с чего всё началось

Ранее официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави заявил, что Тегеран подготовил меры по третьему этапу сокращения обязательств в рамках ядерной сделки, добавив, что они жестче, чем предыдущие меры Ирана.

Зариф: Иран может отказаться от нового сокращения ядерных обязательств

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Экономика Банки сократили выдачу займов в нескольких регионах России Банки в июле сократили объем выдачи потребительских займов в нескольких финансово неблагополучных регионах.

Экономика Орешкин рассказал о влиянии цен на нефть на экономику России Глава Минэкономразвития России Максим Орешкин заявил, что нефть при цене в $40 за баррель не окажет серьезного давления на российскую экономику.

Происшествия Устроивший стрельбу в Техасе не связан с террористами Представитель ФБР Кристофер Комбс заявил, что устроивший стрельбу в американском штате Техас не был связан с террористическими организациями.

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Происшествия Артистка погибла на сцене из-за взрыва пиротехники в Испании Танцовщица Джоана Сайнс скончалась после пиротехнического взрыва во время выступления в испанском Лас-Берланас, который находится на северо-западе от Мадрида.

Происшествия Рейс из Еревана вылетел в Москву после экстренной посадки в Тбилиси Самолет авиакомпании "Армения" Боинг-737, совершавший рейс Ереван-Москва, который вечером в воскресенье сделал экстренную посадку в аэропорту Тбилиси, уже вылетел в Москву, сообщили "Интерфаксу" в международном аэропорту грузинской столицы.

Происшествия Вахта памяти: со дня трагедии в Беслане прошло 15 лет Трагедии в Беслане — 15 лет: 1 сентября 2004 года террористы захватили школу и взяли в заложники более 1100 человек.

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Политика Зеленский обсудил с Пенсом свою будущую встречу с Трампом Украинский лидер Владимир Зеленский на встрече с вице-президентом США Майком Пенсом обсудил свою предстоящую встречу с американским главой государства, говорится в сообщении на сайте президента Украины.

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Общество Названы регионы России с самой доступной электроэнергией Отмечается, что в Иркутской области самая низкая в России цена электроэнергии — немного больше одного рубля за киловатт в час.