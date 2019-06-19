Космос
Запуск ракеты «Протон-М» отложили из-за выявленного замечанияТАСС 01:51
Старт ракеты-носителя "Протон-М" с разгонным блоком ДМ-03, которая должна вывести космическую обсерваторию "Спектр-РГ" на орбиту, отложен. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба Роскосмоса.
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Хайтек19 июня в 02:42
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