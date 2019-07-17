с чего всё началось

Служащие по контракту в Вооруженных силах России сержанты и рядовые получат существенную прибавку к зарплате. Об этом сообщила газета ВС РФ «Красная звезда». Министр обороны Сергей Шойгу заявил ранее, что повышение социальной защиты рядовых и сержантов одобрил президент России Владимир Путин.

Зарплату рядовым и сержантам ВС РФ существенно поднимут с 1 сентября

Общество Жители России в ночь на 17 июля увидят лунное затмение Частичное лунное затмение пройдет в ночь с 16 на 17 июля. Об этом сообщается на сайте Московского планетария.

Наука Люди с первой группой крови оказались наименее уязвимы для рака Шведские ученые выяснили, что люди с первой группой крови меньше других подвержены угрозе возникновения онкологического заболевания.

Происшествия На границе Судана и Южного Судана погиб миротворец ООН Сотрудник Временных сил ООН по обеспечению безопасности в районе Абьей на границе Судана и Южного Судана (ЮНИСФА) погиб, еще один пострадал при нападении вооруженных людей, заявляет миссия.

Политика На Украине предсказали техногенную катастрофу без транзита газа из РФ Суслов заявил, что Киев не сможет поддерживать давление в газопроводах, если утратит транзит.

Политика Урсула фон дер Ляйен избрана главой Еврокомиссии Европарламент утвердил кандидатуру экс-министра обороны Германии Урсулы фон дер Ляйен на пост председателя Еврокомиссии, сообщил телеканал Sky News по итогам голосования, которое состоялось во вторник, 16 июля.

Политика Небензя призвал Совбез ООН дать оценку украинскому закону о языке Ранее сегодня в ООН заявили, что закон о государственном языке на Украине вызывает озабоченность.

Экономика Ассоциация пчеловодов оценила ущерб от гибели пчел в триллион рублей Ущерб от массовой гибели пчел в нескольких регионах России может составить более 1 трлн руб. Об этом заявил журналистам президент Национальной ассоциации пчеловодов и переработчиков пчелопродукции, завкафедрой пчеловодства Тимирязевской сельхозакадемии Альфир Маннапов, передает "Интерфакс".

Энергетика На Украине предупредили об угрозе нехватки газа на зиму "Нафтогаз" импортирует газ рекордными объемами, но риск не накопить необходимые для прохождения зимы количество топлива остается, заявил глава госкомпании Андрей Коболев.

Политика «Известия» сообщили о смягчении закона о госязыке после выборов в Раду Вступивший в силу закон о государственном языке на Украине будет скорректирован после выборов в Верховную раду, назначенных на 21 июля, пишет газета "Известия" в среду со ссылкой осведомленные источники в Киеве.

Космос Специалисты находятся в поисках недорогого способа продвижения малых спутников Небольшой размер и относительно низкая стоимость сделали CubeSats популярным выбором для коммерческих запусков в последние годы.

Космос Роскосмос рассказал о причинах переноса пуска «Протона-М» Запуск космической обсерватории был в очередной раз перенесен из-за негерметичности трубопровода во второй ступени ракеты-носителя «Протон-М».

Политика Конгрессмены приняли резолюцию против «расистских высказываний» Трампа Палата представителей США (нижняя палата конгресса) приняла осуждающую оскорбительные высказывания президента страны Дональда Трампа в адрес четырех женщин-демократов резолюцию.

Политика ЕС призвал Россию признать вину в крушении «Боинга» над Донбассом Европейский союз призвал Россию признать ответственность за катастрофу малайзийского «Боинга» над Донбассом летом 2014 года.

Происшествия Росгвардия объяснила право не представляться и досматривать телефон Представители Росгвардии не обязаны называть свои личные данные и предъявлять служебное удостоверение при обращении к гражданину, сообщили в пресс-службе управления силового ведомства по Владимирской области в ответ на соответствующий запрос издания «ПроВладимир».

Политика В сенате США раскритиковали Facebook из-за запуска криптовалюты Законодатели от Демократической и Республиканской партий на слушаниях в сенате во вторник, 16 июля, назвали план Facebook запустить собственную криптовалюту «безумным» и «бредовым», передает Reuters.

Происшествия В Мексике россиянина приговорили к 37,5 годам тюрьмы за убийство Суд в Мексике приговорил россиянина Алексея Макеева к 37,5 годам тюрьмы за убийство, сообщается на сайте прокуратуры мексиканского штата Кинтата-Роо.

Общество В Сицилии восстановят разрушенный город-призрак Город-призрак Поджореале, расположенный в Сицилии и разрушенный землетрясением полвека назад, может быть восстановлен.

Общество Сильный дождь в Благовещенске подтопил дворы, улицы и соцобъекты Обильные осадки в Благовещенске вызвали подтопление улиц, дворов, частного сектора и социальных учреждений, сообщила в среду журналистам пресс-служба городской администрации.

Происшествия Тигр выбежал на проезжую часть в Иваново Полицейские в Иваново проверяют видео, на котором тигр выпрыгивает из стоящего в пробке автомобиля и затем бегает по проезжей части.