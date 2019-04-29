Экономика
Зарплаты намерены расти выше инфляцииКоммерсантъ вчера в 17:50
Подавляющее число опрошенных (70%) продолжат политику дифференцированного повышения зарплат, общую индексацию проведут 12,5% компаний (в основном из автомобильного сектора и сектора товаров повседневного спроса), 5,3% компаний не планируют повышать зарплаты своим сотрудникам вообще.
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Автоматически обработаны 7323 источника, обновлено в 05:17, Ашберн
Шоу-бизнес
Почему Алсу не купила победу дочери в «Голос. Дети»
Обновлено в 04:50
Политика
Президент Индонезии решил перенести столицу с острова Ява
Президент Индонезии Джоко Видодо решил перенести столицу с острова Ява, передает агентство Рейтер со ссылкой на министра планирования развития Индонезии Бамбанга Броджонегоро (Bambang Brodjonegoro).
Обновлено в 04:17
Гаджеты
Samsung готовит смартфон с тремя экранами
Южнокорейская компания Samsung запатентовала футуристический смартфон, который имеет экраны на фронтальной и задней панелях, а также на верхней части.
Обновлено в 03:29
Экономика
Жизнь миллионов россиян изменится с 1 мая
С 1 мая вступят в силу сразу несколько законов, которые изменят жизнь россиян.
Обновлено вчера в 21:59
Кино
Слух дня: Marvel Studios работает над фильмом о суперзлодеях «Громовержцы»
Портал We Got This Covered с ссылкой на источник внутри Marvel Studios рассказал, чтобы компания запустила в производство «Громовержцев» — фильм про команду суперзлодеев Киновселенной.
Обновлено в 05:00
Шоу-бизнес
Дети Максима Галкина и Аллы Пугачевой обзавелись собственными авто
Дети Максима Галкина и Аллы Пугачевой обзавелись собственными автомобилями.
Обновлено вчера в 12:18
Экономика
Из-за срыва сроков ЦКАД придется дофинансировать на 20 млрд руб
По итогам проверки проекта по созданию Центральной кольцевой автомобильной дороги (ЦКАД) Счетная палата выявила необходимость выделить на него дополнительно из бюджета около 20 млрд руб. — из-за нарушения сроков строительства.
Обновлено в 01:08
Технологии
Партнеров Интерпола привлекут к проверке итогов шоу «Голос. Дети»
Group-IB, как дополнительно подчеркивается в заявлении, является официальным партнером не только Интерпола, но и Европола, а также киберполиций различных отдельных стран.
Обновлено в 04:25
Энергетика
«СТН-терминал» отвергла причастность к загрязнению нефти в «Дружбе»
Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил провести проверку из-за попадания некачественной нефти в трубопровод «Дружба».
Обновлено в 03:06
Шоу-бизнес
Старинный особняк, дорогие рестораны, аниматоры из другой страны: как звезды отмечают дни рождения детей
Порой обычный день рождения превращается в грандиозное мероприятия, о котором родители непременно рассказываются в социальных сетях.
Обновлено в 02:30
Происшествия
Певица МакSим описала ДТП со своим участием
Певица Марина Максимова, известная как МакSим, сообщила, что в аварии, в которую она попала в конце апреля, ей удалось уцелеть благодаря ремням безопасности.
Обновлено в 04:09
Экономика
Бизнес заявил о риске массового закрытия несетевых магазинов
Бизнес считает, что отмена единого налога на вмененный доход (ЕНВД) приведет к закрытию несетевых магазинов, так как они не смогут справляться с возросшей налоговой нагрузкой.
Обновлено в 03:41
Недвижимость
ВТБ снижает до 5% ставку по ипотеке для семей с детьми
Программа ипотеки с господдержкой позволяет оформить льготный кредит семьям, в которых с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года родился второй или последующий ребенок.
Обновлено в 04:06
Общество
Сетевые торговые площадки выкладывают в открытый доступ данные россиян
В рамках своего исследования господин Бегтин проанализировал информацию электронных торговых площадок в России, сообщает РБК.
Обновлено в 01:50
Шоу-бизнес
На Светлану Лободу подали в суд в Европе
Обновлено в 05:10
Транспорт
ГИБДД создаст базу злостных нарушителей правил движения
Госавтоинспекция планирует создать базу данных злостных нарушителей правил дорожного движения и водителей, лишенных прав.
Обновлено вчера в 23:23
Происшествия
Чешский футболист Шурал погиб после ДТП с автобусом клуба «Аланьяспор»
Чешский нападающий Йосеф Шурал погиб в результате аварии с участием микроавтобуса, в котором находились игроки "Аланьяспора", сообщается в микроблоге турецкого футбольного клуба в Twitter.
Обновлено в 01:56
Экономика
Китай разрешил поставки молочной продукции еще 23 российским компаниям
Китай разрешил поставки молочной продукции еще 23 российским предприятиям, сейчас право на экспорт имеют 33 отечественных компании, говорится в сообщении Россельхознадзора "Дополнительный список 23 российских производителей молочной продукции, получивших право экспорта в Китай, размещен на официальном сайте компетентного органа КНР - Главного таможенного управления", - говорится в сообщении.
Обновлено в 04:36
Общество
Китайцы массово скупают кошек и собак в России и увозят домой
Резкий спрос на российских собак и кошек связан с ограничением на ввоз домашних животных. Оно вводится в Поднебесной с 1 мая.
Обновлено в 04:27
Футбол
Подольски ругался на русском, а Эбуэ танцевал голый. Аршавин - о времени в «Арсенале»
Обновлено в 04:43
Футбол
Агент Рабио: «Президент „ПСЖ“ отравил команду ядом и разбил ее»
Мать и агент полузащитника «ПСЖ» Адриена Рабио Вероника подвергла критике президента парижского клуба Нассера аль-Хелаифи.
Обновлено в 02:30
Музыка
Ержан Максим счел справедливыми итоги конкурса «Голос. Дети»
Девятилетняя дочь певицы Алсу набрала 56,5% голосов.
Обновлено в 04:39
Шоу-бизнес
Пугачева встретилась с проигравшими дочери Алсу участниками «Голоса»
Ранее телеведущий Максим Галкин заявил, что не пустит своих детей на "Голос" после победы дочери Алсу.
Обновлено вчера в 05:13
Культура
На шоу «Голос. Дети» началась проверка после победы дочери Алсу
Проверка началась в ночь на субботу, причины ее пока неизвестны, пишет Газета.ру.
Обновлено 27 апреля в 05:44
Политика
Украина рассказала о планах России по паспортизации Донбасса
Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука рассказал, кто из жителей Донбасса первыми получат российские паспорта.
Обновлено в 04:27
Энергетика
«Газпром» в 2018 году удвоил свою прибыль
За 2018 год выручка «Газпрома» от продаж газа составила 4,3 трлн руб. (+29% к показателю предыдущего года), ее рост в отчете объясняется в основном ростом средних цен в сегменте «Европа и другие страны».
Обновлено в 03:59
Хоккей
СМИ: Двукратный чемпион НХЛ Войнов перейдёт в «Автомобилист»
Обновлено в 05:02