Космос
Запуск спутника ОАЭ отложили из-за непогодыРусские Эмираты 08 июля в 01:02
Изначально запуск спутника был запланирован на 5 июля 2019 года, однако из-за сильного ветра был перенесен на 7 июля. Falcon Eye 1 станет первым из двух военных разведывательных аппаратов, запускаемых по контракту с ОАЭ. Известно, что они должны расположиться на низкой околоземной орбите.
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Политика
Экс-президента Украины Порошенко вызвали на допрос
Государственное бюро расследований вызвало на 17 июля на допрос пятого президента Украины Петра Порошенко, сообщили "Интерфаксу" в ГБР.
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Происшествия
В Мытищах произошел пожар на территории ТЭЦ
Позже в МЧС сказали, что пожар произошел на станции высокого давления на территории Северной ТЭЦ.
Обновлено в 04:26
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Звезда «Папиных дочек» Александр Самойленко стал отцом в четвертый раз
Звезда фильмов «Ночной дозор», «Салют-7» и «Папины дочки» Александр Самойленко в четвертый раз стал отцом.
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Экономика
Сотрудник Росстата уволился после публикации данных об инфляции
Директор подведомственной структуры Росстата уволился по собственному желанию после инцидента с публикацией данных по инфляции в России ранее официально установленного срока.
Обновлено вчера в 15:36
Политика
Украинцы назвали лидеров на выборах в парламент
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В Москву привезут мощи Петра и Февронии
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Теннис
Надаль и Федерер поспорят за финал Уимблдона
Обновлено вчера в 15:25
Гаджеты
IPhone 7 подешевел в России на 50%
Прошло три года с момента выхода iPhone 7 и в этом есть свои плюсы. Смартфон практически подешевел на 50% от начальной стоимости.
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Космос
Запуск ракеты-носителя Vega со спутником ОАЭ завершился неудачей
Обновлено вчера в 22:23
Происшествия
Бывшего замглавкома внутренних войск России обвинили в новых взятках
Следователи Военного следственного управления (ВСУ) предъявили бывшему замглавкому новое обвинение по части 6 статьи 290 («Получение взятки в особо крупном размере») и части 3 статьи 286 («Превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий») УК РФ.
Обновлено в 04:42
Шоу-бизнес
Forbes назвал самых высокооплачиваемых знаменитостей
Американская певица Тейлор Свифт возглавила список 100 самых высокооплачиваемых знаменитостей 2019 года по версии журнала Forbes, опубликованный в среду на сайте издания.
Обновлено вчера в 10:58
Происшествия
Задержан заместитель главы Пенсионного фонда
Правоохранительные органы 10 июля провели следственные действия с заместителем предправления Пенсионного фонда (ПФР) России Алексеем Ивановым, рассказал РБК источник, близкий к Иванову.
Обновлено в 04:41
Происшествия
Похороны на кладбище в Ленобласти закончились стрельбой
Обновлено в 02:33
Политика
Туск считает необоснованным шагом запрет на полеты из России в Грузию
"Недавнее решение России запретить полеты в Грузию является необоснованным и непропорциональным, но ваша страна справлялась с внешним давлением раньше и справится на этот раз", - сказал Туск, подчеркнув, что ЕС выражает Грузию свою поддержку и солидарность.
Обновлено в 03:18
Авто
Счетная палата предложила усовершенствовать налог на роскошь
У аудиторов Счетной палаты возникли вопросы с начислением транспортного налога с повышающим коэффициентом, который действует для автомобилей стоимостью от 3 млн рублей.
Обновлено в 03:00
Политика
Эксперт оценил идею советника Зеленского переименовать Россию
Ранее Никита Потураев, который называет себя политологом и филологом, а в ряде СМИ обозначен как советник украинского президента Владимира Зеленского и кандидат в депутаты от партии "Слуга народа", предложил переименовать на Украине русский язык в "российский", а Россию - в "Московию".
Обновлено в 04:22
Происшествия
Суд в Москве арестовал гражданина России по подозрению в госизмене
Как сообщил накануне ТАСС член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Евгений Еникеев, сотрудники ФСБ задержали Антонца по делу о госизмене, в рамках которого ранее была арестована его супруга Антонина Зимина.
Обновлено в 04:31
Происшествия
Двое российских туристов погибли при шторме в Греции
Шторм в Греции на полуострове Халкидики привел к гибели пяти иностранных туристов.
Обновлено вчера в 21:08
Политика
Историк оценил призыв журналиста из Германии снести памятник Победы
Замдиректора института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов прокомментировал в беседе с RT слова немецкого журналиста Свена Феликса Келлерхоффа о том, что необходимо снести памятник Победы, возведённый в память о погибших в танковом сражении на Прохоровском поле в 1943 году.
Обновлено вчера в 03:26
Гаджеты
В Роскачестве рассказали, как избежать взрыва аккумулятора смартфона
В Центре цифровой экспертизы Роскачества утверждают: никто не застрахован от покупки девайса с бракованной батареей, а вот взрыва или возгорания из-за старения аппарата или его перегрева можно избежать.
Обновлено в 01:01
Происшествия
Подполковник ФСБ арестован в Краснодарском крае
По версии следствия, Константин Николинко 8 лет получал зарплату преподавателя госуниверситета.
Обновлено в 03:33
Шоу-бизнес
Бузова получила травму на съемках «Форт Боярд»
Поющая телеведущая Ольга Бузова стала участницей возрожденного шоу "Форт Боярд".
Обновлено в 02:50
Происшествия
В Москве задержаны четверо мужчин за нападение на полицейских в ТЦ
Четверо мужчин напали на двух сотрудников полиции в торговом центре в Москве.
Обновлено в 04:27
Хоккей
Семь вынесенных матчей пройдет в предстоящем регулярном сезоне КХЛ
В рамках календаря Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) клубы в регулярном сезоне-2019 / 20 проведут семь вынесенных матчей, заявил вице-президент КХЛ по хоккейным операциям Георгий Кобылянский КХЛ в четверг представляет полный вариант календаря лиги на сезон-2019 / 20.
Обновлено в 05:33
Финансы
Эксперт рассчитал обвал доллара в случае дефолта в США
Если дефолт США произойдет, первоначальная реакция доллара будет выражена ростом курса.
Обновлено вчера в 21:00
Здоровье
Названы три признака серьезных проблем с печенью
Медики перечислили признаки, свидетельствующие о разрушении печени.
Обновлено в 00:47
Политика
Жители Грузии предложили заткнуть рот гендиректору «Рустави 2»
Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 10 июля, генеральный директор телеканала «Рустави 2» Ника Гварамия в эмоциональной форме призвал предпринимателей Грузии отказаться от сотрудничества с Россией и лучше начать продавать вино и боржоми на Украину.
Обновлено в 01:42
Космос
Пуск «Протона‐М» снова могут отложить из‐за найденной неисправности
«Протон-М» сняли со стартового комплекса, чтобы решить проблему с неисправностью. Затем ракету-носитель установили обратно 9 июля.
Обновлено в 05:08
Происшествия
ФСБ задержала мужа калининградки, обвиняемой в госизмене
Московский правозащитник, член ОНК Евгений Еникеев рассказал о задержании мужа обвиняемой в госизмене жительницы Калининграда Антонины Зиминой.
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