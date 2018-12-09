Космос
Запуск ракеты-носителя Delta IV со спутником в интересах Национального управления военно-космической разведки США отменен из-за «непредвиденных обстоятельств» за 7,5 секунды до запланированного времени старта, говорится в сообщении компании United Launch Alliance.
Коммерсантъ00:53
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