Экономика

Зарплата россиян вырастет минимум на 4% в 2019 годуИзвестия 01:51

Специалисты Финансового университета при правительстве России спрогнозировали рост реальных зарплат россиян в 2019 и 2020 годах. Об этом 29 января пишет «Российская газета». В этом году заработные платы россиян будут расти на 4–7%, в следующем году этот рост продолжится.
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Финансисты дали прогноз по росту зарплат на два года

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Российская газетавчера в 20:30
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