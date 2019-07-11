Космос
Запуск ракеты-носителя Vega со спутником ОАЭ завершился неудачейRT на русском вчера в 22:23
Запуск ракеты лёгкого класса Vega с космодрома Куру во Французской Гвиане с военным спутником Falcon Eye 1 Объединённых Арабских Эмиратов завершился неудачей. Об этом заявила исполнительный вице-президент компании Arianespace Люс Фабрегетт.
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с чего всё началось
YouTube-канал SciNews опубликовал видео пуска ракеты-носителя Vega с разведывательным спутником Объединенных Арабских Эмиратов Falcon Eye 1, который завершился аварией.РБК02:27
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