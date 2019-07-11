Космос

Запуск ракеты-носителя Vega со спутником ОАЭ завершился неудачейRT на русском вчера в 22:23

Запуск ракеты лёгкого класса Vega с космодрома Куру во Французской Гвиане с военным спутником Falcon Eye 1 Объединённых Арабских Эмиратов завершился неудачей. Об этом заявила исполнительный вице-президент компании Arianespace Люс Фабрегетт.
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YouTube-канал SciNews опубликовал
 видео пуска ракеты-носителя Vega с разведывательным спутником Объединенных Арабских Эмиратов Falcon Eye 1, который завершился аварией.
РБК02:27

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Появилось видео неудачного запуска ракеты-носителя Vega со спутником ОАЭ

РБК02:27

Появилось видео неудачного пуска ракеты-носителя Vega со спутником ОАЭ

RT на русском01:36

Появилось видео неудачного пуска ракеты-носителя Vega с космодрома Куру

Известия00:26

Опубликовано видео неудачного запуска ракеты Vega со спутником ОАЭ

Lenta.ru00:46

Запуск спутника ракетой Vega завершился полным провалом

Газета.Ru01:12

Опубликовано видео неудачного запуска ракеты-носителя Vega

РИА Новостивчера в 23:41

Запуск ракеты-носителя Vega с военным спутником ОАЭ завершился неудачей

ТАССвчера в 22:25
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Автоматически обработано 7317 источников, обновлено в 04:16, Вашингтон
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Командующий десантно-штурмовыми войсками ВС Украины Михаил Забродский заявил, что военный парад в День независимости Украины состоится, несмотря на решение президента Украины Владимира Зеленского, передает РИА "Новости".
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