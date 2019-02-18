Политика

Запуск серийного производства МС-21 перенесли из-за санкцийГазета.Ru 08:57

Запуск серийного производства первых самолетов МС-21 перенесли на конец 2020 года, заявил глава "Ростеха" Сергей Чемезов. Об этом сообщает РИА "Новости". Из-за остановки поставок композитных материалов для крыльев их пришлось заменить материалами российского производства.
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Сергей Чемезов
Мы переходим на свои композитные материалы. Необходимые разработки и российские партнеры, в частности Росатом, уже есть. Сейчас завершаются испытания, поэтому срок запуска в серийное производство МС-21 несколько сдвигается.
— Сергей ЧемезовВзгляд.ру 07:18
с чего всё началось
Газета "Коммерсантъ
" со ссылкой на источники сообщала, что ряд компонентов, использовавшихся для крыла и части киля, шли из США и Японии, но недавно под давлением Вашингтона отгрузка прекратилась.
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Сергей Викторович Чемезов
Российский политик, экономист. Генеральный директор корпорации «Ростех», председатель общественной организации «Союз машиностроителей России», генерал-полковник. Член бюро Высшего совета партии «Единая Россия». Полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством».
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