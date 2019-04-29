Зарплаты намерены расти выше инфляцииКоммерсантъ вчера в 17:50

Большинство компаний, работающих на рынке РФ, в 2019 году планируют повышение зарплаты своих сотрудников, следует из данных опроса компании Korn Ferry.

Шоу-бизнес Прощание с актрисой Элиной Быстрицкой началось в Малом театре В Москве в Малом театре началась церемония прощания с народной артисткой СССР Элиной Быстрицкой, скончавшейся 26 апреля, передает корреспондент "Интерфакса".

Политика Главу тюрьмы Гуантанамо уволили Руководителя американской тюрьмы Гуантанамо контр-адмирала Джона Ринга уволили за семь недель до того, как он должен был покинуть свой пост.

Общество В Госдуме предложили сократить рабочую неделю в зимнее время Депутат Государственной думы Виталий Милонов предложил сократить рабочую неделю в зимнее время.

Политика Песков объяснил, кто будет заниматься выдачей паспортов жителям ЛДНР Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков встретился с журналистами в рамках ежедневного брифинга и ответил на несколько вопросов, в том числе касающихся выдачи паспортов гражданам ЛДНР, сообщает издание «Федеральное агентство новостей».

Происшествия Футболист сборной Чехии погиб в ДТП после матча Нападающий турецкого «Антальяспора» Йосеф Шурал погиб в результате аварии с участием микроавтобуса, который перевозил игроков команды после гостевого матча чемпионата Турции.

Хоккей Олег Знарок назначен главным тренером ХК «Спартак» Олег Знарок стал главным тренером московского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Спартак".

Общество МВД потребовало доступ к врачебной тайне В МВД считают, что доступ к врачебной тайне позволит ведомству предупреждать совершение преступлений лицами с данными заболеваниями.

Технологии Партнеров Интерпола привлекут к проверке итогов шоу «Голос. Дети» Group-IB, как дополнительно подчеркивается в заявлении, является официальным партнером не только Интерпола, но и Европола, а также киберполиций различных отдельных стран.

Политика В Норвегии нашли российскую «военную белуху» Рыбаки обнаружили 25 апреля на севере Норвегии белуху с прикрепленной камерой GoPro и обвесом с надписью «Оборудование Санкт-Петербурга», пишет издание Dagbladet.

Энергетика «Северный поток-2» позволит европейцам экономить 8 млрд евро в год Восемь миллиардов евро смогут экономить европейцы при использовании "Северного потока-2", благодаря снижению цен на "голубое топливо" на 13 процентов.

Экономика Небольшие магазины в России могут начать массово закрываться Предложение Минфина лишить некоторых продавцов возможности платить налоги на специальных условиях может привести к закрытию большинства несетевых магазинов в России.

Шоу-бизнес Алла Пугачёва наградила своих победителей шоу «Голос. Дети» В конце вечера г-жа Пугачёва вручила детям премию "Золотая звезда Аллы" - это золотой кулон и денежный приз, выплачиваемый из собственных средств.

Общество В Госдуму внесли законопроект о борьбе с «аптечной наркоманией» Особенно широко "аптечная наркомания" распространена в молодежной среде ввиду относительной доступности, простоты применения и интенсивности воздействия лекарств, содержащих психоактивные вещества, отмечается в сопроводительных материалах.

Музыка Пригожин объяснил победу дочери Алсу в «Голосе» "За Микеллу голосовали поклонники Алсу, которых у нее очень много", — написал Пригожин.

Происшествия Школьник в Москве получил ранение из пневматики на репетиции спектакля В Москве во время репетиции спектакля мальчик получил ранение из пневматического пистолета, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МВД по столице.

Политика Президент Индонезии сообщил о планах перенести столицу из Джакарты Президент Индонезии Джоко Видодо сообщил о намерении перенести столицу республики из Джакарты в другой город.

Политика Министр социальной политики Украины назвал жителей ДНР и ЛНР мразями В интервью одному из украинских изданий глава министерства социальной политики Украины Андрей Рева назвал жителей ЛДНР мразями.

Происшествия Прокуратура проверит данные о продаже умирающему бесплатного протеза Свердловская прокуратура начала проверку данных о том, что врачи взяли с умирающего онкобольного денежных средств за протез, который ему полагался бесплатно, передает РИА "Новости" со ссылкой на региональное ведомство.