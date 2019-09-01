Политика
РИА НовостиЗариф: Иран может отказаться от нового сокращения ядерных обязательств
Ранее официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави заявил, что Тегеран подготовил меры по третьему этапу сокращения обязательств в рамках ядерной сделки, добавив, что они жестче, чем предыдущие меры Ирана.
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с чего всё началось
Тегеран подготовил меры по третьему этапу сокращения своих обязательств по ядерной сделке, заявил глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф в эфире местного телеканала IRIB.Коммерсантъ10:14
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Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 17:28, Вашингтон
Футбол
Гол Лукаку принес «Интеру» победу над «Кальяри»
Встреча, прошедшая в Кальяри, завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. В составе победителей отличились Лаутаро Мартинес и Ромелу Лукаку.
Газета.Ru 16:48
Общество
Авиасалон МАКС-2019 в Жуковском посетили более 578 тыс. человек — МВД
Почти 600 тыс. человек посетили за шесть дней Международный авиационно-космический салон (МАКС-2019) в подмосковном Жуковском.
REGNUM 14:48
Происшествия
Рейс из Еревана вылетел в Москву после экстренной посадки в Тбилиси
Самолет авиакомпании "Армения" Боинг-737, совершавший рейс Ереван-Москва, который вечером в воскресенье сделал экстренную посадку в аэропорту Тбилиси, уже вылетел в Москву, сообщили "Интерфаксу" в международном аэропорту грузинской столицы.
Интерфакс 16:12
Происшествия
Телефон убил 10-летнюю девочку в Мордовии
1 сентября 10-летняя девочка погибла в Мордовии.
7 новостей 15:25
Политика
Путин обещал Кадырову приехать в Чечню
Lenta.ru вчера в 07:46
Происшествия
Ребенок упал с аттракциона в Делегатском парке Москвы
Ребенок пострадал при падении с аттракциона в Делегатском парке в центре Москвы, он доставлен в столичную больницу, состояние оценивается как средней степени тяжести.
ТАСС 11:23
Армия и оружие
Госдеп США назвал операцию в Идлибе точным ответом террористам
Операция США в сирийском Идлибе была целенаправленным и точным ответом террористам.
Известия 16:14
Футбол
Сергей Семак: VAR никому не помог
Было очевидно, что была игра рукой со стороны спартаковца, поэтому VAR помог разобраться в ситуации.
Советский спорт 14:58
Экономика
Производители электроники оценили ущерб от торговых войн в $10 млрд
Обоюдное повышение пошлин США и Китаем с июля 2018 года стоило индустрии бытовой электроники $10 млрд, заявил глава Ассоциации потребительских технологий Гари Шапиро (CTA, представляет более 2,2 тыс. компаний в США, включая Apple и LG).
РБК 16:24
Политика
Зеленский хочет запустить основные реформы в первый год президентства
Президент Украины Владимир Зеленский заявил на встрече с вице-президентом США Майком Пенсом о желании запустить в стране главные реформы в течение первого года его президентства, сообщает агентство УНИАН.
РИА Новости 11:29
Политика
Режиссер Бортко снял свою кандидатуру с выборов губернатора Петербурга
Кандидат от КПРФ – режиссер Владимир Бортко отказался участвовать в выборах губернатора Санкт-Петербурга.
Ведомости 30 августа в 12:03
Футбол
«Айнтрахт» победил «Фортуну» в матче чемпионата Германии
Франкфуртский "Айнтрахт" обыграл "Фортуну" из Дюссельдорфа в домашнем матче третьего тура чемпионата Германии по футболу.
РИА Новости 14:06
Музыка
В Петербурге установили рекорд по числу исполнителей гимна России
В Санкт-Петербурге установили рекорд Гиннеса по количеству музыкантов, исполнивших гимн России.
РБК 17:17
Происшествия
В ТЦ «Родео Драйв» в Петербурге возникло задымление
Задымление возникло в торговом центре "Родео Драйв" на проспекте Культуры в Санкт-Петербурге, проводится эвакуация посетителей.
ТАСС 12:15
Шоу-бизнес
Футболист Тарасов показал жену в «домашнем» и с маской на волосах
На видео, снятом на кухне, футболист предлагает годовалой дочери Милане печенье, в то время как на заднем плане его жена Анастасия Костенко готовит завтрак.
РЕН ТВ 16:52
Космос
Маск: следующее поколение Starship будет 18 м в диаметре
Хайтек+ 30 августа в 04:01
Экономика
Россияне стали покупать в интернете чаще, но на меньшие суммы
Интернет-магазин Wildberries за полгода обработал 65 млн заказов, уточняет его представитель.
Ведомости 17:24
Политика
СМИ узнали о домашнем аресте родственника Асада из-за денег для России
Сирийский президент поместил своего двоюродного брата, бизнесмена Рами Маклуфа, под домашний арест, после того как Россия потребовала у Дамаска «миллиарды долларов», пишет Al Quds Al Arabi.
РБК 09:03
Наука
Создана новая вакцина от штамма супербактерии клебсиеллы
Ugpressa.ru 29 августа в 17:39
Происшествия
Скончался избитый брянским полицейским подросток
Скончался избитый брянским полицейским подросток Иван Вахрушин.
BFM.ru 09:10
Происшествия
В Башкирии мать призналась в убийстве своего годовалого сына
Подозреваемая в убийстве собственного годовалого сына 28-летняя жительница села Исмаилово Дюртюлинского района Башкирии Юлия Хабирова призналась в содеянном на допросе в региональном Следственном управлении СКР, передает НСН.
Газета.Ru вчера в 04:58
Общество
В Сети появилось видео урагана «Дориан»
Пользователи Twitter опубликовали видео урагана "Дориан", угрожающего американскому побережью.
РИА Новости 13:25
Общество
Школа в Беслане может получить статус памятника федерального значения
Захваченная террористами в 2004 году школа в Беслане может получить статус памятника федерального значения, сообщила представитель комитета «Матери Беслана» Анетта Гадиева.
Коммерсантъ 12:25
Интернет
Аналитики: рыночная доля Windows 10 наконец-то превысила отметку в 50%
За месяц рыночная доля Windows 10 увеличилась на 2% и впервые в истории преодолела отметку в 50%: по данным августовского отчета доля составила 50,99%.
iXBT.com 13:57
Общество
Папа Римский застрял в лифте и опоздал на аудиенцию
РИА Новости 08:45