Зарплата россиян вырастет минимум на 4% в 2019 годуИзвестия 01:51

В этом году реальная заработная плата россиян увеличится не менее чем на четыре процента, а при оптимистическом сценарии - на семь процентов. В 2020 году рост реальной заработной платы продолжится.

с чего всё началось

Специалисты Финансового университета при правительстве России спрогнозировали рост реальных зарплат россиян в 2019 и 2020 годах. Об этом 29 января пишет «Российская газета». В этом году заработные платы россиян будут расти на 4–7%, в следующем году этот рост продолжится.

Зарплата россиян вырастет минимум на 4% в 2019 году

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