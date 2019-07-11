с чего всё началось

Запуск ракеты лёгкого класса Vega с космодрома Куру во Французской Гвиане с военным спутником Falcon Eye 1 Объединённых Арабских Эмиратов завершился неудачей. Об этом заявила исполнительный вице-президент компании Arianespace Люс Фабрегетт.

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Гаджеты В Роскачестве рассказали, как избежать взрыва аккумулятора смартфона В Центре цифровой экспертизы Роскачества утверждают: никто не застрахован от покупки девайса с бракованной батареей, а вот взрыва или возгорания из-за старения аппарата или его перегрева можно избежать.

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