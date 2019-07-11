Космос

Запуск ракеты-носителя Vega со спутником ОАЭ завершился неудачейРИА Новости 22:38

Запуск ракеты-носителя Vega с космодрома Куру с военным спутником ОАЭ на борту завершился неудачей после смещения траектории, сообщила исполнительный вице-президент французской компании Arianespace Люс Фабрегетт.
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Запуск ракеты-носителя «Вега» с Куру обернулся фиаско

Газета.Ru22:24

Запуск ракеты со спутником ОАЭ с космодрома Куру завершился неудачей

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Запуск спутника ОАЭ отложили из-за плохой погоды

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РИА Новости22:38

Запуск ракеты Vega со спутником ОАЭ снова отложили

News.ru07 июля в 17:09
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Автоматически обработано 7317 источников, обновлено в 23:41, Вашингтон
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В «Пусть говорят» сегодня выступит муж кассирши Луизы Хайруллиной

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Возгорание в многоэтажном доме в Барнауле на площади 1 тыс. кв. м ликвидировано. Об этом сообщили ТАСС в ГУ МЧС по Алтайскому краю.
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Жители города Свалява в Закарпатской области Украины прогнали экс-президента страны Петра Порошенко с предвыборного митинга его партии "Европейская солидарность".
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Компания «Газпром» получила на 38% меньше доходов во втором квартале 2019 года от экспорта газа, сообщили «Открытые медиа» на основе статистики платежного баланса России, опубликованной ЦБ.
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Медведев назвал способы решения газового спора с Украиной

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что существуют два способа разрешить газовый спор с Украиной после того, как срок действия нынешнего газового контракта истечет в конце 2019 года.
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Громадный «Золотой червонец» появился в Магадане

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Пройти в Верховную Раду на выборах 21 июля наибольшие шансы имеют 4 партии. Партия Дмитрия Разумкова "Слуга народа" может набрать 48,5%.
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В Красноярске в среду задержали первого проректора по экономике и развитию Сибирского федерального университета (СФУ), сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
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