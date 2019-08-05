«За последние 20 лет среднестатистическая (медианная) чистая зарплата выросла в 20 раз, и в 2019 году она находится на уровне 30 тысяч рублей», — говорится в выводах исследователей.

Зарплата россиян за 20 лет выросла в 20 раз

Происшествия Стрелок из Огайо убил собственную сестру Среди жертв стрелка нашли его сестру, тело которой лежало рядом с ее другом. Почему Коннор Беттс начал стрелять – пока непонятно.

Политика Будущий спикер Рады счел невозможным вернуть мир на Донбасс законами Лидер победившей на парламентских выборах украинской партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков, который является претендентом на пост спикера Верховной рады, заявил, что главная задача для страны — вернуть мир на Донбассе.

Происшествия В Перми умер один из пострадавших при взрыве на пороховом заводе 31 июля на пороховом заводе в Перми при детонации специзделия произошел взрыв без последующего горения, пострадали пять человек, двое из них были госпитализированы с ожогами.

Экономика Рецессия в экономике России наступит уже в 2019 году Рецессия в российской экономике может начаться уже в 2019 году.

Шоу-бизнес Дженнифер Лопес отметила свой юбилей концертом в Москве Дженнифер Лопес в воскресенье выступила в Москве на стадионе "ВТБ-Арена" в честь своего 50-летия, передает корреспондент ТАСС.

Политика Россияне относятся к советской власти лучше, чем к российской Самые популярные суждения о советской власти – близкая народу (29% опрошенных), сильная, прочная (25%) и справедливая (22%), тогда как современная российская власть воспринимается как криминальная, коррумпированная (41%), далекая от народа, чужая (31%) и бюрократичная (24%).

Авто Китайцы готовятся продавать свои подержанные авто в России Китайцы проводят переговоры с приморчанами, так как у последних есть большой опыт поставки поддержанных авто в Россию, также в регионе временно приостановлена обязанность устанавливать на подержанные иномарки «ЭРУ-ГЛОНАСС».

Происшествия Виновнику смертельного ДТП в Екатеринбурге грозит 15 лет тюрьмы Виновнику резонансного ДТП со смертельным исходом на улице Малышева в центре Екатеринбурга может грозить до 15 лет колонии.

Экономика Сбербанк запустил сервис оплаты покупок по QR-коду Сбербанк запустил сервис по оплате покупок с помощью QR-кода.

Хоккей СКА уступил «Сочи» на турнире Sochi Hockey Open В матче предсезонного турнира Sochi Hockey Open СКА потерпел поражение от хозяев льда «Сочи» — 1:2.

Экономика Поставки российского угля на Украину упали на 85%, пишут СМИ По информации ведомства, поставки угля на Украину в июне 2019 года сократились на 85,3%, или на 750 тыс. тонн по сравнению с показателями прошло года.

Транспорт В Магаданской области из-за дождей закрыт участок дороги в 170 км Участок автомобильной трассы протяженностью около 170 км закрыт в Магаданской области из-за размыва дороги, вызванного обильными дождями, сообщили ТАСС в понедельник в областном Министерстве транспорта.

Интернет Facebook переименует Instagram и WhatsApp Компания Facebook внесет изменения в названия приложений Instagram и WhatsApp. Рядом с ними появится уточнение «от Facebook».

Шоу-бизнес Мама певицы Валерии перенесла операцию в швейцарской клинике С середины июля 81-летняя мать певицы Валерии находится в швейцарской клинике, а на прошлой неделе перенесла сложную операцию по замене обоих коленных суставов.

Финансы ЦБ Китая понизил обменный курс юаня до минимума с декабря 2018 года Народный банк Китая (центробанк) в понедельник понизил курс жэньминьби (официальное название китайской валюты) на 229 базисных пунктов, до отметки 6,9225 юаня за доллар.

Авто Петербургский завод Hyundai за минувший год снизил чистую прибыль Петербургский завод бренда Hyundai по итогам 2018 года сократил свою чистую прибыль, а завод Ford в Ленинградской области вышел из убытка на миллиардную прибыль, сообщает агентство «Автостат».

Авто Jaguar Land Rover выпустит пять новых моделей в ближайшие два года Наряду с тремя совершенно новыми моделями — возрожденным семейством Defender, роскошным внедорожником Jaguar J-Pace и новым кроссовером Range Rover — инженеры компании заменят модель XJ на электрический суперкар в следующем году и создадут новую версию Range Rover к 2022 году.

Происшествия Подросток сбросил незнакомого ребенка со смотровой площадки в Лондоне Подросток перебросил шестилетнего ребенка через полутораметровое ограждение смотровой площадки под крышей 10 этажа галереи Тейт в Лондоне.

Политика В Минфине США назвали дату вступления в силу новых санкций против РФ Новый пакет санкций Соединенных Штатов против России вступит в силу 26 августа, говорится в директиве министерства финансов США.

Происшествия СК попросил арестовать еще трех фигурантов дела о беспорядках в Москве Следственный комитет попросил Пресненский суд арестовать еще трех предполагаемых участников массовых беспорядков 27 июля в центре Москвы, сообщила РИА Новости в понедельник пресс-секретарь суда Лела Кокая.

Политика Москва обратится к США и ФРГ из-за вмешательства во внутренние дела Российский МИД обратится в посольства США и Германии из-за вмешательства во внутренние дела страны посредством необъективного освещения несанкционированной акции в Москве 3 августа.

Экономика Больше 75 тыс. рублей в месяц получает около 12% россиян Заработную плату выше 75 тыс. руб. в месяц в 2019 году получает только 12% россиян, в основном это нефтяники, газовики, а также шахтеры.

Политика Рябков назвал США могильщиками ДРСМД США стали могильщиками Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), вина полностью лежит на Вашингтоне, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.