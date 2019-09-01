Политика
РИА НовостиЗариф: Иран может отказаться от нового сокращения ядерных обязательств
Ранее официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави заявил, что Тегеран подготовил меры по третьему этапу сокращения обязательств в рамках ядерной сделки, добавив, что они жестче, чем предыдущие меры Ирана.
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с чего всё началось
Тегеран подготовил меры по третьему этапу сокращения своих обязательств по ядерной сделке, заявил глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф в эфире местного телеканала IRIB.Коммерсантъ10:14
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Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 20:28, Вашингтон
Экономика
ПФР предложил пересмотреть механизм выплат накопительной пенсии
Как отмечается, ПФР предложил повысить сумму пенсионных накоплений в 2,4 раза, ниже которой у пенсионера появится возможность получать всю накопленную пенсию единовременно, а не в виде ежемесячных выплат.
Газета.Ru 20:23
Автоспорт
Квят стал седьмым на Гран-при Бельгии «Формулы-1»
Российский гонщик Даниил Квят из команды Toro Rosso занял седьмое место на Гран-при Бельгии «Формулы-1».
Давыдов.Индекс 11:43
Музыка
Грандиозный бетховенский цикл концертов стартует в сентябре в «Аптекарском огороде»
Помимо бетховенского квартетного цикла, в программу «Камерных вечеров в оранжерее» войдут концерты для ансамблей и фортепианные вечера.
Музыкальная жизнь 09:34
Политика
СМИ узнали о домашнем аресте родственника Асада из-за денег для России
Сирийский президент поместил своего двоюродного брата, бизнесмена Рами Маклуфа, под домашний арест, после того как Россия потребовала у Дамаска «миллиарды долларов», пишет Al Quds Al Arabi.
РБК 09:03
Футбол
«Зенит» победил «Спартак» благодаря голу Жиркова
Российская газета 14:13
Экономика
Перевозчики предупредили о подорожании авиабилетов
Стоимость авиабилетов по итогам 2019-го вырастет по сравнению с прошлым годом на 9–10%.
Известия 19:22
Экономика
Банки сократили выдачу займов в нескольких регионах России
Банки в июле сократили объем выдачи потребительских займов в нескольких финансово неблагополучных регионах.
Известия 18:51
Экономика
Орешкин рассказал о влиянии цен на нефть на экономику России
Глава Минэкономразвития России Максим Орешкин заявил, что нефть при цене в $40 за баррель не окажет серьезного давления на российскую экономику.
Газета.Ru 18:23
Происшествия
Устроивший стрельбу в Техасе не связан с террористами
Представитель ФБР Кристофер Комбс заявил, что устроивший стрельбу в американском штате Техас не был связан с террористическими организациями.
RT на русском 16:55
Шоу-бизнес
Дмитрий Тарасов показал жену в «домашнем» и с маской на волосах
Пользователи в Instagram обратили внимание на внешний вид жены Дмитрия Тарасова — на ней надеты домашние шорты и майка, а голова покрыта полиэтиленовым пакетом.
Вечерняя Москва 20:01
Общество
В Сети появились видео урагана «Дориан»
Пользователи Twitter обсуждают бушующий ураган «Дориан» и публикуют видео стихии в социальных сетях.
Мойка78 14:47
Происшествия
Артистка погибла на сцене из-за взрыва пиротехники в Испании
Танцовщица Джоана Сайнс скончалась после пиротехнического взрыва во время выступления в испанском Лас-Берланас, который находится на северо-западе от Мадрида.
ТК Звезда 17:01
Происшествия
Рейс из Еревана вылетел в Москву после экстренной посадки в Тбилиси
Самолет авиакомпании "Армения" Боинг-737, совершавший рейс Ереван-Москва, который вечером в воскресенье сделал экстренную посадку в аэропорту Тбилиси, уже вылетел в Москву, сообщили "Интерфаксу" в международном аэропорту грузинской столицы.
Интерфакс 16:12
Происшествия
Вахта памяти: со дня трагедии в Беслане прошло 15 лет
Трагедии в Беслане — 15 лет: 1 сентября 2004 года террористы захватили школу и взяли в заложники более 1100 человек.
Вести.Ru 03:29
Здоровье
Названы ранние симптомы диабета
Эксперты The Global Diabetes Community назвали главные симптомы диабета, которые люди часто путают с признаками других, менее опасных состояний, и не обращаются к врачу.
Известия вчера в 15:40
Экономика
Аналитики рассказали, кто чаще всего испытывает трудности при выплате кредита
Чаще всего с затруднениями при выплате кредита сталкивались люди рабочих профессий и россияне в возрасте 35-44 лет.
ТАСС 20:09
Политика
Зеленский обсудил с Пенсом свою будущую встречу с Трампом
Украинский лидер Владимир Зеленский на встрече с вице-президентом США Майком Пенсом обсудил свою предстоящую встречу с американским главой государства, говорится в сообщении на сайте президента Украины.
Газета.Ru 16:15
Общество
У россиян появится возможность узаконить самовольно занятую землю
С 16 сентября вступят в силу поправки в законы о кадастровой деятельности и о госрегистрации недвижимости.
Российская газета 00:46
Политика
Кандидат от КПРФ Бортко снялся с выборов губернатора Петербурга
Кандидат в губернаторы Санкт-Петербурга от КПРФ режиссер Владимир Бортко заявил, что снимается с предвыборной гонки.
РБК 30 августа в 12:28
Культура
Мой герой: сегодня в гостях у Татьяны Устиновой в ее авторской программе актер Владислав Ветров
В понедельник, 2 сентября, гостем Татьяны Устиновой в программе «Мой герой» на телеканале «ТВ Центр» станет заслуженный артист России Владислав Ветров.
Tricolor TV Magazine 17:00
Политика
Нарышкин пообещал не «зеркалить» отказ приглашать Путина в Польшу
Россия не будет «зеркально» отвечать на действия Польши, которая не пригласила президента России Владимира Путина на мероприятия по случаю 80-летия начала Второй мировой войны.
РБК 19:59
Хоккей
«Авангард» прервал неудачную серию с ЦСКА и выиграл Кубок Открытия КХЛ
Хоккеисты омского "Авангарда" выиграли Кубок Открытия, победив московский ЦСКА в первом матче чемпионата КХЛ сезона-2019/20.
РИА Новости 11:45
Общество
Папа Римский застрял в лифте и опоздал на аудиенцию
РИА Новости 08:45
Наука
Суд оштрафовал возможного соавтора идеи биткоина на $4 млрд
В соответствии с принятым решением Райту придется вернуть родственникам покойного Клеймана порядка 410 тыс. единиц криптовалюты, что по нынешнему курсу составляет около $4 млрд.
РБК вчера в 18:58
Армия и оружие
Госдеп США назвал операцию в Идлибе точным ответом террористам
Операция США в сирийском Идлибе была целенаправленным и точным ответом террористам.
Известия 16:14
Политика
Правые популисты укрепили позиции в парламентах двух земель Германии
Партия AfD («Альтернатива для Германии») стала самой популярной партией на востоке страны по итогам выборов в ландтаги (местные парламенты), состоявшихся в в воскресенье, 1 сентября.
РБК 15:52
Общество
Названы регионы России с самой доступной электроэнергией
Отмечается, что в Иркутской области самая низкая в России цена электроэнергии — немного больше одного рубля за киловатт в час.
Известия 19:50
Авто
Fiat снял с производства хэтчбеки и кабриолеты «500»
Letnews.ru 15:58
Политика
Производители электроники оценили ущерб от торговых войн в $10 млрд
Обоюдное повышение пошлин США и Китаем с июля 2018 года стоило индустрии бытовой электроники $10 млрд, заявил глава Ассоциации потребительских технологий Гари Шапиро (CTA, представляет более 2,2 тыс. компаний в США, включая Apple и LG).
РБК 16:24