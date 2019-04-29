Экономика
Зарплаты намерены расти выше инфляцииКоммерсантъ вчера в 17:50
Большинство компаний, работающих на рынке РФ, в 2019 году планируют повышение зарплаты своих сотрудников, следует из данных опроса компании Korn Ferry.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7323 источника, обновлено в 06:52, Ашберн
Шоу-бизнес
Прощание с актрисой Элиной Быстрицкой началось в Малом театре
В Москве в Малом театре началась церемония прощания с народной артисткой СССР Элиной Быстрицкой, скончавшейся 26 апреля, передает корреспондент "Интерфакса".
Обновлено в 05:31
Политика
Главу тюрьмы Гуантанамо уволили
Руководителя американской тюрьмы Гуантанамо контр-адмирала Джона Ринга уволили за семь недель до того, как он должен был покинуть свой пост.
Обновлено в 04:00
Общество
В Госдуме предложили сократить рабочую неделю в зимнее время
Депутат Государственной думы Виталий Милонов предложил сократить рабочую неделю в зимнее время.
Обновлено вчера в 23:55
Политика
Песков объяснил, кто будет заниматься выдачей паспортов жителям ЛДНР
Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков встретился с журналистами в рамках ежедневного брифинга и ответил на несколько вопросов, в том числе касающихся выдачи паспортов гражданам ЛДНР, сообщает издание «Федеральное агентство новостей».
Обновлено в 06:35
Происшествия
Футболист сборной Чехии погиб в ДТП после матча
Нападающий турецкого «Антальяспора» Йосеф Шурал погиб в результате аварии с участием микроавтобуса, который перевозил игроков команды после гостевого матча чемпионата Турции.
Обновлено в 05:48
Хоккей
Олег Знарок назначен главным тренером ХК «Спартак»
Олег Знарок стал главным тренером московского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Спартак".
Обновлено в 06:10
Общество
МВД потребовало доступ к врачебной тайне
В МВД считают, что доступ к врачебной тайне позволит ведомству предупреждать совершение преступлений лицами с данными заболеваниями.
Обновлено в 05:39
Технологии
Партнеров Интерпола привлекут к проверке итогов шоу «Голос. Дети»
Group-IB, как дополнительно подчеркивается в заявлении, является официальным партнером не только Интерпола, но и Европола, а также киберполиций различных отдельных стран.
Обновлено в 04:25
Политика
В Норвегии нашли российскую «военную белуху»
Рыбаки обнаружили 25 апреля на севере Норвегии белуху с прикрепленной камерой GoPro и обвесом с надписью «Оборудование Санкт-Петербурга», пишет издание Dagbladet.
Обновлено в 06:24
Энергетика
«Северный поток-2» позволит европейцам экономить 8 млрд евро в год
Восемь миллиардов евро смогут экономить европейцы при использовании "Северного потока-2", благодаря снижению цен на "голубое топливо" на 13 процентов.
Обновлено в 00:50
Хоккей
Воробьев определился с сочетанием звеньев сборной России
Обновлено в 05:57
Общество
Волгоград занял 11 место в рейтинге самых бедных городов России
Маркетинговое агентство Zoom Market составило рейтинг самых бедных городов России.
Обновлено в 06:12
Экономика
Небольшие магазины в России могут начать массово закрываться
Предложение Минфина лишить некоторых продавцов возможности платить налоги на специальных условиях может привести к закрытию большинства несетевых магазинов в России.
Обновлено в 03:33
Шоу-бизнес
Алла Пугачёва наградила своих победителей шоу «Голос. Дети»
В конце вечера г-жа Пугачёва вручила детям премию "Золотая звезда Аллы" - это золотой кулон и денежный приз, выплачиваемый из собственных средств.
Обновлено вчера в 10:54
Общество
В Госдуму внесли законопроект о борьбе с «аптечной наркоманией»
Особенно широко "аптечная наркомания" распространена в молодежной среде ввиду относительной доступности, простоты применения и интенсивности воздействия лекарств, содержащих психоактивные вещества, отмечается в сопроводительных материалах.
Обновлено в 05:55
Политика
Собчак рассказала, как сидела на коленях у Зеленского
Обновлено вчера в 14:07
Музыка
Пригожин объяснил победу дочери Алсу в «Голосе»
"За Микеллу голосовали поклонники Алсу, которых у нее очень много", — написал Пригожин.
Обновлено вчера в 20:22
Кино
В Сети появился тизер четвертого эпизода финала «Игры престолов»
В Сети появился тизер четвертого эпизода финального сезона сериала «Игра престолов».
Обновлено в 03:28
Экономика
Срыв сроков строительства ЦКАД обойдется РФ почти в 20 млрд рублей
Как отмечается, средства пойдут на возмещение концессионерам срыва сроков строительства кольцевой дороги.
Обновлено в 06:31
Происшествия
Школьник в Москве получил ранение из пневматики на репетиции спектакля
В Москве во время репетиции спектакля мальчик получил ранение из пневматического пистолета, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МВД по столице.
Обновлено в 06:01
Политика
Президент Индонезии сообщил о планах перенести столицу из Джакарты
Президент Индонезии Джоко Видодо сообщил о намерении перенести столицу республики из Джакарты в другой город.
Обновлено в 05:22
Политика
Министр социальной политики Украины назвал жителей ДНР и ЛНР мразями
В интервью одному из украинских изданий глава министерства социальной политики Украины Андрей Рева назвал жителей ЛДНР мразями.
Обновлено вчера в 17:29
Происшествия
Прокуратура проверит данные о продаже умирающему бесплатного протеза
Свердловская прокуратура начала проверку данных о том, что врачи взяли с умирающего онкобольного денежных средств за протез, который ему полагался бесплатно, передает РИА "Новости" со ссылкой на региональное ведомство.
Обновлено в 04:51
Энергетика
Санкции США против Ирана и Венесуэлы создают дефицит тяжелой нефти
Ужесточение санкций США в отношении нефтяного сектора Ирана прибавится к множеству факторов, сдерживающих мировые поставки тяжелой и средней нефти и повышающих ее стоимость, пишет Reuters.
Обновлено в 01:58