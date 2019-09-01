Политика
РИА НовостиЗариф: Иран может отказаться от нового сокращения ядерных обязательств
Ранее официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави заявил, что Тегеран подготовил меры по третьему этапу сокращения обязательств в рамках ядерной сделки, добавив, что они жестче, чем предыдущие меры Ирана.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
Тегеран подготовил меры по третьему этапу сокращения своих обязательств по ядерной сделке, заявил глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф в эфире местного телеканала IRIB.Коммерсантъ10:14
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 22:05, Вашингтон
Происшествия
Техасский стрелок был уволен за несколько часов до атаки
Мужчину, который устроил стрельбу в районе города Одесса в американском штате Техас, уволили за несколько часов до трагедии, сообщает газета New York Times.
РИА Новости 21:16
Политика
Захарова ответила на отказ Польши приглашать Россию на годовщину войны
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала решение Польши не приглашать Россию на мероприятия по случаю годовщины начала Второй мировой войны, назвав положение Варшавы глупым.
РИА Новости 07:35
Общество
Президентское кадетское училище открыли в Кемерово
Статс-секретарь — заместитель министра обороны России Николай Панков во вступительной речи отметил, что с 2009 года в России было открыто восемь президентских кадетских училищ.
Известия 03:58
Происшествия
В Мордовии девочка умерла от удара током, взяв телефон в руки
В Мордовии десятилетняя школьница умерла от удара электрическим током во время пользования мобильным телефоном, который заряжался от сети.
РИА Новости 18:47
Наука
Китайские ученые изобрели гель, который восстанавливает зубы без пломб
Ученые из Китая создали гель, который лечит и заделывает зубы, а также самостоятельно восстанавливает зубную эмаль.
Ugpressa.ru вчера в 12:50
Здоровье
Новосибирец отсудил у лаборатории компенсацию за ошибочный диагноз ВИЧ
Перед необходимой операцией мужчина сдал анализы на ВИЧ в клинико-диагностической лаборатории KDL.
Тайга.инфо 21:39
Здоровье
Эпидемия кори в Новой Зеландии расширяется
750 случаев заболеваний корью по состоянию на 31 августа зафиксировано в крупнейшем городе Новой Зеландии — Окленде, сообщает 1 сентября новостной сервис Newshub.
Красная весна 04:09
Происшествия
Сбивший ребенка водитель Porsche Cayenne задержан в Москве
Российская газета 18:48
Общество
В Сети появилось видео урагана «Дориан»
Пользователи Twitter опубликовали видео урагана "Дориан", угрожающего американскому побережью.
РИА Новости 13:25
Общество
Власти Москвы ответили на сообщения об отмене школьных линеек
28 августа газета «Коммерсант» писала со ссылкой на родителей учеников, что в некоторых школах Москвы отменили торжественные линейки в честь начала учебного года.
Известия 10:04
Армия и оружие
Лондон: «Королеве Елизавете» недостойно бороться с «дерзкими иранцами»
Военное обозрение 21:53
Общество
Москвичам повысили минимальную пенсию
Известия 07:34
Экономика
ПФР предложил изменить механизм выплат накопительной пенсии
Если задуманное будет реализовано, доля выходящих на пенсию россиян, которые получат накопительную пенсию в виде единовременной выплаты, возрастет.
Российская газета 21:32
Технологии
Цифровая экономика на экспорт
Создатели программы "Цифровая экономика" уже на ранних стадиях понимали, что существующего штата российских разработчиков не хватит для решения амбициозных задач.
ComNews.ru 19:30
Армия и оружие
Роскосмос начал производство самых мощных ракетных двигателей
Предприятие Роскосмоса НПО Энергомаш начинает заниматься производством самых мощных в мире жидкостных ракетных двигателей РД-171МВ.
Газета.Ru вчера в 23:18
Политика
Пенс заверил Зеленского в поддержке со стороны США
В рамках мероприятий, посвященных 80-й годовщине начала Второй Мировой войны, которые проходили в Польше, президент Украины Владимир Зеленский встретился с вице-президентом США Майком Пенсом.
Газета.Ru 13:55
Армия и оружие
«Свободная пресса»: новейший российский бомбардировщик создают по американским технологиям
По мнению специалистов, использование формы «летающее крыло», означает, что Россия пробует заимствовать опыт у Соединённых Штатов Америки, при этом, обращается внимание на тот факт, что все последнее американские бомбардировщики выполнены с применением подобных технологий.
Avia.pro 20:02
Армия и оружие
Нарышкин отметил опасность новой ядерной гонки
Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин заявил, что система коллективной безопасности, которая существовала практически 50 лет, намеренно разрушается США.
Газета.Ru 18:11
Политика
Жириновский рассказал, как Россия может наказать Польшу
По мнению лидера партии ЛДПР, Польша должна быть наказана за свою позицию по Второй мировой войне и роли в ней Советского Союза.
Московский Комсомолец 21:58
Политика
Путин пригласил главу Монголии на 75‑летие Победы
Российский лидер Владимир Путин пригласил главу Монголии Халтмаагийна Баттургу на участие в торжествах по случаю 75-летия Победы, которые состоятся в Москве в 2020 году.
Газета.Ru 21:10
Футбол
Бэйл сделал дубль, «Реал» потерял два очка
Спорт-Экспресс 17:40
Автоспорт
Квят стал седьмым на Гран-при Бельгии «Формулы-1»
Российский гонщик Даниил Квят из команды Toro Rosso занял седьмое место на Гран-при Бельгии «Формулы-1».
Давыдов.Индекс 11:43
Футбол
Спартак — Зенит 0:1
Петербургский "Зенит" обыграл московский "Спартак" в матче восьмого тура чемпионата России.
Газета.Ru 13:59
Политика
Сенатор Мархаев пожалуется в прокуратуру на журналистов «РЕН ТВ»
Сенатор от Иркутской области Вячеслав Мархаев подаст в прокуратуру жалобу на журналистов «РЕН ТВ» после инцидента во время избирательной кампании в Бурятии, где господин Мархаев баллотируется в мэры Улан-Удэ.
Коммерсантъ 05:48
Хоккей
«Авангард» переиграл ЦСКА в матче за Кубок Открытия
"Авангард" и ЦСКА открыли новый сезон КХЛ, разыграв Кубок Открытия 2019 года.
LiveResult.Ru 12:59
Общество
В России вступили в силу новые правила оформления ДТП
В России 1 сентября вступили в силу поправки к закону об ОСАГО, согласно которому автомобилисты смогут оформлять европротокол о ДТП в электронном виде с помощью мобильного приложения через портал госуслуг, а также дистанционно получать результаты рассмотрения.
Lenta.ru вчера в 17:12
Шоу-бизнес
Дочь Татьяны Навки с размахом отметила пятый день рождения
Как писал News.ru, ранее Навка рассказала о том, что изменилось в её жизни после встречи с пресс-секретарём президента России Дмитрием Песковым и рождения их совместной дочери Нади.
News.ru 06:52