Общество
Зарплата чиновников в РФ в 2018 году выросла на 7,7%Polack-news.ru 03:37
В 2018 году гражданские государственные служащие стали получать на 7,7% больше. Их среднемесячная начисленная зарплата составила 49,4 тыс рублей, сообщили в Росстате. Работники органов законодательной власти стали получать в среднем 72,5 тыс рублей, что на 6,3% больше, чем в 2017 году.
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с чего всё началось
Согласно данным ведомства, служащие территориальных органов федеральных органов исполнительной власти получали в среднем 39,6 тыс. рублей в месяц, сотрудники органов исполнительной власти — 55,4 тыс. рублей, работники органов местного самоуправления с исполнительно-распорядительными функциями — 38,8 тыс. рублей.Реальное времявчера в 09:24
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