Космос
Появилось видео неудачного пуска ракеты-носителя Vega со спутником ОАЭRT на русском 01:36
Опубликовано видео неудачного запуска ракеты-носителя Vega с космодрома Куру во Французской Гвиане. Соответствующий ролик размещён в YouTube.
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с чего всё началось
YouTube-канал SciNews опубликовал видео пуска ракеты-носителя Vega с разведывательным спутником Объединенных Арабских Эмиратов Falcon Eye 1, который завершился аварией.РБК02:27
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