Космос

Запуск ракеты с разведывательным спутником США отменен
Коммерсантъ
00:53

Запуск ракеты-носителя Delta IV со спутником в интересах Национального управления военно-космической разведки США отменен из-за «непредвиденных обстоятельств» за 7,5 секунды до запланированного времени старта, говорится в сообщении компании United Launch Alliance.
Коммерсантъ00:53

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В Калифорнии отменили запуск ракеты Delta IV с разведывательным спутником

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Запуск ракеты с разведывательным спутником США отменен

Коммерсантъ00:53

В США отменили запуск ракеты Delta IV с разведывательным спутником

ТАССвчера в 23:47

Запуск ракеты с секретным спутником разведки США отменен

Взгляд.рувчера в 23:57
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