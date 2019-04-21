Гаджеты
Запуск проблемного Galaxy Fold со складным экраном перенеслиLenta.ru 12:04
Корпорация Samsung перенесла старт продаж складного смартфона Galaxy Fold. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники. Указывается, что решение о переносе было вызвано жалобами журналистов на поломки устройства.
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Культура
Тарасова послала не оценивших костюм Медведевой завистников
Обновлено в 11:08
Авто
Subaru отзывает более 52 тыс. автомобилей в России
Как говорится в сообщении, Subaru отзывает более 52 тыс. автомобилей в России, среди которых несколько моделей.
Обновлено в 10:20
Шоу-бизнес
Вандалы осквернили могилу Евгения Осина
Неизвестные осквернили захоронение российского и советского певца Евгения Осина на московском Троекуровском кладбище, сообщается в телеграм-канале 112.
Обновлено в 11:14
Футбол
Чалов составил свою команду мечты из лучших футболистов мира
Обновлено в 11:25
Происшествия
Тело чемпионки России по тайскому боксу нашли в Москве
В Москве обнаружено тело 26-летней Кристины Мялиной, сообщает 22 апреля «Комсомольская правда».
Обновлено в 06:58
Общество
Навального уличили в зарабатывании миллионов на компромате
Обновлено в 07:56
Политика
В Госдуме раскритиковали Comedy Club за шутки про депутатов
Депутат Государственной думы от ЛДПР Василий Власов раскритиковал проекты Comedy Club и «Наша Russia» на телеканале ТНТ.
Обновлено в 13:06
Политика
Суд в Киеве приостановил переименование УПЦ
Окружной административный суд Киева приостановил процесс переименования канонической Украинской православной церкви, сообщила пресс-служба суда.
Обновлено в 10:12
Культура
Представитель Жванецкого рассказал о самочувствии сатирика
Писатель-сатирик Михаил Жванецкий чувствует себя лучше после перелома руки, сообщил представитель артиста Олег Сташкевич в понедельник, 22 апреля.
Обновлено в 08:07
Политика
Коломойский объявил о возвращении на Украину
Олигарх Коломойский заявил о готовности вернуться на Украину сразу после официального обнародования официальных результатов президентских выборов.
Обновлено в 14:33
Политика
Порошенко получил от США гарантии неприкосновенности
Пётр Порошенко, потерпевший поражение в битве за президентское кресло, уже получил гарантии неприкосновенности от Соединённых Штатов.
Обновлено вчера в 15:52
Финансы
Рынок акций РФ начал неделю с обновления максимума индекса МосБиржи
Рынок акций РФ начал неделю с роста вслед за раллирующей нефтью на новостях о возобновлении США со 2 мая санкций для импортеров иранской нефти; индекс МосБиржи обновил исторический максимум на закрытие торгов, а индекс РТС обновил пик с марта прошлого года на бумагах нефтяного сектора и Сбербанка .
Обновлено в 12:33
Происшествия
Россельхознадзор выявил новую схему контрабанды яблок из Белоруссии
Россельхознадзором выявлена новая схема незаконного ввоза свежих яблок неустановленного происхождения в Россию из Белоруссии.
Обновлено в 13:27
Авто
Объявлены комплектации и цены нового Kia Soul для России
Новый KIA Soul предложат в России с двумя бензиновыми «атмосферниками»: 1,6-литровым 123-сильным MPI, работающим в паре с «механикой» или «автоматом», и 2,0-литровым 150-сильным мотором, доступным только с автоматической коробкой передач.
Обновлено в 06:06
Кино
В США умер продюсер «Выжившего» и «В центре внимания» Стив Голин
Обновлено в 14:32
Авто
Показан первый в мире электрический внедорожник Ford Bronco
Zero Labs Automotive, независимая компания, презентовала первую в мире электрическую модель внедорожника Ford Bronco.
Обновлено в 11:31
Экономика
Президент внес приятные изменения по транспортному налогу
Вступили в силу важные изменения по транспортному налогу. Поправки внесены Федеральным законом от 15.04.2019 № 63-ФЗ.
Обновлено в 09:25
Политика
США пообещали $10 млн за информацию о финансовых операциях «Хезболлы»
США пообещали заплатить до $10 млн за информацию о финансовых операциях ливанского движения «Хезболла», которое Вашингтон считает террористическим.
Обновлено в 14:24
Политика
В Совфеде оценили планы Порошенко вернуться в администрацию президента
Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков прокомментировал RT заявление украинского лидера Петра Порошенко о намерении вернуться в администрацию президента Украины.
Обновлено в 13:27
Шоу-бизнес
Муж Лолиты Милявской поставил ей ультиматум об уходе со сцены
Муж российской певицы Лолиты Милявской спортсмен Дмитрий Иванов потребовал от исполнительницы на время прекратить концертную деятельность.
Обновлено в 05:22
Спорт
Фигуристка Ильиных опровергла информацию о завершении карьеры
Обновлено в 13:51
Авто
Группа PSA подала заявку на специальный инвестпроект
Группа PSA 22 апреля 2019 года подала заявку на заключение специнвестинвестпроекта с Министерством промышленности и торговли РФ.
Обновлено в 12:33
Наука
Установлена повышающая эффективность тренировок доза кофеина
Обновлено в 04:50
Происшествия
В Москве пропала картина Левитана
Обновлено в 05:29
Кино
Вторая серия «Игры престолов» попала в Сеть
Некоторые поклонники «Игры престолов» случайно получили доступ ко второму эпизоду восьмого сезона после того, как посмотрели первый в Германии из-за утечки видео с Amazon Prime.
Обновлено вчера в 21:03
Наука
Ученые узнали, как просто вычислить свой биологический возраст
Обновлено в 13:34
Экономика
Совфед одобрил закон о крабовых аукционах
Закон о крабовых аукционах одобрил Совфед, передает корреспондент ИА REGNUM 22 апреля.
Обновлено в 06:29