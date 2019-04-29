Экономика

Зарплаты намерены расти выше инфляцииКоммерсантъ вчера в 17:50

Большинство компаний, работающих на рынке РФ, в 2019 году планируют повышение зарплаты своих сотрудников, следует из данных опроса компании Korn Ferry.
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Большинство работодателей в России готовятся поднять зарплаты

URA.Ruвчера в 23:58

70 процентов российских компаний заявили, что готовы повышать зарплаты сотрудникам

Snob.ruвчера в 23:25

Работодатели готовы повышать зарплаты выше инфляции

News.ruвчера в 19:32

Россиянам поднимут зарплаты

Expert.ru00:38

Зарплаты намерены расти выше инфляции

Коммерсантъвчера в 17:50
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Общество

Жителей Москвы предупредили об агрессивных змеях в парках

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"За Микеллу голосовали поклонники Алсу, которых у нее очень много", - написал Пригожин.
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Пушков прокомментировал заявление Зеленского о миссии Украины

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова Владимира Зеленского о миссии Украины "служить примером демократии для постсоветских стран".
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The National Interest (США): Америка должна поддержать Украину в ее противостоянии России (The National Interest)

Хотя те санкции, которые администрация ввела против российских чиновников, ответственных за эти действия, оказывают определенное влияние, самым тяжелым ударом для России станет формирование свободной, независимой и демократической Украины.
Обновлено вчера в 17:15
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В Эстонии начинаются учения НАТО «Весенний шторм»

В Эстонии на побережье Балтийского моря 29 апреля стартуют учения НАТО под кодовым названием "Весенний шторм".
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Общество

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Мэр Москвы Сергей Собянин дал эксклюзивное интервью «Вечерней Москве».
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Общество

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Примерно половина участников опроса считает, что будущему предпринимателю полезно будет получить экономическое образование.
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Регионы ДФО стали лидерами по доступности новых машин

Обновлено вчера в 22:18
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Начальник управления надзорной деятельности Госавтоинспекции МВД России Роман Мишуров заявил, что ГИБДД намерено создать единую базу данных с информацией о злостных нарушениях правил дорожного движения.
Обновлено вчера в 18:07
Общество

Роструд напомнил о двухдневной рабочей неделе

В Федеральной службе по труду и занятости России (Роструд) напомнили, что наступающая рабочая неделя продлится только два дня — с понедельника, 29 апреля, по вторник, 30 апреля.
Обновлено 27 апреля в 14:40
Политика

В России настали цифровые времена

Эксперты обсудили последствия развития интернета в РФ Большинство граждан убеждены в пользе глобального интернета, хотя количество скептически настроенных респондентов растет, выяснил ВЦИОМ.
Обновлено вчера в 17:50
Происшествия

На Урале из-за снегопада на трассе застрял автобус со школьниками

Обновлено вчера в 16:10
Футбол

«Краснодар» обыграл ЦСКА и вышел на третье место в чемпионате России

Обновлено вчера в 14:21
Авто

Составили рейтинг самых популярных китайских авто с пробегом в России

Обновлено вчера в 23:30
Армия и оружие

Отряд кораблей Тихоокеанского флота прибыл на учения в Китай

Отряд кораблей Тихоокеанского флота во главе с крейсером «Варяг» прибыл в китайский порт Циндао, чтобы принять участие в российско-китайских двусторонних военно-морских учениях «Морское взаимодействие — 2019».
Обновлено вчера в 23:46
Общество

Более 150 жителей Бурятии оказались в опасности из-за обвала берега

Свыше 150 жителей поселка Сотниково в Бурятии находятся в опасной зоне в связи с риском обвала берегового грунта на берегу Селенги, рассказал представитель пресс-службы республиканского правительства Алексей Фишев.
Обновлено в 00:30
Политика

В США умер бывший сенатор Лугар

В США на 88-м году жизни скончался экс-мэр Индианаполиса, бывший сенатор Ричард Лугар.
Обновлено вчера в 13:06
Общество

Красноярск накрыло снежным циклоном

Сегодня, 29 апреля 2019 года, ночью краевой центр завалило снегом. Из-за обильных осадков на дорогах образовалась снежная каша.
Обновлено вчера в 20:59
Культура

В Улан-Удэ проведут жеребьёвку Евразийского конкурса балета

Обновлено 26 апреля в 05:10
Происшествия

На Boeing 737 MAX продолжают жаловаться

Авиационные власти США получили около десяти новых жалоб на проблемы с безопасностью самолетов Boeing 737 MAX.
Обновлено вчера в 13:20
Политика

Министр социальной политики Украины назвал жителей ДНР и ЛНР мразями

В интервью одному из украинских изданий глава министерства социальной политики Украины Андрей Рева назвал жителей ЛДНР мразями.
Обновлено вчера в 17:29
Политика

Путин утвердил критерии оценки эффективности губернаторов России

Президент России Владимир Путин утвердил критерии оценки эффективности работы руководителей регионов страны и органов исполнительной власти.
Обновлено 26 апреля в 03:13
Политика

Макрона призвали не торопиться с реставрацией Нотр-Дама

Более одной тысячи экспертов призвали французского лидера Эмманюэля Макрона не спешить с восстановлением собора Парижской Богоматери, пишет Le Figaro.
Обновлено вчера в 16:54
Происшествия

Подросток подорвался в Туве на снаряде на военном полигоне

Как доложил на совещании военный комиссар Тувы Николай Францевич, на полигон в селе Кара-Хаак проникли трое подростков, ранение получил один из них.
Обновлено в 00:09
Происшествия

В Башкирии ветер сдул крыши с домов, больницы и других зданий

Сильный ветер в Башкирии сорвал крыши с 12 жилых домов, больницы, фельдшерского пункта и объектов ЖКХ.
Обновлено вчера в 13:47
Армия и оружие

Два эсминца США прошли через Тайваньский пролив

Два военных корабля ВМС США прошли через разделяющий материковую часть Китая и остров Тайвань пролив, сообщает Reuters.
Обновлено в 00:36
Футбол

Эден Азар: «Не помню у „МЮ“ ни одного шанса во втором тайме»

Не помню у соперника ни одного шанса во втором тайме.
Обновлено вчера в 14:39
Транспорт

Несколько улиц перекроют в Москве из-за ночных репетиций парада Победы

В центре Москвы из-за репетиций парада Победы будут перекрыты несколько улиц. Это произойдет 29 апреля и 4 мая.
Обновлено вчера в 12:44
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Медики рассказали, почему нельзя пить кофе на пустой желудок

Медики рассказали, почему следует отказаться от употребления кофе на пустой желудок.
Обновлено вчера в 04:21
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