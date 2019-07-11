Космос
Запуск ракеты-носителя Vega со спутником ОАЭ завершился неудачейRT на русском вчера в 22:23
Запуск ракеты лёгкого класса Vega с космодрома Куру во Французской Гвиане с военным спутником Falcon Eye 1 Объединённых Арабских Эмиратов завершился неудачей. Об этом заявила исполнительный вице-президент компании Arianespace Люс Фабрегетт.
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Политика
Украинцы прогнали Порошенко с митинга
Жители города Свалява Закарпатской области прогнали бывшего президента Украины Петра Порошенко с его предвыборного митинга.
Обновлено вчера в 23:54
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Логины и пароли пользователей Ozon утекли в интернет
Представитель пресс-службы Ozon в ответ на вопросы РБК сообщил, что компания мониторит подозрительные активности в интернете и видела базу с данными пользователей.
Обновлено вчера в 11:05
Космос
Конец света 12 июля: конспирологов вновь испугала Нибиру
Неназванные «специалисты», на которые ссылаются dni.ru и другие средства массовой информации, утверждают, что Нибиру находится в центре Земли, а 12 июля «вылупится», тем самым уничтожив человечество и превратив Землю в « небесное тело, игнорирующее небесную механику».
Обновлено 09 июля в 06:00
Общество
На Камчатке многоквартирный дом накренился из-за аномальной жары
Обновлено вчера в 18:02
Происшествия
Назван возможный виновник гибели 20-летней российской гандболистки
Назван возможный виновник гибели игрока сборной России по пляжному гандболу Екатерины Королевой.
Обновлено вчера в 11:47
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Пушилин назвал число получивших российские паспорта жителей ДНР
Порядка 3 тыс. человек в ДНР получили паспорта граждан Российской Федерации.
Обновлено вчера в 19:56
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В Китае сдали в эксплуатацию первый построенный самостоятельно ледокол
Ледокол "Сюэлун 2" ("Снежный дракон 2") - первый, построенный Китаем самостоятельно, - сдан в эксплуатацию.
Обновлено в 00:14
Армия и оружие
Киев заявил о заходе российского корабля в зону учений Sea Breeze
Российский корабль "Сметливый" зашел в закрытый район, где проводились стрельбы в рамках учений Sea Breeze, заявила пресс-служба Военно-морских сил Украины в фейсбуке.
Обновлено вчера в 07:36
Политика
Украина отказалась выплачивать пенсии жителям Донбасса
Безопасность не может быть обеспечена.
Обновлено вчера в 16:29
Здоровье
Названа безвредная для здоровья доза шоколада
Без вреда для здоровья ежедневно можно употреблять половину плитки темного шоколада, рассказали эксперты.
Обновлено в 00:03
Происшествия
Ликсутов считает отношение водителей к превышению скорости проблемой
Заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов считает большой проблемой отношение автолюбителей к вопросу превышения скорости.
Обновлено в 00:22
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Обновлено вчера в 14:26
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Алика Смехова показала подтянутую фигуру в купальнике
Пользователи отметили, что фигура у актрисы отличная, на зависть многим российским.
Обновлено вчера в 10:10
Происшествия
«Коммерсантъ» узнал о возвращении в СИЗО бывшего генерала МВД Варчука
Бывшего заместителя главкома внутренних войск МВД России Вячеслава Варчука, приговоренного в прошлом году к шести годам за взятку, перевели в СИЗО.
Обновлено вчера в 23:16
Энергетика
Доходы «Газпрома» от экспорта газа за квартал упали на 40%
Компания «Газпром» во втором квартале 2019 года получила от экспорта российского газа на 38% меньше доходов, чем в первом квартале текущего года.
Обновлено вчера в 14:00
Происшествия
Россияне погибли из-за шторма в Греции
Два россиянина и пять иностранцев стали жертвами шторма на севере полуострова Халкидики в Греции, сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 20:13
Политика
Советник Зеленского предложил переименовать русский язык и Россию
Советник украинского лидера Владимира Зеленского по политическим вопросам Никита Потураев заявил, что необходимо сменить название России и русского языка.
Обновлено вчера в 21:58
Армия и оружие
Ракета «Союз» со спутниками Минобороны запущена с космодрома «Плесецк»
Ракета-носитель «Союз-2.1в» с четырьмя космическими аппаратами в интересах Минобороны России стартовала 10 июля с космодрома «Плесецк» в Архангельской области, сообщает пресс-служба оборонного ведомства.
Обновлено вчера в 13:52
Экономика
Кудрин усомнился в прогнозах Минфина о росте реальных доходов россиян
В Счетной палате считают "слишком оптимистичным" прогноз главы Минфина Антона Силуанова о том, что в 2019 году реальные доходы россиян вырастут на 1%, заявил глава контрольного ведомства Алекей Кудрин.
Обновлено вчера в 05:12
Происшествия
Самолёт из Черногории сел в Калуге из-за потерявшего сознание пилота
Самолёт авиакомпании Montenegro Airlines, летевший из черногорского города Тиват в Москву, совершил экстренную посадку в Калуге, после того как один из пилотов потерял сознание из-за сердечного приступа.
Обновлено вчера в 09:02
Происшествия
Более 130 человек подхватили инфекцию в хабаровском психинтернате
В психоневрологическом интернате в поселке Эльбан Хабаровского края зафиксирована вспышка острой кишечной инфекции.
Обновлено вчера в 22:56
Политика
Лещенко и Пригожин прокомментировали выходку грузинского журналиста
Певец Лев Лещенко и продюсер Иосиф Пригожин прокомментировали инцидент на грузинском канале "Рустави 2", сотрудник которого нецензурно выругался в адрес Владимира Путина.
Обновлено вчера в 21:55
Технологии
«Яндекс» запустил приложение для сравнения цен в продуктовых сетях
Приложение занимается анализом розничных цен в крупнейших продуктовых сетях, пишут «Ведомости».
Обновлено в 00:59
Общество
Спасшего детей от мусульман россиянина отказались отдавать под суд
Обновлено вчера в 10:53
Происшествия
В Уругвае задержаны россияне по подозрению в помощи сбежавшему мафиози
Сотрудники уругвайской полиции и Интерпола задержали двух россиян по подозрению в оказании помощи итальянскому мафиози Рокко Морабито, сбежавшему из тюрьмы.
Обновлено вчера в 19:44
Экономика
Быстрым платежам накручивают процент
«Крайне важно для развития и поддержки сервиса платежей по СБП ритейлерами, чтобы комиссии были ощутимо ниже, чем приходится платить банкам за эквайринг при карточных расчетах»,— указывает президент АКИТ Артем Соколов.
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Шоу-бизнес
Дочь Винокура подорвала здоровье постоянными голоданиями
Дочь Винокура подорвала здоровье постоянными голоданиями 33-летняя наследница юмориста сделала шокирующее признание.
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Скончался народный художник Белоруссии Виктор Громыко
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Происшествия
Буря на Урале: сотни людей остались без света
В городе Кушве Свердловской области сотни человек остались без электричества из-за непогоды.
Обновлено вчера в 22:49
Происшествия
В Новосибирской области три человека погибли в аварии
В результате, три пассажиры седана погибли на месте от полученных травм.
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