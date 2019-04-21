Гаджеты

Запуск проблемного Galaxy Fold со складным экраном перенеслиLenta.ru 12:04

Корпорация Samsung перенесла старт продаж складного смартфона Galaxy Fold. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники. Указывается, что решение о переносе было вызвано жалобами журналистов на поломки устройства.
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