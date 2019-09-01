с чего всё началось

Ранее официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави заявил, что Тегеран подготовил меры по третьему этапу сокращения обязательств в рамках ядерной сделки, добавив, что они жестче, чем предыдущие меры Ирана.

Зариф: Иран может отказаться от нового сокращения ядерных обязательств

Футбол Гол Лукаку принес «Интеру» победу над «Кальяри» Встреча, прошедшая в Кальяри, завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. В составе победителей отличились Лаутаро Мартинес и Ромелу Лукаку.

Происшествия Рейс из Еревана вылетел в Москву после экстренной посадки в Тбилиси Самолет авиакомпании "Армения" Боинг-737, совершавший рейс Ереван-Москва, который вечером в воскресенье сделал экстренную посадку в аэропорту Тбилиси, уже вылетел в Москву, сообщили "Интерфаксу" в международном аэропорту грузинской столицы.

Происшествия Ребенок упал с аттракциона в Делегатском парке Москвы Ребенок пострадал при падении с аттракциона в Делегатском парке в центре Москвы, он доставлен в столичную больницу, состояние оценивается как средней степени тяжести.

Футбол Сергей Семак: VAR никому не помог Было очевидно, что была игра рукой со стороны спартаковца, поэтому VAR помог разобраться в ситуации.

Экономика Производители электроники оценили ущерб от торговых войн в $10 млрд Обоюдное повышение пошлин США и Китаем с июля 2018 года стоило индустрии бытовой электроники $10 млрд, заявил глава Ассоциации потребительских технологий Гари Шапиро (CTA, представляет более 2,2 тыс. компаний в США, включая Apple и LG).

Политика Зеленский хочет запустить основные реформы в первый год президентства Президент Украины Владимир Зеленский заявил на встрече с вице-президентом США Майком Пенсом о желании запустить в стране главные реформы в течение первого года его президентства, сообщает агентство УНИАН.

Политика Режиссер Бортко снял свою кандидатуру с выборов губернатора Петербурга Кандидат от КПРФ – режиссер Владимир Бортко отказался участвовать в выборах губернатора Санкт-Петербурга.

Футбол «Айнтрахт» победил «Фортуну» в матче чемпионата Германии Франкфуртский "Айнтрахт" обыграл "Фортуну" из Дюссельдорфа в домашнем матче третьего тура чемпионата Германии по футболу.

Происшествия В ТЦ «Родео Драйв» в Петербурге возникло задымление Задымление возникло в торговом центре "Родео Драйв" на проспекте Культуры в Санкт-Петербурге, проводится эвакуация посетителей.

Шоу-бизнес Футболист Тарасов показал жену в «домашнем» и с маской на волосах На видео, снятом на кухне, футболист предлагает годовалой дочери Милане печенье, в то время как на заднем плане его жена Анастасия Костенко готовит завтрак.

Политика СМИ узнали о домашнем аресте родственника Асада из-за денег для России Сирийский президент поместил своего двоюродного брата, бизнесмена Рами Маклуфа, под домашний арест, после того как Россия потребовала у Дамаска «миллиарды долларов», пишет Al Quds Al Arabi.

Происшествия Скончался избитый брянским полицейским подросток Скончался избитый брянским полицейским подросток Иван Вахрушин.

Происшествия В Башкирии мать призналась в убийстве своего годовалого сына Подозреваемая в убийстве собственного годовалого сына 28-летняя жительница села Исмаилово Дюртюлинского района Башкирии Юлия Хабирова призналась в содеянном на допросе в региональном Следственном управлении СКР, передает НСН.

Общество В Сети появилось видео урагана «Дориан» Пользователи Twitter опубликовали видео урагана "Дориан", угрожающего американскому побережью.

Общество Школа в Беслане может получить статус памятника федерального значения Захваченная террористами в 2004 году школа в Беслане может получить статус памятника федерального значения, сообщила представитель комитета «Матери Беслана» Анетта Гадиева.