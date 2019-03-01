Зарплата женщин в России составляет 70% от зарплаты мужчинКоммерсантъ 01:26

Средняя заработная плата женщин в России составляет 70% от зарплаты мужчин, заявила вице-премьер РФ Ольга Голодец на открытии форума "Роль женщин в развитии промышленных регионов" в пятницу.

с чего всё началось

Процент занятости женщин высок, но если говорить о заработной плате, то зарплата женщин в РФ составляет 70% от средней заработной платы мужчин. При всех возможностях, которые женщины имеют, они не достигают такого же уровня образования, карьерного роста, оплаты своего труда как у мужчин.

Размер средней заработной платы женщин в России составляет 70% от зарплаты мужчин, сообщила вице-премьер Ольга Голодец на форуме «Роль женщин в развитии промышленных регионов» в Новокузнецке.

Зарплата женщин в России составляет 70% от зарплаты мужчин

Политика ЕС запретил Польше строить канал под Калининградом Евросоюз запретил Польше приступать к строительству канала на балтийском побережье без одобрения Европейской комиссии, сообщает РИА "Новости".

Хоккей Гол Овечкина принес победу «Вашингтону» в матче НХЛ против «Айлендерс» "Вашингтон" обыграл "Нью-Йорк Айлендерс" в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) со счетом 3:1. Победную шайбу во встрече забросил капитан столичного клуба Александр Овечкин.

Происшествия Пожар охватил 20 домов в дагестанском селе «Около 20 домов горят, в тушении пожара принимают участие два пожарных экипажа и около тысячи человек», — приводит его слова ТАСС.

Происшествия Во Флориде самолет врезался в многоэтажный жилой дом Небольшой самолет врезался в многоэтажное здание в городе Форт-Лодердейл в штате Флорида, в результате чего погиб пилот, передает телеканал CBS4 Miami.

Политика Канада начала процесс экстрадиции финдиректора Huawei Министерство юстиции Канады официально начало процесс экстрадиции финдиректора Huawei Мэн Ваньчжоу, сообщается в заявлении, опубликованном на официальном сайте МИД Канады.

Происшествия Божена Рынска госпитализирована после смерти Малашенко За пару недель до смерти Рынска сообщила о том, что Малашенко госпитализирован после скандала с бывшей женой Еленой Пивоваровой.

Политика Украинский политик рассказал, почему Киеву не удалось сохранить Крым Украина не смогла сохранить Крым, потому что власти страны не имели нужной позиции, заявил лидер Социалистической партии Украины, кандидат в президенты Илья Кива в эфире телеканала NewsOne.

Шоу-бизнес В сети ответили экс-жене депутата Госдумы после слов о «нищебродах» В сети резко раскритиковали бывшую жену депутата Госдумы Виталия Южилина Илону Столье после ее высказывании о "нищебродах" в дорогих ресторанах, передает РИА "Новости".

Шоу-бизнес Джонни Депп подал в суд на Эмбер Херд за клевету Голливудский актер Джонни Депп подал в суд на свою бывшую супругу, актрису Эмбер Херд, передает Deadline.

Политика Варфоломей отказался от всеправославного обсуждения церкви на Украине Константинопольский патриарх Варфоломей отказался обсуждать вопрос об Украинской православной церкви (ПЦУ) на всеправославном уровне.

Происшествия Опубликовано видео задержания Александра Емельяненко в Кисловодске Появились кадры задержания в Кисловодске человека, похожего на бойца ММА Александра Емельяненко. Видео опубликовал телеканал РЕН ТВ.

Происшествия Заведующую поликлиникой задержали в Кирове по делу о гибели ребенка Следователями изъята медицинская карта девочки, изучены должностные инструкции медперсонала, допрошены работники поликлиники, в том числе патронажная участковая медсестра, педиатр, заведующая учреждением.

Происшествия Генерал-майор ЦНИИ Минобороны арестован по обвинению в мошенничестве Генерал-майор в отставке Сергей Ягольников служил начальником ЦНИИ (центральный научно-исследовательский институт) войск военно-воздушной обороны (ВКО).

Политика Трамп потребовал от Китая немедленно снять пошлины на сельхозпродукцию Президент США Дональд Трамп заявил, что потребовал от Китая незамедлительно снять пошлины на сельхозпродукцию из США, напомнив, что второй пакет американских пошлин против китайского импорта не вступил в силу.

Энергетика Глава австрийской OMV объяснил, почему Европа выбирает российский газ Глава австрийского концерна OMV, участвующего в реализации проекта Nord Stream 2, Райнер Зеле в интервью Neue Zürcher Zeitung рассказал, почему Европа предпочитает покупать газ у России вместо США.

Кино Кинотеатры России поставили Минкультуры ультиматум из-за мультика Как говорится в обращении, премьера «Королевского корги» должна была состояться 7 марта, однако 1 марта Минкультуры выдало фильму прокатное удостоверение, согласно которому дата показа переносится на конец месяца или начало апреля.

Политика Россия отказалась признать решение Гаагского суда по иску «Нафтогаза» Судьи рассматривали иск о возмещении ущерба, который якобы был нанесен "Нафтогазу" Россией в связи с "незаконной экспроприацией активов группы в Крыму".

Футбол Трабукки отвечает на обвинения Футбольный агент Марко Трабукки в интервью "СЭ" рассказывает о войне компроматов, в центре которой он оказался.

Авто Названы марки автомобилей с самыми агрессивными водителями Чтобы вы заранее знали, от каких машин стоит держаться подальше, эксперты журнала «За рулем» опросили автовладельцев и назвали марки автомобилей с самыми агрессивными водителями.

Религия Во Владивостоке обсуждают установку гигантской статуи Иисуса Христа Во Владивостоке хотят построить 68-метровую статую Иисуса Христа, такая информация появилась на сайте духовно-православного центра Вятского Посада.

Политика США ввели визовые санкции против 49 представителей Венесуэлы США ввели новые визовые ограничения в отношении 49 представителей Венесуэлы.