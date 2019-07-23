Экономика
Зарплата большинства россиян составила 23,5 тысячи рублейИнтерфакс 02:29
Большинство россиян получают зарплату в 23,5 тысяч рублей - такие данные во вторник приводит газета "Известия" со ссылкой на Росстат. Это так называемый модальный - то есть встречающийся чаще всего - уровень заработка в России.
Читать в источнике
Оценить685
с чего всё началось
Самая распространенная зарплата в России составляет 23,5 тыс. рублей. Таков модальный (то есть встречающийся чаще всего) показатель заработка в стране по предварительным данным Росстата за апрель этого года.Известиявчера в 17:01
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7338 источников, обновлено в 08:19, Вашингтон
Армия и оружие
Россию обвинили в нарушении воздушного пространства Южной Кореи
Несколько российских самолетов нарушили воздушное пространство Южной Кореи, сообщает 23 июля AP со ссылкой на южнокорейское министерство обороны.
Обновлено в 00:11
Шоу-бизнес
Борисова нашла постоянную работу
Дана Борисова станет постоянной ведущей одного из телешоу. Об этом она сама сообщила в своем инстаграме.
Обновлено в 04:44
Происшествия
Медведев раскритиковал хабаровского губернатора за слова о лагере
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев раскритиковал слова губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, который заявил о том, что никто не знал о существовании палаточного лагеря.
Обновлено в 07:11
Политика
Борис Джонсон станет новым премьер-министром Великобритании
В среду, 24 июля, Джонсон станет премьер-министром страны — после того как действующий премьер Тереза Мэй сложит свои полномочия.
Обновлено в 07:10
Кино
Умер актер бондианы Дэвид Хедисон
В США ушел из жизни Дэвид Хедисон, изестный по роли сотрудника ЦРУ Феликса Лейтера в фильмах франшизы о Джеймсе Бонде «Живи и дай умереть» и «Лицензия на убийство».
Обновлено в 03:32
Экономика
Киев обвинил Москву в коллапсе на украинской железной дороге
Украину ожидает транспортный коллапс из-за нехватки подвижного товарного состава и возросшего российского транзита по Укрзализныце, и все это на фоне ожидающегося рекордного урожая зерновых в стране.
Обновлено вчера в 09:43
Политика
Путин поручил учесть мнение населения о вывозе мусора Москвы в Шиес
Проект по вывозу московского мусора в Архангельскую область, приведший к бурным протестам местных жителей, обсуждали с президентом на медиафоруме Общероссийского народного фронта в мае.
Обновлено в 07:17
Политика
Госдума упростила порядок получения вида на жительство в РФ
После вступления нового закона в силу будет расширен круг иностранцев, которые могут получить вид на жительство без получения разрешения на временное проживание.
Обновлено в 06:16
Политика
В МИД России оценили идею США о патрулировании Ормузского пролива
Ранее госсекретарь США Майк Помпео объявил о начале создания коалиции для обеспечения свободного судоходства в Ормузском проливе.
Обновлено в 06:26
Шоу-бизнес
Сергей Шнуров написал оскорбительный стих о Ксении Собчак
Обновлено в 05:17
Экономика
Российские банки предупредили о сокращении платежных терминалов
В России из-за новых требований к контрольно-кассовой технике (ККТ) может резко сократиться количество платежных терминалов, сообщает РБК со ссылкой на письмо ассоциации банков «Россия» в Федеральную налоговую службу.
Обновлено в 06:04
ЖКХ
Еще девять стартовых площадок подобрали для реновации
По оценке властей, строительство домов на новых стартовых площадках позволит расселить 20 домов (1780 квартир) и предоставить комфортное жилье 4,5 тыс. москвичей.
Обновлено в 06:44
Политика
В Госдуму внесли законопроект о создании единой базы данных россиян
Правительство внесло в Государственную думу законопроект о создании единого федерального информационного ресурса, содержащего сведения о населении России.
Обновлено в 07:27
Общество
Россиян захотели лишить анонимности в электронной почте
Организаторы e-mail сервиса будут обязаны хранить сведения об идентификации абонентского номера пользователя электронной почты только на территории России.
Обновлено в 06:15
Гаджеты
Honor 9X и Honor 9X Pro представлены официально
Анонс новеньких смартфонов от Honor, Honor 9X и Honor 9X Pro наконец-то состоялся.
Обновлено в 05:41
Происшествия
Спасение экипажа АС-31 «Лошарик» оказалось бы нарушением закона
Экипаж потерпевшей в Баренцевом море аварию атомной глубоководной станции проекта 10831 АС-31 «Лошарик» мог спастись в полном составе, однако предпочел действовать согласно принятому в Военно-морском флоте (ВМФ) России «Руководству по борьбе за живучесть», нарушение которого грозит уголовным наказанием, сообщает «Коммерсантъ».
Обновлено в 02:18
Общество
В сети появился самый короткий тест на IQ
Обновлено вчера в 07:56
Общество
Синоптики пообещали москвичам арктический воздух и до +14 градусов
На следующей неделе в Москву придет арктический воздух, за которым последует похолодание до +14 градусов.
Обновлено в 07:20
Политика
Facebook удалил изображение с нацистскими символами в слове Россия
«На картинке были изображены нацистские символы на фоне государственного герба РФ и в слове "Россия"», — указано в сообщении.
Обновлено в 08:02
Политика
Кравчук назвал ошибку Порошенко, которую рискует повторить Зеленский
Первый президент Украины Леонид Кравчук считает, что Петр Порошенко во время президентства неправильно выстраивал кадровую систему в политике, в итоге создав бизнес-империю, и теперь нынешний лидер страны Владимир Зеленский рискует столкнуться с похожей проблемой.
Обновлено в 02:45
Музыка
В Shazam назвали самые популярные песни у россиян
Обновлено в 08:05
Футбол
«Спартак» может купить полузащитника ПСВ Перейро
Московский «Спартак» договорился с голландским ПСВ по трансферу полузащитника Гастона Перейро.
Обновлено в 02:33
Политика
Памфилова заявила, что митинги не влияют на принятие решений ЦИК
Глава ЦИК РФ Элла Памфилова заявила, что митинги не влияют на принятие решений Центризбиркомом.
Обновлено в 07:25
Спорт
Малютин выиграл бронзу ЧМ на дистанции 200 метров вольным стилем
Российский пловец Мартин Малютин занял третье место в заплыве на 200 метров вольным стилем на чемпионате мира в Кванджу.
Обновлено в 07:17
Общество
Московские власти решили закупить еще 900 км бордюров
Московские власти планируют закупить на четырех конкурсах свыше 940 км бордюров на общую сумму 2,99 млрд рублей.
Обновлено в 02:57
Политика
Умер бывший премьер Госсовета КНР Ли Пэн
Бывший премьер Госсовета КНР Ли Пэн скончался в Пекине на 91-м году жизни, сообщило Центральное телевидение Китая.
Обновлено в 07:23
Армия и оружие
Вертолет Ка-65 «Минога» модернизируют для Арктики
В России модернизируют боевой вертолет Ка-65 "Минога". Его готовят для работы в сверхнизких температурах Арктики.
Обновлено вчера в 20:19
Происшествия
От побоев мачехи в Дагестане умерла четырехлетняя девочка
В Махачкале в результате побоев умерла четырехлетняя девочка. По подозрению в причинении тяжкого вреда здоровью задержана мачеха ребенка.
Обновлено в 02:10
Происшествия
Жена российского депутата пожаловалась в полицию на домашнее насилие
Жительница села Белозерское Курганской области пожаловалась в полицию на своего мужа, депутата Шадринской городской думы от «Единой России» Владимира Шмакова.
Обновлено в 04:26
Шоу-бизнес
Марина Африкантова и Роман Капаклы: «Родителей пока не познакомили»
Чуть больше недели назад Марина Африкантова и Роман Капаклы узаконили отношения.
Обновлено в 03:30