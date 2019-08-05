Общество

Зарплата россиян за 20 лет выросла в 20 разURA.Ru вчера в 18:38

«За последние 20 лет среднестатистическая (медианная) чистая зарплата выросла в 20 раз, и в 2019 году она находится на уровне 30 тысяч рублей», — говорится в выводах исследователей.
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За последние 20 лет средний заработок россиян вырос в 20 раз

ФедералПрессвчера в 19:27

«РИА Новости»: Средняя зарплата россиян увеличилась в 20 раз за 20 лет

Snob.ruвчера в 20:42

Эксперты заявили, что средняя зарплата россиян выросла в 20 раз

Gazeta.SPbвчера в 18:26

Зарплата россиян за 20 лет выросла в 20 раз

URA.Ruвчера в 18:38

СМИ: зарплата россиян выросла в 20 раз

Накануне.Ruвчера в 20:18

Средняя зарплата в России за 20 лет выросла в 20 раз

Вечерняя Москвавчера в 17:22

Исследование: средняя зарплата россиян за 20 лет выросла в 20 раз

РИА Новостивчера в 17:04
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Автоматически обработано 7275 источников, обновлено в 01:24, Ашберн
Происшествия

Посольство РФ выразило соболезнования в связи со стрельбой в США

Посольство России в США выразило соболезнования в связи с тремя инцидентами со стрельбой — в Эль-Пасо (штат Техас), Дейтоне (штат Огайо) и Чикаго (штат Иллинойс).
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Лидер партии Зеленского назвал способ вернуть Донбасс

Глава украинской пропрезидентской партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков заявил, что урегулирование конфликта в Донбассе не решается путем принятия законов, для этого нужен комплекс мер.
Обновлено вчера в 20:37
Политика

Захарова ответила на слова Помпео о возврате Крыма Украине

Ранее Помпео в ходе разговора в неправительственной организации "Экономический клуб Вашингтона" заявил, что Крым "должен вернуться в состав Украины".
Обновлено вчера в 12:15
Шоу-бизнес

Кара Делевинь тайно обвенчалась с подругой в Лас-Вегасе

Британская модель и актриса Кара Делевинь сыграла свадьбу со своей подругой Эшли Бенсон в небольшой часовне в Лас-Вегасе.
Обновлено вчера в 07:14
Общество

Синоптики рассказали, когда в Москву вернется летняя погода

Тишковец отметил, что со среды придет атлантическое тепло и температура вернется в рамки климатической нормы.
Обновлено вчера в 08:05
Музыка

Сын Вилли Токарева сообщил о его смерти

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Футбол

Бывшая российская футболистка умерла в 21 год

Обновлено вчера в 21:58
Происшествия

В центре Москвы проходит акция с требованием регистрации независимых кандидатов в Мосгордуму

Акция не согласована с властями. Ее участников разгоняет полиция. Так, в частности, произошло на Пушкинской площади.
Обновлено 03 августа в 09:02
Политика

В МИДе после акции в Москве обвинили США и Германию во вмешательстве

Москва направит официальные обращения к США и Германии из-за публикаций их дипломатических сотрудников и СМИ, касающихся несогласованной акции в Москве 3 августа.
Обновлено вчера в 13:37
Происшествия

Арестован организатор разбоя сотрудников ФСБ

Арестован предполагаемый организатор разбойного нападения с участием сотрудников ФСБ. Об этом ТАСС сообщил источник в силовых структурах.
Обновлено вчера в 23:40
Армия и оружие

Эрдоган объявил о военной операции в Сирии

Турецкая армия проведет военную операцию на территории Сирии, восточнее реки Евфрат.
Обновлено вчера в 20:46
Происшествия

В Якутии возбуждено уголовное дело после отравления 17 человек в кафе

Обновлено в 01:00
Политика

Япония выразила протест России из-за учений на Курилах

Япония по дипломатическим каналам выразила протест России из-за учебных стрельб в районе острова Кунашир, сообщил генеральный секретарь кабинета министров Ёсихидэ Суга.
Обновлено вчера в 23:59
Энергетика

Нефть дешевеет на опасениях за мировую экономику и спрос на сырье

Мировые цены на нефть снижаются в понедельник более чем на 1% на фоне признаков эскалации торгового конфликта между США и КНР, которые усилили опасения за рост мировой экономики и за спрос на "черное золото", свидетельствуют данные торгов.
Обновлено в 01:16
Происшествия

Лайнер экстренно сел в Минводах из-за разгерметизации

Самолет российской авиакомпании "Азимут", следовавший рейсом Элиста — Сочи, совершил экстренную посадку в Минеральных Водах, пострадавших нет, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
Обновлено вчера в 13:17
Космос

Робот «Федор» научился шутить и философствовать

Исполнительный директор по перспективным программам и науке госкорпорации "Роскосмос" Александр Блошенко заявил, что российского робота "Федора" научили шутить и поддерживать философские беседы.
Обновлено вчера в 20:38
Общество

Выступивший на фестивале шашлыка лидер «Чайфа» пожаловался на травлю

Лидер группы «Чайф» Владимир Шахрин рассказал об интернет-травле после выступления на фестивале «Шашлык Live» в парке Горького 3 августа.
Обновлено вчера в 18:10
Экономика

Эксперты Титова предсказали рецессию в 2019 году

«Учитывая текущую экономическую политику (жесткая налоговая политика и жесткая денежно-кредитная политика) и слабый эффект национальных проектов, техническая рецессия в экономике может быть зафиксирована уже в 2019, а не в 2021 году, как предсказывает Минэкономразвития», — резюмируют эксперты института.
Обновлено в 00:00
Общество

В Госдуме заявили, что 15 млн россиян рискуют остаться без работы

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Олег Шеин заявил, что 15 млн россиян рискуют остаться без работы из-за невостребованности их профессий на рынке в будущем.
Обновлено вчера в 19:10
Экономика

В России может появиться еще один способ получения зарплаты

Центробанк обсуждает с банковским сообществом возможность перечисления зарплаты через Систему быстрых платежей на ту банковскую карту, которую выберет работник.
Обновлено вчера в 11:59
Транспорт

В Гонконге демонстранты устроили транспортный коллапс

Тысячи противников законопроекта об экстрадиции в понедельник утром нарушили транспортное сообщение в Гонконге в общегородской забастовке, в которой, как ожидается, примут участие более 500 тысяч гражданских служащих, сообщают местные СМИ.
Обновлено вчера в 22:05
Армия и оружие

Военные приступили к дезинфекции ранее подтопленных сел в Приамурье

Обновлено вчера в 20:35
Экономика

Новые санкции США против России оказались не жесткими

Оказывается, что второй пакет американских санкций против России американского закона «О контроле за химическим и биологическим оружием», не распространяется на государственные компании.
Обновлено вчера в 00:58
Наука

Тысячи артефактов нашли в древнем могильнике под Красноярском

Археологи Сибирского федерального университета обнаружили могильник V века нашей эры в Богучанском районе Красноярского края.
Обновлено вчера в 22:24
Гаджеты

Xiaomi запатентовала безрамочный смартфон с солнечной батареей

Обновлено в 00:26
Наука

Личность умершего 200 лет назад «вампира» установили по ДНК

Обновлено 02 августа в 09:31
Экономика

СМИ назвали долю россиян с зарплатами выше 75 тысяч рублей в месяц

Агентство РИА Рейтинг по заказу РИА Новости провело исследование, которое определило долю россиян с зарплатами выше 75 тыс. рублей в месяц.
Обновлено вчера в 22:13
Происшествия

Зацепер погиб на крыше «Сапсана» на пути из Петербурга

Высокоскоростной поезд "Сапсан", следовавший из Петербурга в Москву, задержался в пути на 49 минут.
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Кино

Netflix снимет игровой сериал по мотивам мультфильма «Клуб Винкс»

Netflix снимет игровой сериал по мотивам полюбившегося зрителям разных возрастов мультфильма «Клуб Винкс», созданного итальянцами в 2004 году.
Обновлено вчера в 16:05
Происшествия

В Челябинске четверо юнцов разбились на ВАЗ-2107

Вечером 4 августа в Тракторозаводском районе Челябинска водитель ВАЗ-2107 на большой скорости врезался в электроопору, ДТП произошло напротив магазина «Радуга».
Обновлено вчера в 23:59
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