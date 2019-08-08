Футбол
Зарплата Лукаку в «Интере» составит 9 млн евро в годSport24.ru 05:21
Нападающий «Манчестер Юнайтед» Ромелу Лукаку согласовал условия личного контракта с миланским «Интером». Бельгиец подпишет пятилетнее соглашение и будет получать 9 млн евро в год, сообщает Football Italia. Накануне ночью Лукаку прибыл в Милан для прохождения медосмотра и завершения сделки.
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