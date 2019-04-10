Экономика
Зарегистрирован Российский экологический операторRT на русском 06:34
Российский экологический оператор (РЭО) зарегистрирован в налоговых органах, сообщает телеканал «360».
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Российского экологического оператора официально зарегистрировали в налоговом органе
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