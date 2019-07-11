с чего всё началось

Запуск ракеты лёгкого класса Vega с космодрома Куру во Французской Гвиане с военным спутником Falcon Eye 1 Объединённых Арабских Эмиратов завершился неудачей. Об этом заявила исполнительный вице-президент компании Arianespace Люс Фабрегетт.

Происшествия Бывшего замглавкома внутренних войск России обвинили в новых взятках Следователи Военного следственного управления (ВСУ) предъявили бывшему замглавкому новое обвинение по части 6 статьи 290 («Получение взятки в особо крупном размере») и части 3 статьи 286 («Превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий») УК РФ.

Происшествия В Мытищах произошел пожар на территории ТЭЦ Позже в МЧС сказали, что пожар произошел на станции высокого давления на территории Северной ТЭЦ.

Политика Советник Зеленского предложил переименовать Россию и русский язык Русский язык следует переименовать в "российский", а саму Россию нужно называть "Московией", заявил советник Владимира Зеленского и кандидат в депутаты от президентской партии "Слуга народа" Никита Потураев в интервью ютьюб-каналу Ukrlife.TV.

Гаджеты В Роскачестве рассказали, как избежать взрыва аккумулятора смартфона В Центре цифровой экспертизы Роскачества утверждают: никто не застрахован от покупки девайса с бракованной батареей, а вот взрыва или возгорания из-за старения аппарата или его перегрева можно избежать.

Происшествия Задержан заместитель главы Пенсионного фонда Правоохранительные органы 10 июля провели следственные действия с заместителем предправления Пенсионного фонда (ПФР) России Алексеем Ивановым, рассказал РБК источник, близкий к Иванову.

Культура В Белоруссии умер художник Виктор Громыко Художник Виктор Громыко скончался в Белоруссии на 97-м году жизни. Об этом 10 июля сообщили в пресс-службе Белорусского союза художников.

Происшествия Двое российских туристов погибли при шторме в Греции Шторм в Греции на полуострове Халкидики привел к гибели пяти иностранных туристов.

Авто Счетная палата предложила усовершенствовать налог на роскошь У аудиторов Счетной палаты возникли вопросы с начислением транспортного налога с повышающим коэффициентом, который действует для автомобилей стоимостью от 3 млн рублей.

Религия В Москву привезут мощи Петра и Февронии В Москву из Мурома привезут для поклонения мощи святых Петра и Февронии, которых считают покровителями брака, сообщила в четверг пресс-служба патриархии.

Политика Бюст Жукова восстановили в Харькове Власти Харькова восстановили бюст маршала Георгия Жукова, который в начале лета повалили украинские националисты.

Общество У задекларировавшего три копейки депутата нашли скрытые доходы У депутата законодательного собрания Амурской области Сергея Труша, который задекларировал три копейки, нашли скрытые доходы.

Шоу-бизнес Наташа Королева вдохновилась Лободой и оголилась перед страной Певица Наташа Королева, вдохновившись фотографией коллеги Светланы Лободы, которая якобы обнаженная стояла на голове, решила повторить фотоснимок на свой лад.

Культура Юрий Башмет открыл фестиваль русской музыки Эмира Кустурицы В сербском этнопоселении Дрвенград стартовал фестиваль классической музыки Kustendorf сlаssіс, организатором которого выступает Эмир Кустурица.

Политика Верховная Рада приняла новый Избирательный кодекс Украины Трансляцию заседания вел телеканал "112 Украина" Напомним, 29 мая комитет Верховной Рады по вопросам правовой политики и правосудия рекомендовал парламенту одобрить проект нового Избирательного кодекса во втором чтении перед внеочередными выборами в Раду.

Политика Песков прокомментировал сообщения о льготах для «Роснефти» Ранее стало известно, что крупнейшие добывающие компании России, такие как «Роснефть» и «Нефтегазхолдинг», обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой предоставить им льготы для ускоренной реализации проекта Северного морского пути.

Происшествия В Москве прогремел взрыв в жилом доме На северо-востоке Москвы прогремел взрыв в жилом доме, передает ТАСС со ссылкой на источники в экстренных службах.

Политика Немецкие СМИ назвали автомагистраль «Меридиан» кошмаром для США По информации Федерального агентства новостей, германские журналисты назвали трассу «кошмаром для США».

Наука В Греции найдены древнейшие за пределами Африки человеческие останки На юге Греции обнаружили фрагмент человеческого черепа возрастом более 210 тысяч лет, это древнейшие человеческие останки, найденные за пределами Африки, сообщает The Guardian.

Баскетбол «Зенит» объявил о переходе Колтона Айверсона «Зенит» подписал 1-летний контракт с центровым Колтоном Айверсоном (30 лет, 213 см). Айверсон был выбран на драфте 2013 года «Индианой» во втором раунде под общим 53-м номером и тут же обменян в «Бостон».

Происшествия В Подмосковье 18-летний парень до смерти забил сына По подозрению в жестоком избиении задержан отец ребенка, сообщает пресс-служба регионального ГСУ СК.

Футбол Суршков занял пост начальника команды «Динамо» Михаил Суршков назначен на пост начальника команды «Динамо».

Энергетика Российская нефть подешевела после загрязнения трубопровода «Дружба» Почему российская нефть продается со скидкой Российские компании продолжают терять доходы из-за инцидента с грязной нефтью в трубопроводе "Дружба", несмотря на возобновление поставок.