Экономика
Зарплата большинства россиян составила 23,5 тысячи рублейИнтерфакс 02:29
Большинство россиян получают зарплату в 23,5 тысяч рублей - такие данные во вторник приводит газета "Известия" со ссылкой на Росстат. Это так называемый модальный - то есть встречающийся чаще всего - уровень заработка в России.
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В апреле 2019 года средняя зарплата в РФ, по данным Росстата, достигла 47,7 тыс. рублей — вдвое больше модального значения в 23,5 тыс. рублей. В апреле 2017-го средний заработок составлял 38,9 тыс. рублей, а модальный был на 55% меньше — 17,6 тыс. рублей.Известиявчера в 17:01
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