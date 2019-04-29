Экономика
Большинство работодателей в России готовятся поднять зарплатыURA.Ru вчера в 23:58
Большинство российских работодателей намерены повысить зарплаты сотрудников в 2019 году. В среднем, по данным исследования компании Korn Ferry, оплата труда работников вырастет на 4,5%.
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Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено в 03:47, Ашберн
Происшествия
Чешский футболист Шурал погиб после ДТП с автобусом клуба «Аланьяспор»
Чешский нападающий Йосеф Шурал погиб в результате аварии с участием микроавтобуса, в котором находились игроки "Аланьяспора", сообщается в микроблоге турецкого футбольного клуба в Twitter.
Обновлено в 01:56
Футбол
Гвардиола повторил рекорд Моуринью
Хосеп Гвардиола стал вторым тренером в истории, которому удалось взять со своей командой более 90 пунктов в двух сезонах кряду.
Обновлено в 02:18
Общество
В Бурятии 150 человек оказались в зоне опасности из-за обвала берега
По словам Фишева, в зоне потенциальной опасности находятся 48 частных домов.
Обновлено в 03:29
Технологии
Первый канал привлек Group-IB к проверке итогов шоу «Голос. Дети»
"Эксперты Group-IB проведут независимое расследование, в ходе которого будет оценена информационная безопасность системы подсчета голосов, а также проведен технико-криминалистический анализ звонков и СМС на предмет возможной накрутки голосов, использования ботов и других технологических приемов недобросовестной конкуренции между участниками", - отмечается в пресс-релизе.
Обновлено в 03:40
Экономика
В России ограничили отправку денег в ряд стран мира
В России системы денежных переводов ввели лимит на отправку денег в некоторые страны.
Обновлено в 01:00
Экономика
Группа «Сафмар» купила контрольный пакет Афипского НПЗ за $20 млн
Зампредседателя правления банка «Уралсиб» Евгений Коган, сын основного владельца банка Владимира Когана, продал контрольный пакет Афипского НПЗ структуре группы «Сафмар» Михаила Гуцериева, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.
Обновлено в 02:06
Хоккей
Сборная России проиграла Швеции в финале юниорского ЧМ по хоккею
Обновлено вчера в 16:39
Технологии
«Уралвагонзавод» нашел способ повысить управляемость танков
"Уралвагонзавод" (входит в "Ростех") ввел в эксплуатацию установку, которая поможет повысить плавность хода и управляемость современной и перспективной спецтехники.
Обновлено в 02:36
Политика
Пушков прокомментировал заявление Зеленского о миссии Украины
Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал заявление недавно избранного президента Украины Владимира Зеленского о миссии его страны "служить примером демократии для постсоветских стран".
Обновлено вчера в 19:17
Музыка
Дочь Алсу выиграла детский «Голос»
Микелла — дочь известной российской певицы Алсу и бизнесмена Яна Абрамова, передает «Газета.ру».
Обновлено 26 апреля в 17:57
Общество
Сетевые торговые площадки выкладывают в открытый доступ данные россиян
В рамках своего исследования господин Бегтин проанализировал информацию электронных торговых площадок в России, сообщает РБК.
Обновлено в 01:50
Шоу-бизнес
Екатерина Архарова рассказала, где собирается рожать
Российская актриса Екатерина Архарова рассказала о беременности. В эфире программы «Ты не поверишь!»
Обновлено в 03:21
Экономика
Из-за срыва сроков ЦКАД придется дофинансировать на 20 млрд руб
Из-за нарушения сроков реализации проекта государству придется возместить концессионерам почти 20 млрд руб.
Обновлено в 01:08
Происшествия
МакSим рассказала о страшном ДТП
Российская певица МакSим (Марина Абросимова) рассказала, как попала в ДТП, в результате которого она получила множество травм.
Обновлено в 02:19
Культура
Пригожин объяснил победу дочери Алсу на детском «Голосе»
Во время обоих выступлений дочь певицы Алсу Микелла Абрамова набрала больше всего голосов и одержала победу.
Обновлено вчера в 23:38
Политика
Министр социальной политики Украины назвал жителей ДНР и ЛНР мразями
В интервью одному из украинских изданий глава министерства социальной политики Украины Андрей Рева назвал жителей ЛДНР мразями.
Обновлено вчера в 17:29
Транспорт
ГИБДД создаст базу злостных нарушителей правил движения
Госавтоинспекция планирует создать базу данных злостных нарушителей правил дорожного движения и водителей, лишенных прав.
Обновлено вчера в 23:23
Музыка
Представитель Алсу прокомментировала победу дочери певицы на «Голосе»
Зрителей удивила победа Микеллы Абрамовой, в соцсетях начали распространяться комментарии о фальсификации итогов.
Обновлено вчера в 22:36
Культура
Дмитрий Нагиев предложил аннулировать результаты финала «Голос. Дети»
Обновлено 27 апреля в 11:31
Энергетика
Чистая прибыль «Газпрома» по МСФО в 2018 году выросла вдвое
В январе добыча «Газпрома» выросла на 4%, до рекордных за последние пять лет 47,4 млрд кубометров.
Обновлено в 03:34
Общество
Разделы сайта Росстата не обновлялись несколько лет
Счётная палата РФ проверила сайт Росстата и выяснила, что его разделы и рубрики не обновлялись уже несколько лет, в то время как на его системное сопровождение ежегодно тратилось 2,5 миллиона рублей.
Обновлено вчера в 21:47
Шоу-бизнес
Сергей Мазаев: «Новая жена должна раздеть догола Александра Цекало»
Четвертый брак Александра Цекало не дает покоя не только поклонникам продюсера, но и его коллегам.
Обновлено вчера в 10:30
Кино
Фильм «Мстители: Финал» побил мировой рекорд по кассовым сборам
В России прокат фильма «Мстители: Финал» стартует 29 апреля, позже, чем в большинстве стран Европы.
Обновлено вчера в 12:57
Происшествия
Петербуржец заявил о краже у него иконы XVII века
Обновлено в 03:11
Гаджеты
Tele2 предлагает абонентам перейти на eSim
Tele2 предложит разные сценарии перехода на eSim, но при каждом абоненту пока все же придется посетить салон оператора и получить сначала физическую сим-карту.
Обновлено вчера в 17:02
Политика
Рада призвала отменить указ о выдаче паспортов жителям Донбасса
Первый вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко призвала отменить указ об упрощённом режиме получения гражданства жителями ДНР и ЛНР.
Обновлено вчера в 09:22
Происшествия
На Кипре серийный убийца прятал останки женщин и девочек по чемоданам
На Кипре пойман серийный убийца, который прятал останки своих жертв по чемоданам.
Обновлено вчера в 12:45
Армия и оружие
В ПНС заявили об участии иностранной авиации в боях над Триполи
Участие в столкновениях в районе ливийского Триполи принимают ВВС иностранных государств, заявил глава МВД заседающего в столице Ливии Правительстве национального согласия (ПНС Фаиза Сараджа) Фатхи Али Башага.
Обновлено вчера в 10:49