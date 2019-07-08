Общество
Зарплаты грузчиков в Шереметьево подняли в пять разГазета.Ru 04:16
Московский аэропорт Шереметьево повысил зарплату сотрудникам практически в пять раз. Об этом сообщают "Ведомости" со ссылкой на источники. Отмечается, что грузчики стали получать вместо 45 тыс. рублей 200-211 тыс. рублей.
Читать в источнике
Оценить432
с чего всё началось
Всего разработано семь технических мероприятий для увеличения пропускной способности багажной системы. Сложности с обработкой багажа в крупнейшем аэропорту страны возникли как раз из-за нехватки грузчиков.Ведомостивчера в 17:24
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7309 источников, обновлено в 09:16, Вашингтон
Политика
ВГТРК не видит оснований для отмены телемоста с Украиной
Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания (ВГТРК) не видит оснований для отмены телемоста между Россией и Украиной, говорится 8 июля в заявлении холдинга.
Обновлено в 07:04
Теннис
Первая ракетка мира Барти вылетела с Уимблдона
Обновлено в 08:32
Политика
Комитет Госдумы поддержал предложение о запрете вина и воды из Грузии
Ранее во фракции «Единая Россия» заявили, что поднимут на совете палаты вопрос о прекращении поставок из Грузии вина и воды, а также запрете на денежные переводы.
Обновлено в 08:53
Политика
Иран превысил уровень обогащения урана
Иран начал обогащать уран выше 3,67 процента - максимального уровня, предусмотренного Совместным всеобъемлющим планом действий.
Обновлено в 05:50
Политика
Захарова двумя словами ответила на оскорбление Путина на «Рустави 2»
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала прозвучавшие на грузинском телеканале "Рустави 2" оскорбления в адрес президента России Владимира Путина, передает ТАСС.
Обновлено в 04:42
Экономика
Вице-премьер Борисов раскритиковал банки за высокие ставки по кредитам
Вице-премьер Юрий Борисов раскритиковал банки за высокие ставки по кредитам: по его словам, это приводит к тому, что оборонные предприятия тратят свои прибыли на уплату процентов по кредитам, а погасить тело кредита в принципе не представляется возможным.
Обновлено в 04:36
Происшествия
Гандболистка сборной России утонула в Польше
Член сборной РФ по пляжному гандболу Екатерина Королева утонула в Польше после окончания чемпионата Европы.
Обновлено в 08:19
Происшествия
В Ярославской области завели дело из-за привязанного к столбу ребёнка
МВД России по Ярославской области возбудило уголовное дело после того, как во дворе дома в селе Юрьевском обнаружили пятилетнего мальчика из приёмной семьи, который был привязан к столбу.
Обновлено в 08:11
Экономика
Утилизацию мусора захотели освободить от НДС
Минфину, Минприроды и Федеральной антимонопольной службе (ФАС) поручили рассмотреть возможность освободить все услуги по обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению твердых коммунальных отходов от НДС.
Обновлено в 08:26
Происшествия
В Новосибирской области учитель физкультуры надорвал школьнику ухо
Следователи СК в Новосибирской области начали проверку после получения информации о том, что учитель физкультуры в одной из деревень надорвал школьнику ухо, сообщил РИА Новости представитель СУСК РФ по региону.
Обновлено в 07:42
Общество
В Башкирии пытались фальсифицировать результаты сдачи ЕГЭ
О попытке фальсификации на одном из пунктов сдачи ЕГЭ в Балтачевском районе Башкирии сообщил сегодня, 8 июля, врио главы Башкирии Радий Хабиров на правительственном совещании.
Обновлено в 08:49
Экономика
Рынок поддельных товаров класса люкс превысил легальный
Обновлено вчера в 22:40
Общество
Глава патриаршей комиссии заявил, что женщины глупее мужчин
Глава патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей РПЦ Димитрий Смирнов считает, что женщины глупее мужчин.
Обновлено в 08:37
Общество
На Крымском мосту демонтируют «лишние» элементы
Все демонтированные элементы: сваи, пролетные строения, трубы - складируются на специальной площадке, а затем все материалы будут перевезены в другие регионы страны и использованы в новых стройках.
Обновлено в 07:06
Наука
Исследователи создали магнитострикционный сплав редких металлов
Ученые из Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого совместно с коллегами создали многофункциональные металлические сплавы, которые под воздействием магнитного поля демонстрируют одновременно два эффекта: выделение и поглощение тепла, а также изменение размеров и объема материала.
Обновлено в 03:41
Политика
Туристы из России массово отменяют брони в отелях Грузии
Российские туристы массово аннулируют свои брони в гостиницах таких грузинских городов, как Батуми, Кутаиси, а также в регионе Кахетия из-за отмены авиарейсов из РФ.
Обновлено в 04:19
Происшествия
В Лондоне экстремал забрался на небоскрёб без страховки
Обновлено в 07:25
Происшествия
Полиция в Москве задержала угрожавшего взорвать гранату мужчину
Полиция задержала мужчину, который отказывался впускать судебных приставов и угрожал взорвать в квартире гранату.
Обновлено в 07:39
Шоу-бизнес
Рубашку Киркорова на модном показе чуть не съела лошадь
Во время фотосессии с лошадью, которая участвовала в показе, Киркоров вдруг почувствовал боль в руке.
Обновлено в 06:03
Футбол
Неймар отправится в Барселону, чтобы ускорить свой трансфер
Нападающий "ПСЖ" Неймар на текущей неделе планирует отправиться в Барселону, сообщает программа La Porteria.
Обновлено в 08:09
Политика
Украинского вице-премьера не пустили на саммит Украина-ЕС
Вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе заявила, что ее не пустили на саммит Украина-ЕС, который проходит в Киеве.
Обновлено в 08:40
Общество
Опубликован рейтинг самых богатых и самых бедных регионов России
Именно ЯНАО можно смело называть регионом с высокими доходами населения. На втором месте Ненецкий автономный округ.
Обновлено вчера в 21:33
Происшествия
Суд арестовал водителя взорвавшегося на Урале бензовоза
Обновлено в 07:36
Автоспорт
Квят хочет получить удовольствие от гонки на Гран-при Великобритании
Российский пилот Формулы-1 Даниил Квят, выступающий за «Торо Россо», поделился ожиданиями от предстоящего Гран-при Великобритании.
Обновлено в 08:52
Экономика
Медведев одобрил проект частной автотрассы из России в Китай
Глава правительства Дмитрий Медведев одобрил проект первой полностью частной автомагистрали «Меридиан», которая должна пройти от границы с Белоруссией до Казахстана и через него соединить Западную Европу и Китай.
Обновлено в 02:33
Политика
ПА ОБСЕ приняла итоговую декларацию с критикой России
Парламентская ассамблея Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ПА ОБСЕ) приняла итоговую декларацию, в которой содержатся тезисы о непризнании Крыма частью РФ, критика проектов «Северный поток-2» и «Турецкий поток», а также призыв к Москве отказаться от признания независимости Абхазии и Южной Осетии.
Обновлено в 07:20
Происшествия
Журналистов «МБХ медиа» задержали возле резиденции Путина
Журналистов «МБХ медиа» Анастасию Кулагину, Марию Погребняк и Андрея Золотова задержали около резиденции Владимира Путина на Рублево-Успенском шоссе.
Обновлено в 07:58
Политика
Петербург прощается с погибшими в Баренцевом море подводниками
Ранее стало известно, что Петербург окажет материальную помощь семьям погибших моряков-подводников.
Обновлено 06 июля в 04:20
Политика
Лукашенко оценил предложение Зеленского о встрече с Путиным в Минске
Глава Белоруссии Александр Лукашенко оценил предложение украинского лидера Владимира Зеленского о проведении встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Минске.
Обновлено в 09:00