Зарплата чиновников в РФ в 2018 году выросла на 7,7%Polack-news.ru 03:37

с чего всё началось

В 2018 году гражданские государственные служащие стали получать на 7,7% больше. Их среднемесячная начисленная зарплата составила 49,4 тыс рублей, сообщили в Росстате. Работники органов законодательной власти стали получать в среднем 72,5 тыс рублей, что на 6,3% больше, чем в 2017 году.

Зарплата чиновников в РФ в 2018 году выросла на 7,7%

Спорт Алина Загитова стала чемпионкой мира по фигурному катанию Россиянка Алина Загитова заняла первое место на чемпионате мира по фигурному катанию в Японии.

Армия и оружие У берегов Крыма заметили два самолета-разведчика США Самолет американской разведки ВВС США Boeing RC-135 заметили у берегов Крыма, сообщает РИА Новости со ссылкой на мониторинговый ресурс Plane Radar.

Происшествия Битва морского льва и леопардовой акулы попала на видео Жительница США Тори Горман сняла на видео схватку морского льва и калифорнийской тройнозубой акулы, которую также называют леопардовой.

Авто В Петербурге предлагают наказывать за скручивание автопробега Если закон примут, то нарушителям будут грозить за скручивание автопробега штрафы до 500 тысяч рублей, обязательные работы до 360 часов или лишение свободы на срок до 4 лет и крупный штраф на сумму до 1 миллиона рублей, сообщает пресс-служба Дениса Четырбока.

Авто Новая Hyundai Sonata пользуется ажиотажным спросом у дилеров Выйдя в продажу только вчера, 21 марта, седан Hyundai Sonata нового поколения уже пользуется ажиотажным спросом.

Здоровье В ВОЗ опровергли существование нормы употребления воды Недостаточное потребление жидкости может негативно сказаться на здоровье человека, особенно при обезвоживании, однако организацию больше волнуют другие проблемы, связанные с водой, подчеркнул координатор ВОЗ.

Происшествия В Германии задержали более 10 подозреваемых в подготовке теракта Одиннадцать подозреваемых задержаны в федеральных землях Гессен и Рейнланд-Пфальц в Германии в ходе антитеррористической спецоперации, сообщает в пятницу телеканал Welt.

Шоу-бизнес Светлана Светличная рассказала, что погубило Юлию Началову О смерти певицы высказалась и звезда «Бриллиантовой руки». Светлана Светличная рассказала, что погубило Юлию Началову.

Общество «Мисс Москву» лишили титула впервые в истории конкурса Впервые победительница конкурса красоты "Мисс Москва" 2018 года Алеся Семеренко лишена титула и короны.

Здоровье Медики рассказали об опасности популярного контрацептива для женщин Немецкая фармацевтическая компания Bayer предупредила о возможных рисках развития венозной тромбоэмболии (ВТЭ) при приёме контрацептивов "Жанин".

Футбол Сборная Франции обыграла команду Молдавии Сборная Франции одержала победу над командой Молдавии в матче первого тура отборочного турнира Евро-2020.

Культура Макаревич нарисовал свинью, пока слушал Шнурова в Госдуме Лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич рисовал на заседании общественного совета при комитете Госдумы по культуре.

Происшествия Все судьи томского районного суда ушли в отставку Квалификационная коллегия судей (ККС) Томской области сообщила, что судьи Молчановского районного суда в полном составе ушли в отставку из-за отмены оправдательного приговора, который они вынесли двум полицейским Молчановского района.

Наука Прямая стимуляция мозга может лечить тяжелые формы депрессии Немецкие ученые вживили электроды в участки мозга, отвечающие за положительное подкрепление, страдающим от неизлечимой депрессии пациентам и наблюдали за их выздоровлением.

Политика Мюллер завершил расследование «российского дела» Спецпрокурор Роберт Мюллер завершил расследование по приписываемому России вмешательству в американские президентские выборы и передал итоговый отчет генеральному прокурору США Уильяму Барру, сообщил телеканал Fox News.

Шоу-бизнес Началась церемония прощания с Юлией Началовой В Москве началась церемония прощания с певицей Юлией Началовой, передает корреспондент РБК.

Общество В ПФР уточнили, кто имеет право получать двойную пенсию Право на двойную пенсию имеют в том числе члены семей ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС и те, кто получил радиационное заражение.

Политика Трамп заявил о намерении США признать Голанские высоты израильскими Дональд Трамп заявил, что пришло время признать суверенитет Израиля над спорными Голанскими высотами.

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Происшествия Отправленный под домашний арест москвич пропил надетый на него браслет Житель Зеленограда продал электронный браслет, который надели на него после избрания судом меры пресечения в виде домашнего ареста.

Авто Sir Vival - самый безопасный автомобиль в мире Разработанная американская модель Sir Vival отличается от стандартных автомобилей раздельным пассажирским салоном и двигателем.

Здоровье В Петербурге врачи восстанавливают половые органы «бесполому» ребенку По данным издания «Петербургский дневник», маленький пациент родился с хромосомным набором девочки, однако внешние половые органы у пациента полностью отсутствовали, а внутренние были в наличии лишь частично.

Политика Россию попросили защитить киргизов в Якутии Председатель парламента Киргизии Дастанбек Джумабеков обсудил с послом России Николаем Удовиченко ситуацию с изнасилованием мигрантом жительницы Якутии.

Происшествия Предполагаемый палач ИГ пойман в Венгрии Власти Венгрии задержали мужчину, который, по предварительным данным, обезглавливал людей в Сирии, передает РИА "Новости".