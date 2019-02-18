Политика

Запуск серийного производства МС-21 перенесли из-за санкцийГазета.Ru 08:57

Запуск серийного производства первых самолетов МС-21 перенесли на конец 2020 года, заявил глава "Ростеха" Сергей Чемезов. Об этом сообщает РИА "Новости". Из-за остановки поставок композитных материалов для крыльев их пришлось заменить материалами российского производства.
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Сергей Чемезов
Мы переходим на свои композитные материалы. Необходимые разработки и российские партнеры, в частности Росатом, уже есть. Сейчас завершаются испытания, поэтому срок запуска в серийное производство МС-21 несколько сдвигается.
— Сергей ЧемезовВзгляд.ру 07:18

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Запуск серийного производства МС-21 перенесли из-за санкций

Газета.Ru08:57

Запуск серийного производства МС-21 перенесли на конец 2020 года

РИА Новости08:47

Запуск серийного производства МС-21 перенесен на конец 2020 года

Коммерсантъ07:29

Чемезов сообщил о задержке с выпуском МС-21 из-за санкций США на композит

РБК07:38

Запуск в серию самолёта МС-21 перенесён из-за санкций США

RT на русском07:30

Начало производства самолета МС-21 сдвинулось на 2020 год

Российская газета07:42

Запуск серийного производства МС-21 перенесли на год

Взгляд.ру07:18
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По данным сайта Baring Vostok, Леонов является членом консультативного комитета организации.
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Обновлено в 08:30
Происшествия

Уголовное дело на главу порта Усть-Луга вернули в прокуратуру

В понедельник, 18 февраля в Смольнинском райсуде завершились предварительные слушания по уголовному делу в отношении Валерия Израйлита, сообщается в объединенной пресс-службе городских судов.
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Минфин хочет получить право устанавливать минимальные розничные цены на все алкогольные напитки, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на подготовленный ведомством проект.
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Обновлено в 09:40
Культура

Рэпер Саша Скул умер в возрасте 29 лет

Рэпер Саша Скул умер в возрасте 29 лет Причина смерти музыканта пока не уточняется.
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Омбудсмен Титов углядел в «деле Baring Vostok» корпоративный спор

«В деле Baring Vostok — чистейшей воды корпоративный спор, и принятие судом меры пресечения для Калви, связанной с лишением свободы, явно незаконное», — цитирует Титова «Интерфакс».
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В Минздраве обсудят идею штрафов за недостаточно стройную талию

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Полицейский сбил 10-летнюю девочку на переходе в Сочи и скрылся

В Сочи сотрудник полиции сбил насмерть 10-летнюю девочку на пешеходном переходе, после чего скрылся.
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Путин включил Александра Беглова в состав Совета безопасности РФ

Президент РФ Владимир Путин подписал указ, которым обновил состав Совета безопасности России.
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Политика

Порошенко уволил советника, который захотел стать президентом

Президент Украины Петр Порошенко уволил с должности своего внештатного советника бывшего председателя Службы безопасности Украины Игоря Смешко, который зарегистрирован кандидатом в президенты на выборы 31 марта, сообщает администрация украинского президента.
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Участники «банды Гагиева» отказались от суда присяжных

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Почему китайский министр не подал руку Чубайсу?

На саммите "Евразийские технологии-2019" в Санкт-Петербурге министр по развитию высоких технологий КНР Джиан Минг отказался подавать руку главе Роснано Анатолию Чубайсу.
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Два ребенка пострадали при обрушении балкона на севере Москвы

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На форуме в Сочи заключили контракты на 1 трлн руб

В прошлом году на Российском инвестиционном форуме подписали 538 соглашений на общую сумму 794,05 млрд руб. В 2019 году РИФ прошел в Сочи 14 и 15 февраля.
Обновлено в 08:48
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Медведев дал поручения по развитию производства лифтов в России

Как указывается в них, ведомства также должны к 3 апреля представить предложения по применению расширенного банковского сопровождения фондов капремонта по закупкам лифтового оборудования.
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Свердловский облсуд отпустил начальника СвЖД из СИЗО

В суде Свердловской области рассмотрена апелляционная жалоба начальника Свердловской железной дороги Алексея Миронова.
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Часть жилого дома обрушилась на Урале

В Первоуральске произошло частичное обрушение стены и потолочного перекрытия между этажами в двухэтажном жилом доме, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на представителей МЧС.
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Сергей Викторович Чемезов
Российский политик, экономист. Генеральный директор корпорации «Ростех», председатель общественной организации «Союз машиностроителей России», генерал-полковник. Член бюро Высшего совета партии «Единая Россия». Полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством».
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