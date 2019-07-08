Всего разработано семь технических мероприятий для увеличения пропускной способности багажной системы. Сложности с обработкой багажа в крупнейшем аэропорту страны возникли как раз из-за нехватки грузчиков.

с чего всё началось

Московский аэропорт Шереметьево повысил зарплату сотрудникам практически в пять раз. Об этом сообщают "Ведомости" со ссылкой на источники. Отмечается, что грузчики стали получать вместо 45 тыс. рублей 200-211 тыс. рублей.

Зарплаты грузчиков в Шереметьево подняли в пять раз

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