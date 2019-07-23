Самая распространенная зарплата в России составляет 23,5 тыс. рублей. Таков модальный (то есть встречающийся чаще всего) показатель заработка в стране по предварительным данным Росстата за апрель этого года.

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Большинство россиян получают зарплату в 23,5 тысяч рублей - такие данные во вторник приводит газета "Известия" со ссылкой на Росстат. Это так называемый модальный - то есть встречающийся чаще всего - уровень заработка в России.

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