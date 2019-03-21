Общество

Зарплата чиновников в РФ в 2018 году выросла на 7,7%Polack-news.ru 03:37

В 2018 году гражданские государственные служащие стали получать на 7,7% больше. Их среднемесячная начисленная зарплата составила 49,4 тыс рублей, сообщили в Росстате. Работники органов законодательной власти стали получать в среднем 72,5 тыс рублей, что на 6,3% больше, чем в 2017 году.
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Согласно данным
 ведомства, служащие территориальных органов федеральных органов исполнительной власти получали в среднем 39,6 тыс. рублей в месяц, сотрудники органов исполнительной власти — 55,4 тыс. рублей, работники органов местного самоуправления с исполнительно-распорядительными функциями — 38,8 тыс. рублей.
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