Зарплата россиян вырастет минимум на четыре процента в 2019 годуВести.Ru вчера в 23:40

В этом году реальная заработная плата россиян увеличится не менее чем на четыре процента, а при оптимистическом сценарии - на семь процентов. В 2020 году рост реальной заработной платы продолжится.

с чего всё началось

Реальная заработная плата россиян вырастет по меньшей мере на четыре процента в 2019 году. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на прогноз экспертов Финансового университета при правительстве России.

Зарплата россиян вырастет минимум на четыре процента в 2019 году

Авто Mitsubishi покажет в Женеве новый кроссовер Премьера нового концепта Mitsubishi Engelberg Tourer состоится 5 марта этого года на Женевском международном автосалоне.

Авто Renault раскрыла интерьер нового Clio Компания Renault раскрыла первую информацию о хэтчбеке Clio пятого поколения.

Авто В России отзывают более 3,6 тысячи автомобилей Renault Компания Renault отзывает 3622 автомобилей Renault Logan, Sandero и Dokker из-за дефектных подушек безопасности.

Политика В Госдуму внесли законопроект об отмене техосмотра личных автомобилей На рассмотрение в Госдуму внесен законопроект об отмене техосмотра личных автомобилей. Об этом сообщается на официальном сайте Госдумы.

Технологии В работе Gmail произошел сбой по всему миру Пользователи из разных стран мира сообщили о сбое в работе почтового сервиса от Google — Gmail.

Общество Директор школы в Бурятии рассказал об инциденте с противогазами Ранее сообщалось, что в Улан-Удэ родители семиклассников одной из школ пожаловались детскому омбудсмену, что преподаватель ОБЖ заставил их детей сидеть в противогазах в течение урока.

Здоровье Власти Москвы опровергли сообщения об ограничениях на госпитализацию По словам собеседника агентства, решение о необходимости медицинской эвакуации (госпитализации) с места нахождения пациента принимает медицинский работник выездной бригады скорой медицинской помощи, прибывший на вызов.

Общество Москалькова предложила включить уход за детьми в трудовой стаж женщин Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова предложила засчитывать в трудовой стаж годы, которые женщина провела, не работая и воспитывая детей.

Общество Минтруд предложил отменить медосмотры у офисных работников Министерство труда и социальной защиты предложило отменить медицинские осмотры для офисных сотрудников, поскольку работа за компьютером не относится к вредным и опасным условиям труда.

Авто Toyota Supra получила первый пакет тюнинга Первый пакет тюнинга для Toyota Supra, подготовленный специалистами немецкого ателье Prior Design, будет включать расширенные крылья с вентиляционными прорезями, новый передний бампер, увеличенный сплиттер, капот, задний диффузор и фиксированное антикрыло.

Транспорт Власти Москвы введут ограничения для неэкологичных автомобилей В Москве могут ввести некоторые ограничения для автомобилей низких экологических классов, о чем сообщается на сайте Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ).

Политика Huawei отвергла обвинения со стороны США Huawei отвергла причастность к преступлениям, за которые в США китайской компании предъявлены новые обвинения.

Политика Минюст предложил не наказывать за «вынужденную» коррупцию Минюст России представил проект, направленный на совершенствование мер ответственности за коррупционные правонарушения.

Космос Роскосмос в 2019 году планирует пять запусков с космодрома Восточный Пять запусков с космодрома Восточный запланированы на этот год, говорится в статье, опубликованной в январском номере журнала "Русский космос" (официальное издание госкорпорации "Роскосмос").

Происшествия В Ленинградской области задержали вице-губернатора по ЖКХ Задержан заместитель председателя правительства Ленинградской области по жилищно-коммунальному хозяйству и энергетике Олег Коваль.

Экономика В Минфине РФ допустили проблемы с выплатой госдолга Венесуэлы Политический кризис в Венесуэле может повлиять на обслуживание республикой государственного долга перед Россией.

Происшествия Полицейский украл у задержанного 3,5 килограмма спрятанного золота Завершено расследование в отношении бывшего сотрудника отдела экономической безопасности и противодействия коррупции управления МВД по Якутии, подозреваемого в краже 3,5 килограмма золота у подозреваемого.

Авто Бесключевой доступ в автомобиль опасен Функции бесключевого доступа и запуска/остановки двигателя являются одними из самых любимых опций клиентов в новых автомобилях - даже небольшие городские малыши теперь можно приобрести с такими функциями.