Экономика

Большинство работодателей в России готовятся поднять зарплатыURA.Ru вчера в 23:58

Большинство российских работодателей намерены повысить зарплаты сотрудников в 2019 году. В среднем, по данным исследования компании Korn Ferry, оплата труда работников вырастет на 4,5%.
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Россиянам поднимут зарплаты

Expert.ru00:38

Большинство работодателей в России готовятся поднять зарплаты

URA.Ruвчера в 23:58

70 процентов российских компаний заявили, что готовы повышать зарплаты сотрудникам

Snob.ruвчера в 23:25

Работодатели объявили о намерении повысить зарплаты россиян

VSE42 Новости02:04

Опрос: Большинство компаний в России готовится поднимать зарплаты сотрудникам

БИЗНЕС Online00:40

Работодатели будут повышать зарплаты

News.ruвчера в 19:32

Зарплаты намерены расти выше инфляции

Коммерсантъвчера в 17:50
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Происшествия

Суд вынес приговор второму напавшему на школу в Перми подростку

Обновлено в 03:00
Происшествия

Чешский футболист Шурал погиб после ДТП с автобусом клуба «Аланьяспор»

Чешский нападающий Йосеф Шурал погиб в результате аварии с участием микроавтобуса, в котором находились игроки "Аланьяспора", сообщается в микроблоге турецкого футбольного клуба в Twitter.
Обновлено в 01:56
Футбол

Гвардиола повторил рекорд Моуринью

Хосеп Гвардиола стал вторым тренером в истории, которому удалось взять со своей командой более 90 пунктов в двух сезонах кряду.
Обновлено в 02:18
Общество

В Бурятии 150 человек оказались в зоне опасности из-за обвала берега

По словам Фишева, в зоне потенциальной опасности находятся 48 частных домов.
Обновлено в 03:29
Технологии

Первый канал привлек Group-IB к проверке итогов шоу «Голос. Дети»

"Эксперты Group-IB проведут независимое расследование, в ходе которого будет оценена информационная безопасность системы подсчета голосов, а также проведен технико-криминалистический анализ звонков и СМС на предмет возможной накрутки голосов, использования ботов и других технологических приемов недобросовестной конкуренции между участниками", - отмечается в пресс-релизе.
Обновлено в 03:40
Шоу-бизнес

Ксению Бородину в пух и прах раскритиковали за использование фотошопа

Обновлено в 02:20
Экономика

В России ограничили отправку денег в ряд стран мира

В России системы денежных переводов ввели лимит на отправку денег в некоторые страны.
Обновлено в 01:00
Экономика

Группа «Сафмар» купила контрольный пакет Афипского НПЗ за $20 млн

Зампредседателя правления банка «Уралсиб» Евгений Коган, сын основного владельца банка Владимира Когана, продал контрольный пакет Афипского НПЗ структуре группы «Сафмар» Михаила Гуцериева, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.
Обновлено в 02:06
Хоккей

Сборная России проиграла Швеции в финале юниорского ЧМ по хоккею

Обновлено вчера в 16:39
Технологии

«Уралвагонзавод» нашел способ повысить управляемость танков

"Уралвагонзавод" (входит в "Ростех") ввел в эксплуатацию установку, которая поможет повысить плавность хода и управляемость современной и перспективной спецтехники.
Обновлено в 02:36
Политика

Пушков прокомментировал заявление Зеленского о миссии Украины

Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал заявление недавно избранного президента Украины Владимира Зеленского о миссии его страны "служить примером демократии для постсоветских стран".
Обновлено вчера в 19:17
Музыка

Дочь Алсу выиграла детский «Голос»

Микелла — дочь известной российской певицы Алсу и бизнесмена Яна Абрамова, передает «Газета.ру».
Обновлено 26 апреля в 17:57
Общество

Сетевые торговые площадки выкладывают в открытый доступ данные россиян

В рамках своего исследования господин Бегтин проанализировал информацию электронных торговых площадок в России, сообщает РБК.
Обновлено в 01:50
Шоу-бизнес

Екатерина Архарова рассказала, где собирается рожать

Российская актриса Екатерина Архарова рассказала о беременности. В эфире программы «Ты не поверишь!»
Обновлено в 03:21
Экономика

Из-за срыва сроков ЦКАД придется дофинансировать на 20 млрд руб

Из-за нарушения сроков реализации проекта государству придется возместить концессионерам почти 20 млрд руб.
Обновлено в 01:08
Происшествия

МакSим рассказала о страшном ДТП

Российская певица МакSим (Марина Абросимова) рассказала, как попала в ДТП, в результате которого она получила множество травм.
Обновлено в 02:19
Культура

Пригожин объяснил победу дочери Алсу на детском «Голосе»

Во время обоих выступлений дочь певицы Алсу Микелла Абрамова набрала больше всего голосов и одержала победу.
Обновлено вчера в 23:38
Политика

Министр социальной политики Украины назвал жителей ДНР и ЛНР мразями

В интервью одному из украинских изданий глава министерства социальной политики Украины Андрей Рева назвал жителей ЛДНР мразями.
Обновлено вчера в 17:29
Транспорт

ГИБДД создаст базу злостных нарушителей правил движения

Госавтоинспекция планирует создать базу данных злостных нарушителей правил дорожного движения и водителей, лишенных прав.
Обновлено вчера в 23:23
Музыка

Представитель Алсу прокомментировала победу дочери певицы на «Голосе»

Зрителей удивила победа Микеллы Абрамовой, в соцсетях начали распространяться комментарии о фальсификации итогов.
Обновлено вчера в 22:36
Культура

Дмитрий Нагиев предложил аннулировать результаты финала «Голос. Дети»

Обновлено 27 апреля в 11:31
Энергетика

Чистая прибыль «Газпрома» по МСФО в 2018 году выросла вдвое

В январе добыча «Газпрома» выросла на 4%, до рекордных за последние пять лет 47,4 млрд кубометров.
Обновлено в 03:34
Общество

Разделы сайта Росстата не обновлялись несколько лет

Счётная палата РФ проверила сайт Росстата и выяснила, что его разделы и рубрики не обновлялись уже несколько лет, в то время как на его системное сопровождение ежегодно тратилось 2,5 миллиона рублей.
Обновлено вчера в 21:47
Шоу-бизнес

Сергей Мазаев: «Новая жена должна раздеть догола Александра Цекало»

Четвертый брак Александра Цекало не дает покоя не только поклонникам продюсера, но и его коллегам.
Обновлено вчера в 10:30
Кино

Фильм «Мстители: Финал» побил мировой рекорд по кассовым сборам

В России прокат фильма «Мстители: Финал» стартует 29 апреля, позже, чем в большинстве стран Европы.
Обновлено вчера в 12:57
Происшествия

Петербуржец заявил о краже у него иконы XVII века

Обновлено в 03:11
Гаджеты

Tele2 предлагает абонентам перейти на eSim

Tele2 предложит разные сценарии перехода на eSim, но при каждом абоненту пока все же придется посетить салон оператора и получить сначала физическую сим-карту.
Обновлено вчера в 17:02
Политика

Рада призвала отменить указ о выдаче паспортов жителям Донбасса

Первый вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко призвала отменить указ об упрощённом режиме получения гражданства жителями ДНР и ЛНР.
Обновлено вчера в 09:22
Происшествия

На Кипре серийный убийца прятал останки женщин и девочек по чемоданам

На Кипре пойман серийный убийца, который прятал останки своих жертв по чемоданам.
Обновлено вчера в 12:45
Армия и оружие

В ПНС заявили об участии иностранной авиации в боях над Триполи

Участие в столкновениях в районе ливийского Триполи принимают ВВС иностранных государств, заявил глава МВД заседающего в столице Ливии Правительстве национального согласия (ПНС Фаиза Сараджа) Фатхи Али Башага.
Обновлено вчера в 10:49
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