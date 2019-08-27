Общество

REGNUMREGNUMЗапуск третьей ВПП в аэропорту «Шереметьево» состоится 1 сентября

«1 сентября 2019 года международный аэропорт «Шереметьево» запускает в эксплуатацию третью взлётно-посадочную полосу (ВПП-3)», — говорится в сообщении. Напомним, строительство третьей ВПП в «Шереметьево» велось с 2011 года.
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 03:31, Вашингтон
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