерпуль»

Бригада голландского арбитра Бьорна Кейперса обслужит первый полуфинальный матч Лиги чемпионов "Барселона" – "Ливерпуль", который пройдет 1 мая на стадионе "Камп Ноу", информирует официальный сайт УЕФА.
Обновлено в 06:12
Общество

Александр Блошенко стал исполнительным директором Роскосмоса по науке

Александр Блошенко, ранее занимавший должность советника гендиректора Роскосмоса по науке, подтвердил РИА Новости, что стал исполнительным директором госкорпорации по научной и исследовательской работе.
Обновлено в 07:16
Происшествия

Школьник в Москве получил ранение из пневматики на репетиции спектакля

В Москве во время репетиции спектакля мальчик получил ранение из пневматического пистолета, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МВД по столице.
Обновлено в 06:01
Кино

Опубликован тизер 4 серии финального сезона «Игры престолов»

Телекомпания HBO опубликовала тизер четвертого эпизода восьмого сезона фантастического сериала "Игра престолов".
Обновлено в 03:39
Происшествия

Певица МакSим впервые прокомментировала ДТП со своим участием

Певица Марина Абросимова, выступающая под псевдонимом МакSим, впервые поделилась подробностями об аварии, в которую она попала в конце апреля.
Обновлено в 05:28
Финансы

Внешняя торговля РФ подтверждает реальность ухода от доллара

Сокращение доли расчетов в долларах Россия за годы существования санкций с 2013 по 2018 годы сократила долю расчетов в долларах на 12,6% во внешней торговле, увеличив долю в евро и рублях на 26,6% и 14% соответственно.
Обновлено в 04:33
Политика

Лавров осудил намерение США освободить плененных в Сирии террористов

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что освобождение США взятых в плен в Сирии и Ираке иностранных террористов станет ужасным преступлением, передает ТАСС.
Обновлено в 08:13
Гаджеты

Веб-портал «Домклик» от Сбербанка подключил сервис оплаты Apple Pay

Веб-портал «Домклик», который является онлайн-сервисом российского Сбербанка по решению вопросов приобретения недвижимости и ипотечного кредитования, объявил о запуске новой возможности произведения оплаты при помощи сервиса Apple Pay.
Обновлено в 05:05
Происшествия

Во ФСИН рассказали о «еле живых» арестантах после допросов следователей

В 2018 году федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) отказалась принимать в следственные изоляторы Москвы и Московской области около 200 подследственных.
Обновлено в 08:12
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