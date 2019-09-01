с чего всё началось

Ранее официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави заявил, что Тегеран подготовил меры по третьему этапу сокращения обязательств в рамках ядерной сделки, добавив, что они жестче, чем предыдущие меры Ирана.

Зариф: Иран может отказаться от нового сокращения ядерных обязательств

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