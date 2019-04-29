Зарплаты намерены расти выше инфляцииКоммерсантъ вчера в 17:50

Подавляющее число опрошенных (70%) продолжат политику дифференцированного повышения зарплат, общую индексацию проведут 12,5% компаний (в основном из автомобильного сектора и сектора товаров повседневного спроса), 5,3% компаний не планируют повышать зарплаты своим сотрудникам вообще.

Политика Президент Индонезии решил перенести столицу с острова Ява Президент Индонезии Джоко Видодо решил перенести столицу с острова Ява, передает агентство Рейтер со ссылкой на министра планирования развития Индонезии Бамбанга Броджонегоро (Bambang Brodjonegoro).

Гаджеты Samsung готовит смартфон с тремя экранами Южнокорейская компания Samsung запатентовала футуристический смартфон, который имеет экраны на фронтальной и задней панелях, а также на верхней части.

Экономика Жизнь миллионов россиян изменится с 1 мая С 1 мая вступят в силу сразу несколько законов, которые изменят жизнь россиян.

Кино Слух дня: Marvel Studios работает над фильмом о суперзлодеях «Громовержцы» Портал We Got This Covered с ссылкой на источник внутри Marvel Studios рассказал, чтобы компания запустила в производство «Громовержцев» — фильм про команду суперзлодеев Киновселенной.

Экономика Из-за срыва сроков ЦКАД придется дофинансировать на 20 млрд руб По итогам проверки проекта по созданию Центральной кольцевой автомобильной дороги (ЦКАД) Счетная палата выявила необходимость выделить на него дополнительно из бюджета около 20 млрд руб. — из-за нарушения сроков строительства.

Технологии Партнеров Интерпола привлекут к проверке итогов шоу «Голос. Дети» Group-IB, как дополнительно подчеркивается в заявлении, является официальным партнером не только Интерпола, но и Европола, а также киберполиций различных отдельных стран.

Энергетика «СТН-терминал» отвергла причастность к загрязнению нефти в «Дружбе» Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил провести проверку из-за попадания некачественной нефти в трубопровод «Дружба».

Происшествия Певица МакSим описала ДТП со своим участием Певица Марина Максимова, известная как МакSим, сообщила, что в аварии, в которую она попала в конце апреля, ей удалось уцелеть благодаря ремням безопасности.

Экономика Бизнес заявил о риске массового закрытия несетевых магазинов Бизнес считает, что отмена единого налога на вмененный доход (ЕНВД) приведет к закрытию несетевых магазинов, так как они не смогут справляться с возросшей налоговой нагрузкой.

Недвижимость ВТБ снижает до 5% ставку по ипотеке для семей с детьми Программа ипотеки с господдержкой позволяет оформить льготный кредит семьям, в которых с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года родился второй или последующий ребенок.

Общество Сетевые торговые площадки выкладывают в открытый доступ данные россиян В рамках своего исследования господин Бегтин проанализировал информацию электронных торговых площадок в России, сообщает РБК.

Транспорт ГИБДД создаст базу злостных нарушителей правил движения Госавтоинспекция планирует создать базу данных злостных нарушителей правил дорожного движения и водителей, лишенных прав.

Происшествия Чешский футболист Шурал погиб после ДТП с автобусом клуба «Аланьяспор» Чешский нападающий Йосеф Шурал погиб в результате аварии с участием микроавтобуса, в котором находились игроки "Аланьяспора", сообщается в микроблоге турецкого футбольного клуба в Twitter.

Экономика Китай разрешил поставки молочной продукции еще 23 российским компаниям Китай разрешил поставки молочной продукции еще 23 российским предприятиям, сейчас право на экспорт имеют 33 отечественных компании, говорится в сообщении Россельхознадзора "Дополнительный список 23 российских производителей молочной продукции, получивших право экспорта в Китай, размещен на официальном сайте компетентного органа КНР - Главного таможенного управления", - говорится в сообщении.

Общество Китайцы массово скупают кошек и собак в России и увозят домой Резкий спрос на российских собак и кошек связан с ограничением на ввоз домашних животных. Оно вводится в Поднебесной с 1 мая.

Шоу-бизнес Пугачева встретилась с проигравшими дочери Алсу участниками «Голоса» Ранее телеведущий Максим Галкин заявил, что не пустит своих детей на "Голос" после победы дочери Алсу.

Политика Украина рассказала о планах России по паспортизации Донбасса Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука рассказал, кто из жителей Донбасса первыми получат российские паспорта.