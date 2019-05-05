Заработали новые правила идентификации в мессенджерах1rnd.ru вчера в 07:01

С 5 мая этого года все мессенджеры будут обязаны идентифицировать пользователей по номеру телефона.

Происшествия СК опубликовал видео с места ЧП с SSJ-100 в Шереметьево Следственный комитет (СК) России опубликовал видео с места ЧП Sukhoi Superjet 100 в аэропорту Шереметьево.

Здоровье «Росконтроль» составил рейтинг соответствия ГОСТ простокваши Специалисты "Росконтроля" составили рейтинг простокваши, которой торгуют магазины в России.

Политика Из учебников по истории Крыма уберут раздел о коллаборационизме "С целью снятия социального напряжения было принято решение убрать из учебника весь раздел, посвященный вынужденному или сознательному взаимодействию с фашистами представителей различных национальностей, проживавших на территории Крыма в годы Великой Отечественной войны", — заявили в ведомстве.

Шоу-бизнес У принца Гарри и Меган Маркл родился сын Появившийся на свет ребенок стал седьмым в очереди наследования британского престола и первенцем у принца Гарри и Меган Маркл, которые поженились в мае прошлого года.

Происшествия Глава авиакомпании «Ямал» раскритиковал Sukhoi Superjet Генеральный директор авиакомпании «Ямал» Василий Крюк раскритиковал качество сборки Sukhoi Superjet 100 после произошедшей трагедии в Шереметьево.

Происшествия В Шереметьево обнаружили «черные ящики» сгоревшего Superjet-100 На месте аварийной посадки в московском аэропорту Шереметьево лайнера Superjet-100 авиакомпании «Аэрофлот» были обнаружены бортовые самописцы.

Политика Военнослужащая упала в обморок во время выступления Порошенко В августе 2018 года во время речи Порошенко на военном параде ко Дню независимости страны одному из солдат почетного караула стало плохо, и он упал в обморок.

Армия и оружие Порошенко сменил командующего военной операцией в Донбассе Президент Украины Пётр Порошенко назначил нового командующего операцией объединённых сил. Им стал генерал-лейтенант Александр Сырский.

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Происшествия Пассажиры сняли на видео начало пожара на борту SuperJet 100 На опубликованных кадрах, снятых одним из пассажиров, видно, что при посадке огонь охватил крыло самолета, после чего в салоне начинается паника.

Политика Зеленский выразил соболезнования в связи с трагедией в Шереметьеве Избранный президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования в связи с авиакатастрофой в аэропорту Шереметьево, жертвами которой стали десятки человек.

Экономика Кредитор решил обанкротить крупнейшего производителя яиц в России ОАО «Кондопожский комбинат хлебопродуктов» намерен обанкротить крупнейшего российского производителя яиц АО «Птицефабрика Синявинская имени 60-летия Союза ССР», следует из заявления на сайте «Федресурс».

Происшествия СК сообщил о гибели 13 человек при пожаре самолета в Шереметьево Следственный комитет сообщил о 13 погибших, включая двоих детей, при аварийной посадке самолета "Аэрофлота" в Шереметьево.

Автоспорт Мик Шумахер: могу сравнивать себя только с отцом Пилот гоночной академии «Феррари» Мик Шумахер, сын легендарного Михаэля Шумахера, признался, что считает Формулу-1 своей судьбой.

Происшествия Друг рассказал о погибшем в «Шереметьево» бортпроводнике Superjet Погибший в катастрофе в «Шереметьево» бортпроводник самолета Sukhoi Superjet Максим Моисеев запомнился друзьям и приятелям как добрый человек.

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Религия Радоница в этом году выпала на 7 мая Один из самых важных поминальных дней в году отмечается на девятый день после Христова Воскресения и всегда приходится на вторник.

Происшествия Собчак призвала россиян отказаться от полетов на Superjet Российская журналистка и телеведущая Ксения Собчак призвала россиян отказаться от полетов на самолетах Sukhoi Superjet.

Энергетика СМИ сообщили о готовности Украины возобновить транзит российской нефти Компания «Укртранснафта» уведомила «Гомельтранснефть Дружбу» и «Транснефть» о готовности возобновить транзит нефти по трубопроводу «Дружба».

Происшествия «Аэрофлот» опубликовал список выживших в авиакатастрофе в Шереметьево Список выживших пассажиров в катастрофе с самолетом Sukhoi Superjet 100 рейса SU1492 «Москва — Мурманск» был опубликован 6 мая на сайте авиакомпании «Аэрофлот».

Авто АвтоВАЗ запатентовал дизайн преемника Lada 4x4 В открытой базе Федерального института промышленной собственности появился патент под номером 114433 с изображениями новой модели Lada сегмента SUV, предположительно, преемника внедорожника Lada 4x4.

Происшествия Взрыв прогремел на химзаводе в Пермском крае Взрыв произошёл на химическом заводе «Азот» в Пермском крае. По предварительным данным, жертвами ЧП стали три человека.

Кино Съёмочная группа «Игры престолов» забыла в кадре стакан с кофе Комментариев от компании НВО пока не было. Зрители неоднозначно восприняли допущенную съёмочной группой ошибку.