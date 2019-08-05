Общество
Зарплата россиян за 20 лет выросла в 20 разURA.Ru вчера в 18:38
«За последние 20 лет среднестатистическая (медианная) чистая зарплата выросла в 20 раз, и в 2019 году она находится на уровне 30 тысяч рублей», — говорится в выводах исследователей.
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Происшествия
Стрелок из Огайо убил собственную сестру
Среди жертв стрелка нашли его сестру, тело которой лежало рядом с ее другом. Почему Коннор Беттс начал стрелять – пока непонятно.
Обновлено вчера в 16:42
Политика
Будущий спикер Рады счел невозможным вернуть мир на Донбасс законами
Лидер победившей на парламентских выборах украинской партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков, который является претендентом на пост спикера Верховной рады, заявил, что главная задача для страны — вернуть мир на Донбассе.
Обновлено вчера в 19:58
Происшествия
В Перми умер один из пострадавших при взрыве на пороховом заводе
31 июля на пороховом заводе в Перми при детонации специзделия произошел взрыв без последующего горения, пострадали пять человек, двое из них были госпитализированы с ожогами.
Обновлено в 02:53
Экономика
Рецессия в экономике России наступит уже в 2019 году
Рецессия в российской экономике может начаться уже в 2019 году.
Обновлено в 03:39
Шоу-бизнес
Дженнифер Лопес отметила свой юбилей концертом в Москве
Дженнифер Лопес в воскресенье выступила в Москве на стадионе "ВТБ-Арена" в честь своего 50-летия, передает корреспондент ТАСС.
Обновлено вчера в 17:57
Политика
Россияне относятся к советской власти лучше, чем к российской
Самые популярные суждения о советской власти – близкая народу (29% опрошенных), сильная, прочная (25%) и справедливая (22%), тогда как современная российская власть воспринимается как криминальная, коррумпированная (41%), далекая от народа, чужая (31%) и бюрократичная (24%).
Обновлено вчера в 17:00
Авто
Китайцы готовятся продавать свои подержанные авто в России
Китайцы проводят переговоры с приморчанами, так как у последних есть большой опыт поставки поддержанных авто в Россию, также в регионе временно приостановлена обязанность устанавливать на подержанные иномарки «ЭРУ-ГЛОНАСС».
Обновлено в 02:30
Происшествия
Виновнику смертельного ДТП в Екатеринбурге грозит 15 лет тюрьмы
Виновнику резонансного ДТП со смертельным исходом на улице Малышева в центре Екатеринбурга может грозить до 15 лет колонии.
Обновлено в 02:25
Экономика
Сбербанк запустил сервис оплаты покупок по QR-коду
Сбербанк запустил сервис по оплате покупок с помощью QR-кода.
Обновлено в 04:21
Хоккей
СКА уступил «Сочи» на турнире Sochi Hockey Open
В матче предсезонного турнира Sochi Hockey Open СКА потерпел поражение от хозяев льда «Сочи» — 1:2.
Обновлено вчера в 12:44
Экономика
Поставки российского угля на Украину упали на 85%, пишут СМИ
По информации ведомства, поставки угля на Украину в июне 2019 года сократились на 85,3%, или на 750 тыс. тонн по сравнению с показателями прошло года.
Обновлено в 03:18
Транспорт
В Магаданской области из-за дождей закрыт участок дороги в 170 км
Участок автомобильной трассы протяженностью около 170 км закрыт в Магаданской области из-за размыва дороги, вызванного обильными дождями, сообщили ТАСС в понедельник в областном Министерстве транспорта.
Обновлено в 03:14
Интернет
Facebook переименует Instagram и WhatsApp
Компания Facebook внесет изменения в названия приложений Instagram и WhatsApp. Рядом с ними появится уточнение «от Facebook».
Обновлено 03 августа в 08:53
Шоу-бизнес
Мама певицы Валерии перенесла операцию в швейцарской клинике
С середины июля 81-летняя мать певицы Валерии находится в швейцарской клинике, а на прошлой неделе перенесла сложную операцию по замене обоих коленных суставов.
Обновлено в 04:08
Происшествия
Пожарный пропал при тушении лесов в Красноярском крае
Обновлено в 02:48
Финансы
ЦБ Китая понизил обменный курс юаня до минимума с декабря 2018 года
Народный банк Китая (центробанк) в понедельник понизил курс жэньминьби (официальное название китайской валюты) на 229 базисных пунктов, до отметки 6,9225 юаня за доллар.
Обновлено в 03:59
Авто
Петербургский завод Hyundai за минувший год снизил чистую прибыль
Петербургский завод бренда Hyundai по итогам 2018 года сократил свою чистую прибыль, а завод Ford в Ленинградской области вышел из убытка на миллиардную прибыль, сообщает агентство «Автостат».
Обновлено в 02:42
Авто
Jaguar Land Rover выпустит пять новых моделей в ближайшие два года
Наряду с тремя совершенно новыми моделями — возрожденным семейством Defender, роскошным внедорожником Jaguar J-Pace и новым кроссовером Range Rover — инженеры компании заменят модель XJ на электрический суперкар в следующем году и создадут новую версию Range Rover к 2022 году.
Обновлено вчера в 23:14
Происшествия
Подросток сбросил незнакомого ребенка со смотровой площадки в Лондоне
Подросток перебросил шестилетнего ребенка через полутораметровое ограждение смотровой площадки под крышей 10 этажа галереи Тейт в Лондоне.
Обновлено вчера в 20:07
Футбол
Тиль подпишет контракт со «Спартаком» в понедельник
Обновлено 03 августа в 11:17
Общество
Стало известно, когда в Москву вернется летнее тепло
Летнее тепло вернется в Москву к следующей среде.
Обновлено вчера в 03:54
Политика
В Минфине США назвали дату вступления в силу новых санкций против РФ
Новый пакет санкций Соединенных Штатов против России вступит в силу 26 августа, говорится в директиве министерства финансов США.
Обновлено в 04:08
Происшествия
СК попросил арестовать еще трех фигурантов дела о беспорядках в Москве
Следственный комитет попросил Пресненский суд арестовать еще трех предполагаемых участников массовых беспорядков 27 июля в центре Москвы, сообщила РИА Новости в понедельник пресс-секретарь суда Лела Кокая.
Обновлено в 03:45
Политика
Москва обратится к США и ФРГ из-за вмешательства во внутренние дела
Российский МИД обратится в посольства США и Германии из-за вмешательства во внутренние дела страны посредством необъективного освещения несанкционированной акции в Москве 3 августа.
Обновлено вчера в 13:28
Музыка
Умер известный певец Вилли Токарев
Обновлено вчера в 09:42
Экономика
Больше 75 тыс. рублей в месяц получает около 12% россиян
Заработную плату выше 75 тыс. руб. в месяц в 2019 году получает только 12% россиян, в основном это нефтяники, газовики, а также шахтеры.
Обновлено вчера в 17:55
Политика
Рябков назвал США могильщиками ДРСМД
США стали могильщиками Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), вина полностью лежит на Вашингтоне, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
Обновлено в 04:09
Технологии
О чем говорят эмоции на уроках, рассказали эксперты
Технологический прогресс, по словам эксперта, позволяет анализировать не только сухую статистику о занятиях, но и, например, видеозаписи с уроков.
Обновлено в 02:59
Армия и оружие
80 лет назад был совершен первый «огненный таран»
Обновлено в 04:06