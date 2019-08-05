Общество
Зарплата россиян за 20 лет выросла в 20 разURA.Ru вчера в 18:38
«За последние 20 лет среднестатистическая (медианная) чистая зарплата выросла в 20 раз, и в 2019 году она находится на уровне 30 тысяч рублей», — говорится в выводах исследователей.
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Происшествия
Посольство РФ выразило соболезнования в связи со стрельбой в США
Посольство России в США выразило соболезнования в связи с тремя инцидентами со стрельбой — в Эль-Пасо (штат Техас), Дейтоне (штат Огайо) и Чикаго (штат Иллинойс).
Обновлено вчера в 21:18
Политика
Лидер партии Зеленского назвал способ вернуть Донбасс
Глава украинской пропрезидентской партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков заявил, что урегулирование конфликта в Донбассе не решается путем принятия законов, для этого нужен комплекс мер.
Обновлено вчера в 20:37
Политика
Захарова ответила на слова Помпео о возврате Крыма Украине
Ранее Помпео в ходе разговора в неправительственной организации "Экономический клуб Вашингтона" заявил, что Крым "должен вернуться в состав Украины".
Обновлено вчера в 12:15
Шоу-бизнес
Кара Делевинь тайно обвенчалась с подругой в Лас-Вегасе
Британская модель и актриса Кара Делевинь сыграла свадьбу со своей подругой Эшли Бенсон в небольшой часовне в Лас-Вегасе.
Обновлено вчера в 07:14
Общество
Синоптики рассказали, когда в Москву вернется летняя погода
Тишковец отметил, что со среды придет атлантическое тепло и температура вернется в рамки климатической нормы.
Обновлено вчера в 08:05
Музыка
Сын Вилли Токарева сообщил о его смерти
Обновлено вчера в 09:01
Футбол
Бывшая российская футболистка умерла в 21 год
Обновлено вчера в 21:58
Происшествия
В центре Москвы проходит акция с требованием регистрации независимых кандидатов в Мосгордуму
Акция не согласована с властями. Ее участников разгоняет полиция. Так, в частности, произошло на Пушкинской площади.
Обновлено 03 августа в 09:02
Политика
В МИДе после акции в Москве обвинили США и Германию во вмешательстве
Москва направит официальные обращения к США и Германии из-за публикаций их дипломатических сотрудников и СМИ, касающихся несогласованной акции в Москве 3 августа.
Обновлено вчера в 13:37
Происшествия
Арестован организатор разбоя сотрудников ФСБ
Арестован предполагаемый организатор разбойного нападения с участием сотрудников ФСБ. Об этом ТАСС сообщил источник в силовых структурах.
Обновлено вчера в 23:40
Армия и оружие
Эрдоган объявил о военной операции в Сирии
Турецкая армия проведет военную операцию на территории Сирии, восточнее реки Евфрат.
Обновлено вчера в 20:46
Политика
Япония выразила протест России из-за учений на Курилах
Япония по дипломатическим каналам выразила протест России из-за учебных стрельб в районе острова Кунашир, сообщил генеральный секретарь кабинета министров Ёсихидэ Суга.
Обновлено вчера в 23:59
Энергетика
Нефть дешевеет на опасениях за мировую экономику и спрос на сырье
Мировые цены на нефть снижаются в понедельник более чем на 1% на фоне признаков эскалации торгового конфликта между США и КНР, которые усилили опасения за рост мировой экономики и за спрос на "черное золото", свидетельствуют данные торгов.
Обновлено в 01:16
Происшествия
Лайнер экстренно сел в Минводах из-за разгерметизации
Самолет российской авиакомпании "Азимут", следовавший рейсом Элиста — Сочи, совершил экстренную посадку в Минеральных Водах, пострадавших нет, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
Обновлено вчера в 13:17
Космос
Робот «Федор» научился шутить и философствовать
Исполнительный директор по перспективным программам и науке госкорпорации "Роскосмос" Александр Блошенко заявил, что российского робота "Федора" научили шутить и поддерживать философские беседы.
Обновлено вчера в 20:38
Общество
Выступивший на фестивале шашлыка лидер «Чайфа» пожаловался на травлю
Лидер группы «Чайф» Владимир Шахрин рассказал об интернет-травле после выступления на фестивале «Шашлык Live» в парке Горького 3 августа.
Обновлено вчера в 18:10
Экономика
Эксперты Титова предсказали рецессию в 2019 году
«Учитывая текущую экономическую политику (жесткая налоговая политика и жесткая денежно-кредитная политика) и слабый эффект национальных проектов, техническая рецессия в экономике может быть зафиксирована уже в 2019, а не в 2021 году, как предсказывает Минэкономразвития», — резюмируют эксперты института.
Обновлено в 00:00
Общество
В Госдуме заявили, что 15 млн россиян рискуют остаться без работы
Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Олег Шеин заявил, что 15 млн россиян рискуют остаться без работы из-за невостребованности их профессий на рынке в будущем.
Обновлено вчера в 19:10
Экономика
В России может появиться еще один способ получения зарплаты
Центробанк обсуждает с банковским сообществом возможность перечисления зарплаты через Систему быстрых платежей на ту банковскую карту, которую выберет работник.
Обновлено вчера в 11:59
Транспорт
В Гонконге демонстранты устроили транспортный коллапс
Тысячи противников законопроекта об экстрадиции в понедельник утром нарушили транспортное сообщение в Гонконге в общегородской забастовке, в которой, как ожидается, примут участие более 500 тысяч гражданских служащих, сообщают местные СМИ.
Обновлено вчера в 22:05
Армия и оружие
Военные приступили к дезинфекции ранее подтопленных сел в Приамурье
Обновлено вчера в 20:35
Экономика
Новые санкции США против России оказались не жесткими
Оказывается, что второй пакет американских санкций против России американского закона «О контроле за химическим и биологическим оружием», не распространяется на государственные компании.
Обновлено вчера в 00:58
Наука
Тысячи артефактов нашли в древнем могильнике под Красноярском
Археологи Сибирского федерального университета обнаружили могильник V века нашей эры в Богучанском районе Красноярского края.
Обновлено вчера в 22:24
Наука
Личность умершего 200 лет назад «вампира» установили по ДНК
Обновлено 02 августа в 09:31
Экономика
СМИ назвали долю россиян с зарплатами выше 75 тысяч рублей в месяц
Агентство РИА Рейтинг по заказу РИА Новости провело исследование, которое определило долю россиян с зарплатами выше 75 тыс. рублей в месяц.
Обновлено вчера в 22:13
Происшествия
Зацепер погиб на крыше «Сапсана» на пути из Петербурга
Высокоскоростной поезд "Сапсан", следовавший из Петербурга в Москву, задержался в пути на 49 минут.
Обновлено в 00:33
Кино
Netflix снимет игровой сериал по мотивам мультфильма «Клуб Винкс»
Netflix снимет игровой сериал по мотивам полюбившегося зрителям разных возрастов мультфильма «Клуб Винкс», созданного итальянцами в 2004 году.
Обновлено вчера в 16:05
Происшествия
В Челябинске четверо юнцов разбились на ВАЗ-2107
Вечером 4 августа в Тракторозаводском районе Челябинска водитель ВАЗ-2107 на большой скорости врезался в электроопору, ДТП произошло напротив магазина «Радуга».
Обновлено вчера в 23:59