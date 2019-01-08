Экономика

Зарплата россиян вырастет минимум на четыре процента в 2019 годуВести.Ru вчера в 23:40

Реальная заработная плата россиян вырастет по меньшей мере на четыре процента в 2019 году. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на прогноз экспертов Финансового университета при правительстве России.
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