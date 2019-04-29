Экономика

Зарплаты намерены расти выше инфляцииКоммерсантъ вчера в 17:50

Большинство компаний, работающих на рынке РФ, в 2019 году планируют повышение зарплаты своих сотрудников, следует из данных опроса компании Korn Ferry.
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Опрос показал, что работодатели в России готовы повысить зарплату сотрудникам

Life.ru05:08

Зарплаты намерены расти выше инфляции

Коммерсантъвчера в 17:50

Опрос: Большинство компаний в России готовится поднимать зарплаты сотрудникам

БИЗНЕС Online00:40

Большинство работодателей в России готовятся поднять зарплаты

URA.Ruвчера в 23:58

70 процентов российских компаний заявили, что готовы повышать зарплаты сотрудникам

Snob.ruвчера в 23:25

Работодатели будут повышать зарплаты

News.ruвчера в 19:32

Россиянам пообещали поднять зарплату

Lenta.ru04:03
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Автоматически обработаны 7323 источника, обновлено в 06:52, Ашберн
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Суд продлил арест фигуранту дела об изнасиловании дознавателя в Уфе

Обновлено в 04:34
Происшествия

Отца полковника Захарченко приговорили к четырем годам колонии

Обновлено в 05:51
Шоу-бизнес

Прощание с актрисой Элиной Быстрицкой началось в Малом театре

В Москве в Малом театре началась церемония прощания с народной артисткой СССР Элиной Быстрицкой, скончавшейся 26 апреля, передает корреспондент "Интерфакса".
Обновлено в 05:31
Политика

Главу тюрьмы Гуантанамо уволили

Руководителя американской тюрьмы Гуантанамо контр-адмирала Джона Ринга уволили за семь недель до того, как он должен был покинуть свой пост.
Обновлено в 04:00
Общество

В Госдуме предложили сократить рабочую неделю в зимнее время

Депутат Государственной думы Виталий Милонов предложил сократить рабочую неделю в зимнее время.
Обновлено вчера в 23:55
Политика

Песков объяснил, кто будет заниматься выдачей паспортов жителям ЛДНР

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков встретился с журналистами в рамках ежедневного брифинга и ответил на несколько вопросов, в том числе касающихся выдачи паспортов гражданам ЛДНР, сообщает издание «Федеральное агентство новостей».
Обновлено в 06:35
Происшествия

Футболист сборной Чехии погиб в ДТП после матча

Нападающий турецкого «Антальяспора» Йосеф Шурал погиб в результате аварии с участием микроавтобуса, который перевозил игроков команды после гостевого матча чемпионата Турции.
Обновлено в 05:48
Гаджеты

Начались продажи первого раскладного смартфона с гибким экраном

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Хоккей

Олег Знарок назначен главным тренером ХК «Спартак»

Олег Знарок стал главным тренером московского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Спартак".
Обновлено в 06:10
Общество

МВД потребовало доступ к врачебной тайне

В МВД считают, что доступ к врачебной тайне позволит ведомству предупреждать совершение преступлений лицами с данными заболеваниями.
Обновлено в 05:39
Технологии

Партнеров Интерпола привлекут к проверке итогов шоу «Голос. Дети»

Group-IB, как дополнительно подчеркивается в заявлении, является официальным партнером не только Интерпола, но и Европола, а также киберполиций различных отдельных стран.
Обновлено в 04:25
Политика

В Норвегии нашли российскую «военную белуху»

Рыбаки обнаружили 25 апреля на севере Норвегии белуху с прикрепленной камерой GoPro и обвесом с надписью «Оборудование Санкт-Петербурга», пишет издание Dagbladet.
Обновлено в 06:24
Авто

Обнародован рейтинг популярных китайских авто с пробегом в России

Обновлено в 01:45
Энергетика

«Северный поток-2» позволит европейцам экономить 8 млрд евро в год

Восемь миллиардов евро смогут экономить европейцы при использовании "Северного потока-2", благодаря снижению цен на "голубое топливо" на 13 процентов.
Обновлено в 00:50
Хоккей

Воробьев определился с сочетанием звеньев сборной России

Обновлено в 05:57
Общество

Волгоград занял 11 место в рейтинге самых бедных городов России

Маркетинговое агентство Zoom Market составило рейтинг самых бедных городов России.
Обновлено в 06:12
Экономика

Небольшие магазины в России могут начать массово закрываться

Предложение Минфина лишить некоторых продавцов возможности платить налоги на специальных условиях может привести к закрытию большинства несетевых магазинов в России.
Обновлено в 03:33
Шоу-бизнес

Алла Пугачёва наградила своих победителей шоу «Голос. Дети»

В конце вечера г-жа Пугачёва вручила детям премию "Золотая звезда Аллы" - это золотой кулон и денежный приз, выплачиваемый из собственных средств.
Обновлено вчера в 10:54
Общество

В Госдуму внесли законопроект о борьбе с «аптечной наркоманией»

Особенно широко "аптечная наркомания" распространена в молодежной среде ввиду относительной доступности, простоты применения и интенсивности воздействия лекарств, содержащих психоактивные вещества, отмечается в сопроводительных материалах.
Обновлено в 05:55
Политика

Собчак рассказала, как сидела на коленях у Зеленского

Обновлено вчера в 14:07
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Пригожин объяснил победу дочери Алсу в «Голосе»

"За Микеллу голосовали поклонники Алсу, которых у нее очень много", — написал Пригожин.
Обновлено вчера в 20:22
Происшествия

В Италии отменили отправление поезда из-за пьяных машинистов

Обновлено в 06:24
Кино

В Сети появился тизер четвертого эпизода финала «Игры престолов»

В Сети появился тизер четвертого эпизода финального сезона сериала «Игра престолов».
Обновлено в 03:28
Экономика

Срыв сроков строительства ЦКАД обойдется РФ почти в 20 млрд рублей

Как отмечается, средства пойдут на возмещение концессионерам срыва сроков строительства кольцевой дороги.
Обновлено в 06:31
Происшествия

Школьник в Москве получил ранение из пневматики на репетиции спектакля

В Москве во время репетиции спектакля мальчик получил ранение из пневматического пистолета, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МВД по столице.
Обновлено в 06:01
Происшествия

В Челябинской области шестеро детей пострадали при пожаре в церкви

Обновлено в 05:59
Политика

Президент Индонезии сообщил о планах перенести столицу из Джакарты

Президент Индонезии Джоко Видодо сообщил о намерении перенести столицу республики из Джакарты в другой город.
Обновлено в 05:22
Политика

Министр социальной политики Украины назвал жителей ДНР и ЛНР мразями

В интервью одному из украинских изданий глава министерства социальной политики Украины Андрей Рева назвал жителей ЛДНР мразями.
Обновлено вчера в 17:29
Происшествия

Прокуратура проверит данные о продаже умирающему бесплатного протеза

Свердловская прокуратура начала проверку данных о том, что врачи взяли с умирающего онкобольного денежных средств за протез, который ему полагался бесплатно, передает РИА "Новости" со ссылкой на региональное ведомство.
Обновлено в 04:51
Энергетика

Санкции США против Ирана и Венесуэлы создают дефицит тяжелой нефти

Ужесточение санкций США в отношении нефтяного сектора Ирана прибавится к множеству факторов, сдерживающих мировые поставки тяжелой и средней нефти и повышающих ее стоимость, пишет Reuters.
Обновлено в 01:58
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