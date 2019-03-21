Зарплата чиновников в РФ в 2018 году выросла на 7,7%Polack-news.ru 03:37

с чего всё началось

В 2018 году гражданские государственные служащие стали получать на 7,7% больше. Их среднемесячная начисленная зарплата составила 49,4 тыс рублей, сообщили в Росстате. Работники органов законодательной власти стали получать в среднем 72,5 тыс рублей, что на 6,3% больше, чем в 2017 году.

Зарплата чиновников в РФ в 2018 году выросла на 7,7%

Политика Шнуров предложил разогнать Минкульт Лидер музыкальной группы "Ленинград" Сергей Шнуров перед парламентскими слушаниями в Госдуме предложил упразднить Министерство культуры.

Экономика Банки начали блокировать счета самозанятых россиян Российские банки начали блокировать операции и счета самозанятых россиян, так как не знают, как с ними работать.

Авто Jaguar Land Rover засудил китайцев за копирование дизайна После нескольких лет судебных разбирательств компания Jaguar Land Rover выиграла дело о плагиате против китайской компании Landwind, которая практически полностью скопировала дизайн кроссовера Range Rover Evoque для своей модели X7.

Религия 23 марта 2019 года Церковь отметит Родительскую субботу Во вторую субботу Великого поста, 23 марта 2019 года, Православная Церковь отметит первую великопостную Родительскую субботу – особый день поминовения усопших.

Происшествия ФСБ проводит обыски по делу о хищениях средств гособоронзаказа В Москве, Липецке и Санкт-Петербурге проводят обыски по делу о хищении средств гособоронзаказа, изымаются документы.

Происшествия Два человека погибли при столкновении такси и грузовика в Москве Автоавария с участием самосвала и такси на Литовском бульваре в Москве привела к гибели двух человек.

Политика Участницу Comedy Woman Варнаву сочли угрозой безопасности Украины 34-летняя российская актриса, комик и телеведущая Екатерина Варнава была признана лицом, составляющим угрозу для национальной безопасности Украины.

Происшествия Российские судьи уволились после оправдания полицейских Судьи сложили полномочия после комплексной проверки деятельности Молчановского суда, которая установила, что они оправдали двух полицейских, сообщил агентству информированный источник.

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Технологии Роскомнадзор заказал систему контроля блокировок для поисковиков и VPN Представитель Роскомнадзора рассказал изданию, что система позволит поисковым сетям, VPN и анонимайзерам получать готовый для работы список запрещенных сайтов.

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Происшествия Момент крушения парома в Ираке попал на видео Камера наблюдения засняла крушение парома на реке Тигр недалеко от иракского Мосула. Погибли по меньшей мере 93 человека.

Политика Миллер заявил о готовности продлить транзит газа через Украину "Газпром" готов продлить транзит газа в Европу через Украину на основе действующего контракта, заявил глава "Газпрома" Алексей Миллер во время встречи премьера РФ Дмитрия Медведева с украинскими политиками в Москве.

Футбол Мбаппе стал главной трансферной целью «Реала» Как сообщила испанская газета As, президент «Реала» Флорентино Перес планирует масштабную перестройку этим летом и сделал форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе главной целью клуба на трансферном рынке.

Происшествия Отправленный под домашний арест москвич пропил надетый на него браслет Житель Зеленограда продал электронный браслет, который надели на него после избрания судом меры пресечения в виде домашнего ареста.

Армия и оружие Рогозин пообещал, что ракета «Сармат» «разорвет в клочья» любую ПРО Глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин заявил, что новой российской межконтинентальной баллистической ракете «Сармат» под силу преодолеет и «разорвать в клочья» любую систему противоракетной обороны.

Финансы Силуанов: санкции не подорвали доверие инвесторов к активам России Санкции и враждебная риторика стран Запада не подорвали доверие инвесторов к активам России, заявил российский министр финансов, первый вице-премьер Антон Силуанов.

Финансы Банк России сохранил ключевую ставку в 7,75% Банк России, как и ожидали аналитики, не стал менять ключевую ставку, сохранив ее на уровне 7,75 процента годовых.

Политика Порошенко выступил в защиту посла США на Украине Мари Йованович Президент Украины Петр Порошенко выступил в защиту посла США на Украине Мари Йованович.

Гаджеты Microsoft прекратил поддерживать Windows 7 Известной корпорацией Microsoft выпущен патч, исходя из которого пользователи получили предупреждение о том, что в ближайшее время будет прекращена поддержка Windows 7. Помимо прекращения поддержки компания прекратит выпускать обновления безопасности.

Авто В Петербурге предложили сажать за скручивание пробега у машин Инициатива предполагает изменение статьи, предусматривающей наказание за мошенничество во время реализации автотранспорта, в том числе бывшего в употреблении.

Политика Трамп заявил о намерении США признать Голанские высоты израильскими «После 52 лет пришло время для Соединённых Штатов полностью признать израильский суверенитет над Голанскими высотами, которые имеют стратегическое значение для Израиля и региональной стабильности», — написал он.

Происшествия Взрыв на китайском химзаводе попал на видео В Сети появилось видео взрыва на химзаводе «Тяньцзяи», находящемся в китайской провинции Цзянсу.

Политика США расширили санкционные списки по Ирану 13 февраля Вашингтон усилил ограничительные меры против Ирана, внеся в санкционный список еще две организации и девять физических лиц.