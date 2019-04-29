Экономика
Зарплаты намерены расти выше инфляцииКоммерсантъ вчера в 17:50
Большинство компаний, работающих на рынке РФ, в 2019 году планируют повышение зарплаты своих сотрудников, следует из данных опроса компании Korn Ferry.
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Общество
Жителей Москвы предупредили об агрессивных змеях в парках
Обновлено вчера в 18:23
Автоспорт
Даниил Квят: куплю Риккардо зеркало заднего вида на следующую гонку
Обновлено вчера в 16:33
Музыка
Пригожин объяснил победу дочери Алсу в «Голосе»
"За Микеллу голосовали поклонники Алсу, которых у нее очень много", - написал Пригожин.
Обновлено вчера в 20:22
Политика
Пушков прокомментировал заявление Зеленского о миссии Украины
Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова Владимира Зеленского о миссии Украины "служить примером демократии для постсоветских стран".
Обновлено вчера в 16:39
Политика
The National Interest (США): Америка должна поддержать Украину в ее противостоянии России (The National Interest)
Хотя те санкции, которые администрация ввела против российских чиновников, ответственных за эти действия, оказывают определенное влияние, самым тяжелым ударом для России станет формирование свободной, независимой и демократической Украины.
Обновлено вчера в 17:15
Армия и оружие
В Эстонии начинаются учения НАТО «Весенний шторм»
В Эстонии на побережье Балтийского моря 29 апреля стартуют учения НАТО под кодовым названием "Весенний шторм".
Обновлено вчера в 12:26
Общество
Сергей Собянин: Службы занятости меняют формат
Мэр Москвы Сергей Собянин дал эксклюзивное интервью «Вечерней Москве».
Обновлено в 00:04
Общество
Названа важная составляющая успешного бизнеса
Примерно половина участников опроса считает, что будущему предпринимателю полезно будет получить экономическое образование.
Обновлено в 00:05
Авто
Регионы ДФО стали лидерами по доступности новых машин
Обновлено вчера в 22:18
Транспорт
Злостных нарушителей ПДД занесут в единую базу
Начальник управления надзорной деятельности Госавтоинспекции МВД России Роман Мишуров заявил, что ГИБДД намерено создать единую базу данных с информацией о злостных нарушениях правил дорожного движения.
Обновлено вчера в 18:07
Общество
Роструд напомнил о двухдневной рабочей неделе
В Федеральной службе по труду и занятости России (Роструд) напомнили, что наступающая рабочая неделя продлится только два дня — с понедельника, 29 апреля, по вторник, 30 апреля.
Обновлено 27 апреля в 14:40
Политика
В России настали цифровые времена
Эксперты обсудили последствия развития интернета в РФ Большинство граждан убеждены в пользе глобального интернета, хотя количество скептически настроенных респондентов растет, выяснил ВЦИОМ.
Обновлено вчера в 17:50
Происшествия
На Урале из-за снегопада на трассе застрял автобус со школьниками
Обновлено вчера в 16:10
Футбол
«Краснодар» обыграл ЦСКА и вышел на третье место в чемпионате России
Обновлено вчера в 14:21
Авто
Составили рейтинг самых популярных китайских авто с пробегом в России
Обновлено вчера в 23:30
Армия и оружие
Отряд кораблей Тихоокеанского флота прибыл на учения в Китай
Отряд кораблей Тихоокеанского флота во главе с крейсером «Варяг» прибыл в китайский порт Циндао, чтобы принять участие в российско-китайских двусторонних военно-морских учениях «Морское взаимодействие — 2019».
Обновлено вчера в 23:46
Общество
Более 150 жителей Бурятии оказались в опасности из-за обвала берега
Свыше 150 жителей поселка Сотниково в Бурятии находятся в опасной зоне в связи с риском обвала берегового грунта на берегу Селенги, рассказал представитель пресс-службы республиканского правительства Алексей Фишев.
Обновлено в 00:30
Политика
В США умер бывший сенатор Лугар
В США на 88-м году жизни скончался экс-мэр Индианаполиса, бывший сенатор Ричард Лугар.
Обновлено вчера в 13:06
Общество
Красноярск накрыло снежным циклоном
Сегодня, 29 апреля 2019 года, ночью краевой центр завалило снегом. Из-за обильных осадков на дорогах образовалась снежная каша.
Обновлено вчера в 20:59
Культура
В Улан-Удэ проведут жеребьёвку Евразийского конкурса балета
Обновлено 26 апреля в 05:10
Происшествия
На Boeing 737 MAX продолжают жаловаться
Авиационные власти США получили около десяти новых жалоб на проблемы с безопасностью самолетов Boeing 737 MAX.
Обновлено вчера в 13:20
Политика
Министр социальной политики Украины назвал жителей ДНР и ЛНР мразями
В интервью одному из украинских изданий глава министерства социальной политики Украины Андрей Рева назвал жителей ЛДНР мразями.
Обновлено вчера в 17:29
Политика
Путин утвердил критерии оценки эффективности губернаторов России
Президент России Владимир Путин утвердил критерии оценки эффективности работы руководителей регионов страны и органов исполнительной власти.
Обновлено 26 апреля в 03:13
Политика
Макрона призвали не торопиться с реставрацией Нотр-Дама
Более одной тысячи экспертов призвали французского лидера Эмманюэля Макрона не спешить с восстановлением собора Парижской Богоматери, пишет Le Figaro.
Обновлено вчера в 16:54
Происшествия
Подросток подорвался в Туве на снаряде на военном полигоне
Как доложил на совещании военный комиссар Тувы Николай Францевич, на полигон в селе Кара-Хаак проникли трое подростков, ранение получил один из них.
Обновлено в 00:09
Происшествия
В Башкирии ветер сдул крыши с домов, больницы и других зданий
Сильный ветер в Башкирии сорвал крыши с 12 жилых домов, больницы, фельдшерского пункта и объектов ЖКХ.
Обновлено вчера в 13:47
Армия и оружие
Два эсминца США прошли через Тайваньский пролив
Два военных корабля ВМС США прошли через разделяющий материковую часть Китая и остров Тайвань пролив, сообщает Reuters.
Обновлено в 00:36
Футбол
Эден Азар: «Не помню у „МЮ“ ни одного шанса во втором тайме»
Не помню у соперника ни одного шанса во втором тайме.
Обновлено вчера в 14:39
Транспорт
Несколько улиц перекроют в Москве из-за ночных репетиций парада Победы
В центре Москвы из-за репетиций парада Победы будут перекрыты несколько улиц. Это произойдет 29 апреля и 4 мая.
Обновлено вчера в 12:44
Здоровье
Медики рассказали, почему нельзя пить кофе на пустой желудок
Медики рассказали, почему следует отказаться от употребления кофе на пустой желудок.
Обновлено вчера в 04:21