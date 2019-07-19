Футбол
Зарплата Гильерме в «Локо» уменьшилась на 600 тысяч евроСпорт-Экспресс вчера в 10:47
Как стало известно "СЭ", зарплата голкипера и капитана "Локомотива" Гильерме составит 2,3 миллиона евро в год. "Локомотив" продлил контракт с Гильерме на три года Сегодня 33-летний вратарь подписал новое соглашение сроком на 3 сезона. Предыдущая зарплата Гильерме составляла 2,9 миллиона.
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Жаль, что не получилось подписать контракт раньше, но хорошо, что сделали это сейчас. Гилерме — сильный вратарь международного уровня, и здорово, что ближайшие три года он проведет с нами. Я поздравляю Гилерме, поздравляю болельщиков, поздравляю нас всех.
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Спорт-Экспрессвчера в 12:00
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