Общество
Зарплаты грузчиков в Шереметьево подняли в пять разГазета.Ru 04:16
Московский аэропорт Шереметьево повысил зарплату сотрудникам практически в пять раз. Об этом сообщают "Ведомости" со ссылкой на источники. Отмечается, что грузчики стали получать вместо 45 тыс. рублей 200-211 тыс. рублей.
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с чего всё началось
Всего разработано семь технических мероприятий для увеличения пропускной способности багажной системы. Сложности с обработкой багажа в крупнейшем аэропорту страны возникли как раз из-за нехватки грузчиков.Ведомостивчера в 17:24
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