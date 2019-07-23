В апреле 2019 года средняя зарплата в РФ, по данным Росстата, достигла 47,7 тыс. рублей — вдвое больше модального значения в 23,5 тыс. рублей. В апреле 2017-го средний заработок составлял 38,9 тыс. рублей, а модальный был на 55% меньше — 17,6 тыс. рублей.

с чего всё началось

Большинство россиян получают зарплату в 23,5 тысяч рублей - такие данные во вторник приводит газета "Известия" со ссылкой на Росстат. Это так называемый модальный - то есть встречающийся чаще всего - уровень заработка в России.

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