Общество
REGNUMЗапуск третьей ВПП в аэропорту «Шереметьево» состоится 1 сентября
«1 сентября 2019 года международный аэропорт «Шереметьево» запускает в эксплуатацию третью взлётно-посадочную полосу (ВПП-3)», — говорится в сообщении. Напомним, строительство третьей ВПП в «Шереметьево» велось с 2011 года.
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Аэропорт Шереметьево запустит в эксплуатацию третью взлетно-посадочную полосу 1 сентября
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 03:31, Вашингтон
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Во вторник, 27 августа, в Сети появилось видео нестандартной посадки истребителя Су-57 на аэродроме в подмосковном Жуковском.
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Полицейских обвинили в насилии над 17-летней в Анапе
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В Петербурге мужчина открыл стрельбу на детской площадке
В Петербурге сотрудники полиции задержали 48-летнего мужчину, который открыл стрельбу на детской площадке.
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Волкер назвал уход России из Крыма условием для возвращения в G8
Специальный представитель США по Украине Курт Волкер назвал условием возвращения России в формат G8 ее уход из Крыма.
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Фанаты «Црвены Звезды» припарковали у стадиона советский танк
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Спорт-Экспресс вчера в 17:20
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На окраине Волгограда минивэн опрокинулся в кювет, в аварии пострадали девять человек.
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МВД поддержало инициативу банков о блокировке карт на 30 дней
По поводу срока блокировки карт на 30 дней мнения банкиров на совещании разделились: часть банков считают, что необходимо использовать эту меру, часть выступают за то, чтобы более детально проработать механизм, рассказал Войлуков.
РБК вчера в 13:45
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У России появились пять новых островов в Арктике
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Стал известен объем секретных расходов, которые были в экономике России в 2017 году.
Газета.Ru 00:37
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Представители Госдепа США сообщили, что Вашингтон не поддерживает ни одну из сторон в территориальном споре, а также призвали Южную Корею и Японию разрешить данный конфликт.
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В РЖД произошла утечка данных более 700 тысяч сотрудников
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