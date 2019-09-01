Политика
РИА НовостиЗариф: Иран может отказаться от нового сокращения ядерных обязательств
Ранее официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави заявил, что Тегеран подготовил меры по третьему этапу сокращения обязательств в рамках ядерной сделки, добавив, что они жестче, чем предыдущие меры Ирана.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
Тегеран подготовил меры по третьему этапу сокращения своих обязательств по ядерной сделке, заявил глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф в эфире местного телеканала IRIB.Коммерсантъ10:14
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 23:32, Вашингтон
Армия и оружие
Вице-премьер РФ: «Ангара» не соответствует требованиям Минобороны
По словам заместителя председателя правительства РФ по вопросам оборонно-промышленного комплекса Юрия Борисова, новая ракета "Ангара" не соответствует требованиям Минобороны РФ, которое выступает основным заказчиком этого носителя.
Московский Комсомолец 19:25
Театры
Райкин представил труппе «Сатирикона» нового директора
Столичный театр «Сатирикон» возглавит новый директор: руководящую должность займет Владимир Казаченко. Он выходит на работу 2 сентября.
Телепрограмма 07:54
Общество
В Сети появилось видео урагана «Дориан»
Пользователи Twitter опубликовали видео урагана "Дориан", угрожающего американскому побережью.
РИА Новости 13:25
Армия и оружие
Госдеп США назвал операцию в Идлибе точным ответом террористам
Операция США в сирийском Идлибе была целенаправленным и точным ответом террористам.
Известия 16:14
Политика
Скабеева назвала позицию Польши по Второй мировой войне дурью
Телеведущая Ольга Скабеева в своем Telegram-канале прокомментировала объяснения МИД Польши о том, почему Россию не пригласили на мероприятия, посвященные годовщине начала Второй мировой войны.
РИА Новости 05:53
Экономика
ПФР предложил пересмотреть механизм выплат накопительной пенсии
Как отмечается, ПФР предложил повысить сумму пенсионных накоплений в 2,4 раза, ниже которой у пенсионера появится возможность получать всю накопленную пенсию единовременно, а не в виде ежемесячных выплат.
Газета.Ru 20:23
Политика
Телеканал РЕН ТВ обвинил сенатора Мархаева в нападении на журналистку
Сотрудники телеканала РЕН ТВ обратились в Следственный комитет с заявлением о нападении на съемочную группу члена Совета Федерации от Иркутской области и лидера регионального отделения КПРФ в Бурятии Вячеслава Мархаева, который выдвинулся кандидатом на пост мэра Улан-Удэ.
ТАСС вчера в 16:14
Хоккей
«Сент-Луис» подписал новый контракт с Барбашевым
НХЛ объявила о подписании клубом «Сент-Луис Блюз» нового контракта с Иваном Барбашевым.
Матч ТВ 21:01
Общество
В Москве завершилась несогласованная акция оппозиции
В Москве завершилась несогласованная акция, организованная оппозиционерами. По данным полиции, в ней приняли участие порядка 750 человек.
Вести.Ru вчера в 11:38
Политика
Зеленский заявил, что готовится его личная встреча с Путиным
В интервью каналу «1+1» Зеленский рассказал о том, что второй разговор по телефону с президентом России состоялся после того, как на Донбассе погибли украинские военнослужащие.
Военное обозрение вчера в 23:43
Экономика
Авиакомпании России предупредили о росте цен на билеты
По итогам 2019 года стоимость авиабилетов увеличится по сравнению с показателями 2018 года на 9-10 процентов.
Вести.Ru 21:57
Экономика
Производители просят постепенно увеличивать норматив по утилизации
Производители просят постепенно увеличивать норматив по утилизации Производители потребительских товаров единым фронтом выступили против увеличения нормативов утилизации на все виды товаров и упаковки до 100%.
Коммерсантъ 19:12
Интернет
Аналитики: рыночная доля Windows 10 наконец-то превысила отметку в 50%
За месяц рыночная доля Windows 10 увеличилась на 2% и впервые в истории преодолела отметку в 50%: по данным августовского отчета доля составила 50,99%.
iXBT.com 13:57
Политика
Чудовищная ложь о трагедии в Беслане
Известный военно-политический обозреватель Борис Рожин сделал подробный разбор свежего пропагандистского опуса «Новой Газеты» на тему Беслана.
Rusvesna.su 22:42
Экономика
ВЭБ купит блокирующий пакет НПФ «Благосостояние»
ВЭБ.РФ планирует приобрести блокирующий пакет НПФ «Благосостояние», ориентир по срокам сделки – один-два месяца.
Ведомости 30 августа в 10:18
Армия и оружие
Роскосмос начал производство самых мощных ракетных двигателей
Предприятие Роскосмоса НПО Энергомаш начинает заниматься производством самых мощных в мире жидкостных ракетных двигателей РД-171МВ.
Газета.Ru вчера в 23:18
Наука
Предполагаемого создателя биткоина оштрафовали на $4 млрд
Ожидалось, что этот случай прольет свет на то, является ли Райт действительно тем самым Сатоши Накамото, анонимным создателем биткойна - в чем сомневаются многие в сообществе криптовалют.
Ежедневные Новости Владивостока 01:37
Армия и оружие
В Госдуме прокомментировали изменение правил призыва в армию
Первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин прокомментировал изменения правил призыва в армию, вступивших в силу с 1 сентября.
РИА Новости 09:48
Футбол
Геннадий Орлов: «Ларссон, Тил и Шюррле не тянут»
Юрий не перестает доказывать, что он мастер высокого уровня.
Спорт-Экспресс 16:00
Происшествия
В Мордовии школьница умерла от удара током, взяв телефон в руки
В Мордовии десятилетняя девочка умерла от удара электрическим током во время пользования мобильным телефоном.
Газета.Ru 19:12
Политика
Путин пригласил главу Монголии на 75‑летие Победы
Российский лидер Владимир Путин пригласил главу Монголии Халтмаагийна Баттургу на участие в торжествах по случаю 75-летия Победы, которые состоятся в Москве в 2020 году.
Газета.Ru 21:10
Политика
В посольстве сообщили о состоянии Марии Бутиной в тюрьме США
Россиянка Мария Бутина, осужденная в США за работу иностранным агентом, не жалуется на здоровье и условия содержания в американской тюрьме.
РБК 23:14
Общество
Названы регионы России с самой доступной электроэнергией
Отмечается, что в Иркутской области самая низкая в России цена электроэнергии — немного больше одного рубля за киловатт в час.
Известия 19:50
Происшествия
Рейс из Еревана вылетел в Москву после экстренной посадки в Тбилиси
Самолет авиакомпании "Армения" Боинг-737, совершавший рейс Ереван-Москва, который вечером в воскресенье сделал экстренную посадку в аэропорту Тбилиси, уже вылетел в Москву, сообщили "Интерфаксу" в международном аэропорту грузинской столицы.
Интерфакс 16:12
Музыка
В сеть выложили видео концерта Nirvana Live & Loud 1993 года
Концерт Live And Loud группа Курта Кобейна Nirvana дала 13 декабря 1993 года, впоследствии он был представлен как часть юбилейного переиздания альбома In Utero.
REGNUM 07:49
Происшествия
При стрельбе в американской Одессе пострадали 20 человек
РБК вчера в 17:58
Единоборства
Александр Поветкин победил Хьюи Фьюри
Подошел к концу поединок между российским боксером Александром Поветкиным и британцем Хьюи Фьюри.
ИнфоСМИ вчера в 17:29
Политика
Жириновский посоветовал, как наказать Польшу за позицию по Второй мировой
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский рассказал, как Россия может наказать Польшу за ее позицию относительно Второй мировой войны и роли СССР в ней.
РИА Новости 21:04
Футбол
ЦСКА победил «Арсенал» благодаря голу новичка Гогуа
Московский Комсомолец 11:39