Жаль, что не получилось подписать контракт раньше, но хорошо, что сделали это сейчас. Гилерме — сильный вратарь международного уровня, и здорово, что ближайшие три года он проведет с нами. Я поздравляю Гилерме, поздравляю болельщиков, поздравляю нас всех.

Как стало известно "СЭ", зарплата голкипера и капитана "Локомотива" Гильерме составит 2,3 миллиона евро в год. "Локомотив" продлил контракт с Гильерме на три года Сегодня 33-летний вратарь подписал новое соглашение сроком на 3 сезона. Предыдущая зарплата Гильерме составляла 2,9 миллиона.

Зарплата Гильерме в «Локо» уменьшилась на 600 тысяч евро

Политика Антироссийские санкции признали бесполезными в Германии "Сохранение санкций против России вредно для немецких компаний и ведет к тому, что Россия постоянно общается с Китаем", - добавил Эрнст.

Армия и оружие F-35 в сравнении с Су-57 оказался «айфоном» Американский истребитель пятого поколения F-35 Lightning II в сравнении с российским Су-57 оказывается более «цифровым», чем напоминает «айфон», пишет в «Известиях» военный эксперт Андрей Фролов.

Энергетика Путин заявил об опасности ограничения цен на топливо В настоящее время рост цен на моторное топливо ниже уровня инфляции: если рост цен на бензин АИ-95 с начала года составил 1,8%, то инфляция выросла на 2,5%. Сама ситуация на рынке, как считают эксперты, связана с ситуацией на мировом энергетическом рынке, рассказал Путин.

Политика Украинский министр назвал указ Зеленского цирком Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян назвал "цирком" подписанный президентом Владимиром Зеленским указ об улучшении качества автомобильных дорог в стране.

Футбол Сборная Алжира выиграла Кубок африканских наций Алжир во второй раз в своей истории выиграл Кубок африканских наций. Впервые эта команда стала обладателем трофея в 1990 году.

Армия и оружие США разметят войска в Саудовской Аравии Король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд и врио главы Пентагона Ричард Спенсер объявили о том, что американский военный контингент будет размещен в Саудовской Аравии.

Происшествия Мусоровоз сбил двух человек на пешеходном переходе в Новосибирске Водитель грузового мусоровоза "КамАЗ" сбил утром в субботу на пешеходном переходе в Новосибирске двух девушек, одна из которых госпитализирована, другая умерла на месте от полученных травм.

Энергетика Дания выдала разрешение конкуренту «Северного потока-2» Агентство по охране окружающей среды Дании выдало разрешение на прокладку газопровода Baltic Pipe из Норвегии в Польшу.

Политика Зеленский резко оттолкнул министра обороны Украины Полторака Президент Украины Владимир Зеленский резко оттолкнул от себя министра обороны Степана Полторака.

Политика Российское посольство показало карту с украинским Крымом Посольство России в Великобритании опубликовало в Twitter карту, на которой Крым обозначен как территория Украины.

Общество В Екатеринбурге граффити Покраса Лампаса закатали в асфальт Утром 19 июля коммунальщики в Екатеринбурге решили закатать в асфальт граффити известного райтера и каллиграфа Покраса Лампаса.

Политика Болтон заявил, что США не успокоятся, пока Мадуро не уйдет в отставку Соединенные Штаты продолжат оказывать давление на Венесуэлу, пока президент латиноамериканской страны Николас Мадуро не уйдет в отставку.

Политика Дана Борисова отреагировала на возмущение украинских националистов Телеведущая Дана Борисова отреагировала на негативные комментарии украинских пользователей под фотографией с майдана Незалежности в Киеве, которую она выложила в своем инстаграме.

Авто Продажи китайского автопроизводителя SAIC снизятся впервые за 14 лет Годовые продажи крупнейшего китайского автопроизводителя Shanghai Automotive Industry Corporation (SAIC) снизятся впервые с 2006 года, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источник.

Экономика S&P подтвердило инвестиционный рейтинг России Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings (S&P) подтвердило рейтинг России на инвестиционном уровне "BBB-", прогноз стабильный, говорится в кратком обосновании агентства.

Армия и оружие Росгвардия ликвидировала 20 ячеек террористов на Северном Кавказе За 2019 год сотрудникам Объединенной группировки войск (сил) совместно с МВД и ФСБ удалось уничтожить на Северном Кавказе 20 ячеек террористов.

Культура Диана Шурыгина снялась обнаженной в клипе порнорежиссера «Съемочный процесс прошел в Санкт-Петербурге в Sweet Museum, Диана была полностью голой, для роли разделся и я. Клип сняли для молодого миллионера и начинающего певца Дениса Реброва», — рассказал Барецкий.

Политика Зеленский уволил 11 послов Украины в 20 странах Ранее замглавы администрации Зеленского Вадим Пристайко говорил, что глава государства планирует сменить 12 послов в связи с тем, что «большинство из них находятся на посту значительно больший срок, чем традиционные сроки для украинской дипломатии».