Экономика

Зарплата большинства россиян составила 23,5 тысячи рублейИнтерфакс 02:29

Большинство россиян получают зарплату в 23,5 тысяч рублей - такие данные во вторник приводит газета "Известия" со ссылкой на Росстат. Это так называемый модальный - то есть встречающийся чаще всего - уровень заработка в России.
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с чего всё началось

Модальные дали: самая распространенная зарплата в РФ – 23,5 тысячи

Самая распространенная зарплата в России составляет 23,5 тыс. рублей. Таков модальный (то есть встречающийся чаще всего) показатель заработка в стране по предварительным данным Росстата за апрель этого года.
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Lenta.ruвчера в 19:29

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Автоматически обработано 7338 источников, обновлено в 10:41, Ашберн
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