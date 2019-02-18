Запуск серийного производства МС-21 перенесён из-за санкцийNews.ru вчера в 09:05

с чего всё началось

Мы переходим на свои композитные материалы. Необходимые разработки и российские партнеры, в частности Росатом, уже есть. Сейчас завершаются испытания, поэтому срок запуска в серийное производство МС-21 несколько сдвигается.

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Кто есть кто в Байкальском регионе

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