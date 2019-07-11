Космос

Запуск ракеты-носителя Vega со спутником ОАЭ завершился неудачейRT на русском вчера в 22:23

Запуск ракеты лёгкого класса Vega с космодрома Куру во Французской Гвиане с военным спутником Falcon Eye 1 Объединённых Арабских Эмиратов завершился неудачей. Об этом заявила исполнительный вице-президент компании Arianespace Люс Фабрегетт.
Читать в источнике
Обсудить

Подробнее о событии

Запуск спутника ОАЭ отложили из-за плохой погоды

Rusargument07 июля в 18:39

Неудачный запуск ракеты-носителя Vega попал на видео

News.ru01:04

Опубликовано видео провала запуска ракеты-носителя «Вега»

Газета.Ruвчера в 23:51

Запуск ракеты-носителя Vega со спутником ОАЭ завершился неудачей

RT на русскомвчера в 22:23

Появилось видео неудачного запуска ракеты-носителя Vega

РИА Новостивчера в 23:41

Запуск ракеты-носителя Vega с военным спутником ОАЭ завершился неудачей

ТАССвчера в 22:25

Запуск ракеты-носителя «Вега» с космодрома Куру завершился неудачей

Говорит Москва00:30
Показать все источники
Автоматически обработано 7317 источников, обновлено в 01:15, Вашингтон
Политика

Украинцы прогнали Порошенко с митинга

Жители города Свалява Закарпатской области прогнали бывшего президента Украины Петра Порошенко с его предвыборного митинга.
Обновлено вчера в 23:54
Технологии

Логины и пароли пользователей Ozon утекли в интернет

Представитель пресс-службы Ozon в ответ на вопросы РБК сообщил, что компания мониторит подозрительные активности в интернете и видела базу с данными пользователей.
Обновлено вчера в 11:05
Космос

Конец света 12 июля: конспирологов вновь испугала Нибиру

Неназванные «специалисты», на которые ссылаются dni.ru и другие средства массовой информации, утверждают, что Нибиру находится в центре Земли, а 12 июля «вылупится», тем самым уничтожив человечество и превратив Землю в « небесное тело, игнорирующее небесную механику».
Обновлено 09 июля в 06:00
Общество

На Камчатке многоквартирный дом накренился из-за аномальной жары

Обновлено вчера в 18:02
Происшествия

Назван возможный виновник гибели 20-летней российской гандболистки

Назван возможный виновник гибели игрока сборной России по пляжному гандболу Екатерины Королевой.
Обновлено вчера в 11:47
Политика

Пушилин назвал число получивших российские паспорта жителей ДНР

Порядка 3 тыс. человек в ДНР получили паспорта граждан Российской Федерации.
Обновлено вчера в 19:56
Технологии

В Китае сдали в эксплуатацию первый построенный самостоятельно ледокол

Ледокол "Сюэлун 2" ("Снежный дракон 2") - первый, построенный Китаем самостоятельно, - сдан в эксплуатацию.
Обновлено в 00:14
Армия и оружие

Киев заявил о заходе российского корабля в зону учений Sea Breeze

Российский корабль "Сметливый" зашел в закрытый район, где проводились стрельбы в рамках учений Sea Breeze, заявила пресс-служба Военно-морских сил Украины в фейсбуке.
Обновлено вчера в 07:36
Политика

Украина отказалась выплачивать пенсии жителям Донбасса

Безопасность не может быть обеспечена.
Обновлено вчера в 16:29
Здоровье

Названа безвредная для здоровья доза шоколада

Без вреда для здоровья ежедневно можно употреблять половину плитки темного шоколада, рассказали эксперты.
Обновлено в 00:03
Происшествия

Ликсутов считает отношение водителей к превышению скорости проблемой

Заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов считает большой проблемой отношение автолюбителей к вопросу превышения скорости.
Обновлено в 00:22
Хоккей

Кудашов сменил Воробьева на посту главного тренера СКА

Обновлено вчера в 14:26
Шоу-бизнес

Алика Смехова показала подтянутую фигуру в купальнике

Пользователи отметили, что фигура у актрисы отличная, на зависть многим российским.
Обновлено вчера в 10:10
Происшествия

«Коммерсантъ» узнал о возвращении в СИЗО бывшего генерала МВД Варчука

Бывшего заместителя главкома внутренних войск МВД России Вячеслава Варчука, приговоренного в прошлом году к шести годам за взятку, перевели в СИЗО.
Обновлено вчера в 23:16
Энергетика

Доходы «Газпрома» от экспорта газа за квартал упали на 40%

Компания «Газпром» во втором квартале 2019 года получила от экспорта российского газа на 38% меньше доходов, чем в первом квартале текущего года.
Обновлено вчера в 14:00
Происшествия

Россияне погибли из-за шторма в Греции

Два россиянина и пять иностранцев стали жертвами шторма на севере полуострова Халкидики в Греции, сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 20:13
Политика

Советник Зеленского предложил переименовать русский язык и Россию

Советник украинского лидера Владимира Зеленского по политическим вопросам Никита Потураев заявил, что необходимо сменить название России и русского языка.
Обновлено вчера в 21:58
Армия и оружие

Ракета «Союз» со спутниками Минобороны запущена с космодрома «Плесецк»

Ракета-носитель «Союз-2.1в» с четырьмя космическими аппаратами в интересах Минобороны России стартовала 10 июля с космодрома «Плесецк» в Архангельской области, сообщает пресс-служба оборонного ведомства.
Обновлено вчера в 13:52
Экономика

Кудрин усомнился в прогнозах Минфина о росте реальных доходов россиян

В Счетной палате считают "слишком оптимистичным" прогноз главы Минфина Антона Силуанова о том, что в 2019 году реальные доходы россиян вырастут на 1%, заявил глава контрольного ведомства Алекей Кудрин.
Обновлено вчера в 05:12
Происшествия

Самолёт из Черногории сел в Калуге из-за потерявшего сознание пилота

Самолёт авиакомпании Montenegro Airlines, летевший из черногорского города Тиват в Москву, совершил экстренную посадку в Калуге, после того как один из пилотов потерял сознание из-за сердечного приступа.
Обновлено вчера в 09:02
Происшествия

Более 130 человек подхватили инфекцию в хабаровском психинтернате

В психоневрологическом интернате в поселке Эльбан Хабаровского края зафиксирована вспышка острой кишечной инфекции.
Обновлено вчера в 22:56
Политика

Лещенко и Пригожин прокомментировали выходку грузинского журналиста

Певец Лев Лещенко и продюсер Иосиф Пригожин прокомментировали инцидент на грузинском канале "Рустави 2", сотрудник которого нецензурно выругался в адрес Владимира Путина.
Обновлено вчера в 21:55
Технологии

«Яндекс» запустил приложение для сравнения цен в продуктовых сетях

Приложение занимается анализом розничных цен в крупнейших продуктовых сетях, пишут «Ведомости».
Обновлено в 00:59
Общество

Спасшего детей от мусульман россиянина отказались отдавать под суд

Обновлено вчера в 10:53
Происшествия

В Уругвае задержаны россияне по подозрению в помощи сбежавшему мафиози

Сотрудники уругвайской полиции и Интерпола задержали двух россиян по подозрению в оказании помощи итальянскому мафиози Рокко Морабито, сбежавшему из тюрьмы.
Обновлено вчера в 19:44
Экономика

Быстрым платежам накручивают процент

«Крайне важно для развития и поддержки сервиса платежей по СБП ритейлерами, чтобы комиссии были ощутимо ниже, чем приходится платить банкам за эквайринг при карточных расчетах»,— указывает президент АКИТ Артем Соколов.
Обновлено вчера в 19:07
Шоу-бизнес

Дочь Винокура подорвала здоровье постоянными голоданиями

Дочь Винокура подорвала здоровье постоянными голоданиями 33-летняя наследница юмориста сделала шокирующее признание.
Обновлено вчера в 11:43
Культура

Скончался народный художник Белоруссии Виктор Громыко

Обновлено вчера в 11:25
Происшествия

Буря на Урале: сотни людей остались без света

В городе Кушве Свердловской области сотни человек остались без электричества из-за непогоды.
Обновлено вчера в 22:49
Происшествия

В Новосибирской области три человека погибли в аварии

В результате, три пассажиры седана погибли на месте от полученных травм.
Обновлено вчера в 23:42
Как работают Яндекс.Новости?
Главное