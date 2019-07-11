с чего всё началось

Запуск ракеты лёгкого класса Vega с космодрома Куру во Французской Гвиане с военным спутником Falcon Eye 1 Объединённых Арабских Эмиратов завершился неудачей. Об этом заявила исполнительный вице-президент компании Arianespace Люс Фабрегетт.

Политика Трамп оценил встречу Болтона и Данилюка по Украине Встреча украинского секретаря совета национальной безопасности Александра Данилюка с помощником американского президента по национальной безопасности Джоном Болтоном в Вашингтоне была «великолепной», написал глава Штатов Дональд Трамп в Twitter.

Гаджеты В Роскачестве рассказали, как избежать взрыва аккумулятора смартфона В Центре цифровой экспертизы Роскачества утверждают: никто не застрахован от покупки девайса с бракованной батареей, а вот взрыва или возгорания из-за старения аппарата или его перегрева можно избежать.

Авто Bentley выпустил в честь своего юбилея концепт‐кар EXP 100 GT Британский производитель премиальных автомобилей в честь своего столетнего юбилея показал публике особый концепт-кар EXP 100 GT.

Энергетика Доходы от экспорта газа «Газпрома» за квартал упали на 40% Получается, что корпорация во втором квартале 2019 года заработала на экспорте газа на 38% меньше, чем в его начале.

Футбол Сын футболиста Хаджи выбирает, с каким клубом заключить контракт Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце июня стало известно, что Янис Хаджи может заключить контракт с ФК «Барселона».

Политика Пушилин назвал число получивших российские паспорта жителей ДНР Порядка 3 тыс. человек в ДНР получили паспорта граждан Российской Федерации.

Экономика Сотрудник Росстата уволился после публикации об инфляции Работающий на посту главы межрегионального центра Росстата Евгений Сычев решил уволиться после скандала с опубликованными в Сети раньше положенного срока данными по инфляции, передает ТАСС.

Экономика Россияне стали больше тратить за один поход в магазин Средний чек за один поход в магазин в июне составил 556 рублей.

Политика Власти США могут ввести пошлины в отношении Франции за цифровой налог "Соединенные Штаты крайне озабочены тем, что налог на цифровые услуги, который, как ожидается, будет одобрен завтра французским Сенатом, несправедливо направлен против американских компаний", - заявил он.

Происшествия В Казахстане женщина украла из роддома младенца для продажи В городе Тараз в Казахстане полицейские задержали 22-летнюю женщину, подозреваемую в похищении новорожденного с целью продажи, сообщила пресс-служба регионального департамента полиции.

Политика Советник Зеленского предложил переименовать русский язык и Россию Советник украинского лидера Владимира Зеленского по политическим вопросам Никита Потураев заявил, что необходимо сменить название России и русского языка.

Авто Минпромторг не включил Tesla и Bugatti Veyron в список дорогостоящих авто Минпромторг не включил в перечень дорогостоящих машин, с которых уплачивается транспортный налог с повышающим коэффициентом, таких представителей премиального класса, как Tesla Motors Model S, Mercedes Benz S63 АМG 4МАТIС Limousine L и Bugatti Veyron Grand Sport, выявили в Счетной палате.

Армия и оружие Россия ответила Украине на обвинения во вмешательстве в учения «Сообщение ВМС Украины о якобы [имевшем место] заходе сторожевого корабля Черноморского флота «Сметливый» в запретную зону проведения учений Sea Breeze — 2019 не соответствует действительности», — говорится в сообщении пресс-службы ЧФ РФ.

Армия и оружие СБУ заявило о разоблачении шпиона с российским гражданством Сотрудники военной контрразведки Службы безопасности Украины задержали подполковника Национальной гвардии Украины (НГУ), получившего российское гражданство, по подозрению в шпионаже.

Политика В Борисполе Зеленский выгнал с совещания секретаря местного горсовета В ходе заседания между главой государства и секретарем Бориспольского горсовета Ярославом Годунком началась перепалка, в результате которой Зеленский назвал Годунка разбойником и выгнал из зала заседаний.

Авто Bentley отзывает в России 145 кабриолетов Британская марка объявила о старте отзывной кампании в РФ.

Политика Жители Грузии предложили заткнуть рот гендиректору «Рустави 2» Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 10 июля, генеральный директор телеканала «Рустави 2» Ника Гварамия в эмоциональной форме призвал предпринимателей Грузии отказаться от сотрудничества с Россией и лучше начать продавать вино и боржоми на Украину.

Армия и оружие Зеленский поручил жестко реагировать на обстрелы в Донбассе Президент Украины Владимир Зеленский приказал генштабу страны активизировать работу. Об этом говорится в заявлении на его сайте.

Политика Парад на День независимости США истощил фонд безопасности Вашингтона Мэр округа Колумбия Мюриэль Баузер предупредила президента США Дональда Трампа о том, что празднование Дня независимости, масштабно отмечавшегося 4 июля, обошлось в 1,7 млн долларов и истощило запасы специального фонда Вашингтона, из которого финансируется обеспечение безопасности при проведении государственных мероприятий в столице страны.

Происшествия На врио министра природных ресурсов Чувашии заведено уголовное дело В Чувашии возбуждено уголовное дело в отношении временно исполняющего обязанности министра природных ресурсов и экологии республики.

Общество Фрагмент колонны и часть фигурки из бивня мамонта нашли в СВАО В районе Южное Медведково на северо-востоке столицы археологи нашли фрагмент верхней части резной белокаменной колонны и часть фигурки из бивня мамонта XVIII века.

Экономика Путин призвал ускорить темпы роста экономики Владимир Путин заявил, что Россия сохраняет позитивные темпы экономического роста, и призвал их увеличить.