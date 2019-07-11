Космос

Появилось видео неудачного пуска ракеты-носителя Vega со спутником ОАЭRT на русском 01:36

Опубликовано видео неудачного запуска ракеты-носителя Vega с космодрома Куру во Французской Гвиане. Соответствующий ролик размещён в YouTube.
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с чего всё началось
YouTube-канал SciNews опубликовал
 видео пуска ракеты-носителя Vega с разведывательным спутником Объединенных Арабских Эмиратов Falcon Eye 1, который завершился аварией.
РБК02:27

Подробнее о событии

Появилось видео неудачного запуска ракеты-носителя Vega со спутником ОАЭ

РБК02:27

Запуск ракеты-носителя Vega с военным спутником ОАЭ завершился неудачей

ТАССвчера в 22:25

Опубликовано видео неудачного запуска ракеты Vega со спутником ОАЭ

Lenta.ru00:46

Появилось видео неудачного пуска ракеты-носителя Vega с космодрома Куру

Известия00:26

Запуск спутника ракетой Vega завершился полным провалом

Газета.Ru01:12

Опубликовано видео неудачного запуска ракеты-носителя Vega

РИА Новостивчера в 23:41

Появилось видео неудачного пуска ракеты-носителя Vega со спутником ОАЭ

RT на русском01:36
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Происшествия

Задержан замглавы Пенсионного фонда Алексей Иванов

По подозрению в получении взятки в среду был задержан заместитель председателя правления Пенсионного фонда России (ПФР) Алексей Иванов.
Обновлено в 04:16
Политика

Кремль объяснил выход Путина к людям в Екатеринбурге

Обновлено в 05:30
Политика

Советник Зеленского предложил переименовать Россию

Советник президента Украины Владимира Зеленского по политическим вопросам Никита Потураев предложил переименовать Россию и русский язык.
Обновлено вчера в 21:28
Происшествия

Факельное горение на ТЭЦ в подмосковных Мытищах потушили

Факельное горение на ТЭЦ в подмосковных Мытищах потушили, сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС.
Обновлено в 05:42
Армия и оружие

СМИ сообщили о попытке иранских ВМС задержать британский танкер

Пять малых кораблей, предположительно принадлежавших Ирану, приблизились к британскому нефтяному танкеру в Персидском заливе и потребовали остановиться вблизи иранских территориальных вод, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источник из министерства обороны США.
Обновлено вчера в 20:16
Политика

Немецкие СМИ назвали автомагистраль «Меридиан» кошмаром для США

По информации Федерального агентства новостей, германские журналисты назвали трассу «кошмаром для США».
Обновлено в 02:42
Общество

Опубликована переписка помощника Алибасова об инсценировке отравления

Телеведущий Дмитрий Шепелев показал в эфире Первого канала скриншоты переписки, которая свидетельствует об инсценировке отравления Бари Алибасова.
Обновлено в 03:20
Политика

Климкин рассказал о циничности Лаврова

По мнению Климкина, Лавров в последнее время стал очень циничным. "Он позволил себе стать очень циничным", - добавил Климкин.
Обновлено в 06:21
Политика

Зеленский выгнал с совещания секретаря Бориспольского горсовета

Во время совещания Зеленский сорвался и выгнал с мероприятия секретаря Бориспольского городского совета Ярослава Годунка за повышение голоса и выкрики с места.
Обновлено вчера в 06:07
Происшествия

Опубликовано видео с места убийства стюардессы в Москве

Обновлено вчера в 09:53
Происшествия

Двое российских туристов погибли при шторме в Греции

Шторм в Греции на полуострове Халкидики привел к гибели пяти иностранных туристов.
Обновлено вчера в 21:08
Происшествия

В Подмосковье 18-летний парень до смерти забил сына

По подозрению в жестоком избиении задержан отец ребенка, сообщает пресс-служба регионального ГСУ СК.
Обновлено в 04:10
Политика

Историк оценил призыв журналиста из Германии снести памятник Победы

Замдиректора института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов прокомментировал в беседе с RT слова немецкого журналиста Свена Феликса Келлерхоффа о том, что необходимо снести памятник Победы, возведённый в память о погибших в танковом сражении на Прохоровском поле в 1943 году.
Обновлено вчера в 03:26
Происшествия

Один из самых жестоких маньяков России попросился на свободу

Обновлено в 07:08
Футбол

Косьельни отказался ехать с «Арсеналом» на предсезонный тур в США

В прошлом сезоне Косьельни провел 31 матч за "Арсенал" и забил три гола. 33-летний француз перешел в лондонский клуб в 2010-м из "Лорьяна".
Обновлено в 05:59
Политика

Верховная Рада приняла новый Избирательный кодекс Украины

Трансляцию заседания вел телеканал "112 Украина" Напомним, 29 мая комитет Верховной Рады по вопросам правовой политики и правосудия рекомендовал парламенту одобрить проект нового Избирательного кодекса во втором чтении перед внеочередными выборами в Раду.
Обновлено в 05:12
Авто

В России Bugatti и Tesla забыли признать роскошью

Счетная палата обнаружила, что в списке дорогостоящих автомобилей, подпадающих под налог на роскошь, нет Bugatti Veyron Grand Sport.
Обновлено в 05:50
Гаджеты

В Роскачестве рассказали, как избежать взрыва аккумулятора смартфона

В Центре цифровой экспертизы Роскачества утверждают: никто не застрахован от покупки девайса с бракованной батареей, а вот взрыва или возгорания из-за старения аппарата или его перегрева можно избежать.
Обновлено в 01:01
Армия и оружие

Генштаб РФ: У российских границ создается ударный кулак НАТО

Североатлантический альянс формирует у границ России мощный ударный кулак.
Обновлено в 06:30
Транспорт

В столице перенесут выход со станции метро «Ботанический сад»

Обновлено в 05:14
Общество

Попросившим канадского убежища россиянам запретили пить чай

Жителям города Киселевска Кемеровской области, которые попросили убежища в Канаде из-за плохой экологической ситуации в регионе, запретили собираться на чаепитие.
Обновлено вчера в 12:17
Происшествия

В 800 тысяч раз радиация затонувшей АПЛ «Комсомолец» превышает норму

Норвежский институт морских исследований сообщает, что радиация в районе вентиляционной трубы реакторного отсека затонувшей советской атомной подводной лодки (АПЛ) К-278 "Комсомолец" превышает норму в 800 тысяч раз.
Обновлено в 06:01
Происшествия

Десять таможенников из аэропорта «Домодедово» арестованы за взятки

Басманный суд Москвы санкционировал аресты десяти сотрудников Домодедовской таможни, задержанных по подозрению в получении крупных взяток.
Обновлено в 06:53
Происшествия

В Польше пропал пятилетний россиянин

Пятилетний россиянин пропал в Польше, полиция ведет активные поиски.
Обновлено в 05:41
Общество

Швейцарский суд запретил петуху кукарекать по ночам

В подтверждение своих слов мужчина подсчитал, что птица кукарекает от 14 до 44 раз в час, а громкость издаваемых звуков на расстоянии 15 метров достигает 84 децибел.
Обновлено в 05:02
Происшествия

Житель Татарстана около трех недель провел в рабстве у полицейских

Житель Нурлатского района Татарстана Идрис Садыков провел около трех недель в рабстве семьи полицейских.
Обновлено в 04:12
Спорт

CAS аннулировал пожизненное отстранение Мутко от Олимпиад

Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) удовлетворил апелляцию бывшего министра спорта, вице-премьера Виталия Мутко и отменил его отстранение от участия в Олимпийских играх в любом качестве.
Обновлено в 06:14
Происшествия

В администрации Колпинского района Петербурга проходят обыски

Правоохранительные органы в четверг проводят обыски в администрации Колпинского района Санкт-Петербурга в рамках расследования дела об ограничении конкуренции, сообщил ТАСС источник в силовых структурах.
Обновлено в 05:37
Происшествия

В Москве на акции в поддержку крымских татар задержали более 50 человек

Обновлено в 07:06
Шоу-бизнес

Наташа Королева выложила голое фото после скандала с Лободой

Певица Наташа Королева отреагировала на скандал, связанный с исполнительницей Светланой Лободой, которая опубликовала в соцсетях обнаженную фотографию, принадлежащую американской модели.
Обновлено в 04:31
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