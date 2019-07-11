Космос
Запуск ракеты-носителя Vega со спутником ОАЭ завершился неудачейRT на русском вчера в 22:23
Запуск ракеты лёгкого класса Vega с космодрома Куру во Французской Гвиане с военным спутником Falcon Eye 1 Объединённых Арабских Эмиратов завершился неудачей. Об этом заявила исполнительный вице-президент компании Arianespace Люс Фабрегетт.
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с чего всё началось
YouTube-канал SciNews опубликовал видео пуска ракеты-носителя Vega с разведывательным спутником Объединенных Арабских Эмиратов Falcon Eye 1, который завершился аварией.РБК02:27
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Трамп оценил встречу Болтона и Данилюка по Украине
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В Центре цифровой экспертизы Роскачества утверждают: никто не застрахован от покупки девайса с бракованной батареей, а вот взрыва или возгорания из-за старения аппарата или его перегрева можно избежать.
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Bentley выпустил в честь своего юбилея концепт‐кар EXP 100 GT
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Доходы от экспорта газа «Газпрома» за квартал упали на 40%
Получается, что корпорация во втором квартале 2019 года заработала на экспорте газа на 38% меньше, чем в его начале.
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Сын футболиста Хаджи выбирает, с каким клубом заключить контракт
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Пушилин назвал число получивших российские паспорта жителей ДНР
Порядка 3 тыс. человек в ДНР получили паспорта граждан Российской Федерации.
Обновлено вчера в 19:56
Экономика
Сотрудник Росстата уволился после публикации об инфляции
Работающий на посту главы межрегионального центра Росстата Евгений Сычев решил уволиться после скандала с опубликованными в Сети раньше положенного срока данными по инфляции, передает ТАСС.
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Экономика
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Средний чек за один поход в магазин в июне составил 556 рублей.
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Кино
В Алеппо завершились съемки первого с начала войны в Сирии фильма
Основными декорациями для фильма стали исторически значимые места города Алеппо.
Обновлено вчера в 22:09
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Как пройдёт масштабный фестиваль в Кемерове
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Жительница Горловки погибла в результате обстрела ВСУ
Обновлено в 02:05
Политика
Власти США могут ввести пошлины в отношении Франции за цифровой налог
"Соединенные Штаты крайне озабочены тем, что налог на цифровые услуги, который, как ожидается, будет одобрен завтра французским Сенатом, несправедливо направлен против американских компаний", - заявил он.
Обновлено вчера в 17:22
Происшествия
В Казахстане женщина украла из роддома младенца для продажи
В городе Тараз в Казахстане полицейские задержали 22-летнюю женщину, подозреваемую в похищении новорожденного с целью продажи, сообщила пресс-служба регионального департамента полиции.
Обновлено в 01:04
Политика
Советник Зеленского предложил переименовать русский язык и Россию
Советник украинского лидера Владимира Зеленского по политическим вопросам Никита Потураев заявил, что необходимо сменить название России и русского языка.
Обновлено вчера в 21:58
Авто
Минпромторг не включил Tesla и Bugatti Veyron в список дорогостоящих авто
Минпромторг не включил в перечень дорогостоящих машин, с которых уплачивается транспортный налог с повышающим коэффициентом, таких представителей премиального класса, как Tesla Motors Model S, Mercedes Benz S63 АМG 4МАТIС Limousine L и Bugatti Veyron Grand Sport, выявили в Счетной палате.
Обновлено в 02:12
Армия и оружие
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«Сообщение ВМС Украины о якобы [имевшем место] заходе сторожевого корабля Черноморского флота «Сметливый» в запретную зону проведения учений Sea Breeze — 2019 не соответствует действительности», — говорится в сообщении пресс-службы ЧФ РФ.
Обновлено вчера в 09:02
Технологии
«Яндекс» запустил приложение для сравнения цен в продуктовых сетях
Приложение занимается анализом розничных цен в крупнейших продуктовых сетях, пишут «Ведомости».
Обновлено в 00:59
Армия и оружие
СБУ заявило о разоблачении шпиона с российским гражданством
Сотрудники военной контрразведки Службы безопасности Украины задержали подполковника Национальной гвардии Украины (НГУ), получившего российское гражданство, по подозрению в шпионаже.
Обновлено вчера в 14:08
Политика
В Борисполе Зеленский выгнал с совещания секретаря местного горсовета
В ходе заседания между главой государства и секретарем Бориспольского горсовета Ярославом Годунком началась перепалка, в результате которой Зеленский назвал Годунка разбойником и выгнал из зала заседаний.
Обновлено вчера в 18:47
Авто
Bentley отзывает в России 145 кабриолетов
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Авто
АвтоВАЗ рассказал о забытой Lada «Сахара»
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Политика
Жители Грузии предложили заткнуть рот гендиректору «Рустави 2»
Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 10 июля, генеральный директор телеканала «Рустави 2» Ника Гварамия в эмоциональной форме призвал предпринимателей Грузии отказаться от сотрудничества с Россией и лучше начать продавать вино и боржоми на Украину.
Обновлено в 01:42
Армия и оружие
Зеленский поручил жестко реагировать на обстрелы в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский приказал генштабу страны активизировать работу. Об этом говорится в заявлении на его сайте.
Обновлено вчера в 14:57
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Парад на День независимости США истощил фонд безопасности Вашингтона
Мэр округа Колумбия Мюриэль Баузер предупредила президента США Дональда Трампа о том, что празднование Дня независимости, масштабно отмечавшегося 4 июля, обошлось в 1,7 млн долларов и истощило запасы специального фонда Вашингтона, из которого финансируется обеспечение безопасности при проведении государственных мероприятий в столице страны.
Обновлено в 02:28
Происшествия
На врио министра природных ресурсов Чувашии заведено уголовное дело
В Чувашии возбуждено уголовное дело в отношении временно исполняющего обязанности министра природных ресурсов и экологии республики.
Обновлено в 02:09
Общество
Фрагмент колонны и часть фигурки из бивня мамонта нашли в СВАО
В районе Южное Медведково на северо-востоке столицы археологи нашли фрагмент верхней части резной белокаменной колонны и часть фигурки из бивня мамонта XVIII века.
Обновлено в 01:20
Экономика
Путин призвал ускорить темпы роста экономики
Владимир Путин заявил, что Россия сохраняет позитивные темпы экономического роста, и призвал их увеличить.
Обновлено вчера в 16:19
Общество
Попросившим убежище в Канаде жителям Кузбасса запретили чаепитие
Жителям города Киселёвска Кемеровской области, записавшим в начале июня этого года видеообращение к премьер-министру Канады Джастину Трюдо с просьбой предоставить убежище из-за опасной экологической ситуации в городе, власти запретили проводить чаепитие.
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