Запуск проблемного Galaxy Fold со складным экраном перенеслиLenta.ru 12:04

Корпорация Samsung перенесла старт продаж складного смартфона Galaxy Fold. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники. Указывается, что решение о переносе было вызвано жалобами журналистов на поломки устройства.

Авто Subaru отзывает более 52 тыс. автомобилей в России Как говорится в сообщении, Subaru отзывает более 52 тыс. автомобилей в России, среди которых несколько моделей.

Шоу-бизнес Вандалы осквернили могилу Евгения Осина Неизвестные осквернили захоронение российского и советского певца Евгения Осина на московском Троекуровском кладбище, сообщается в телеграм-канале 112.

Политика В Госдуме раскритиковали Comedy Club за шутки про депутатов Депутат Государственной думы от ЛДПР Василий Власов раскритиковал проекты Comedy Club и «Наша Russia» на телеканале ТНТ.

Политика Суд в Киеве приостановил переименование УПЦ Окружной административный суд Киева приостановил процесс переименования канонической Украинской православной церкви, сообщила пресс-служба суда.

Культура Представитель Жванецкого рассказал о самочувствии сатирика Писатель-сатирик Михаил Жванецкий чувствует себя лучше после перелома руки, сообщил представитель артиста Олег Сташкевич в понедельник, 22 апреля.

Политика Коломойский объявил о возвращении на Украину Олигарх Коломойский заявил о готовности вернуться на Украину сразу после официального обнародования официальных результатов президентских выборов.

Политика Порошенко получил от США гарантии неприкосновенности Пётр Порошенко, потерпевший поражение в битве за президентское кресло, уже получил гарантии неприкосновенности от Соединённых Штатов.

Финансы Рынок акций РФ начал неделю с обновления максимума индекса МосБиржи Рынок акций РФ начал неделю с роста вслед за раллирующей нефтью на новостях о возобновлении США со 2 мая санкций для импортеров иранской нефти; индекс МосБиржи обновил исторический максимум на закрытие торгов, а индекс РТС обновил пик с марта прошлого года на бумагах нефтяного сектора и Сбербанка .

Происшествия Россельхознадзор выявил новую схему контрабанды яблок из Белоруссии Россельхознадзором выявлена новая схема незаконного ввоза свежих яблок неустановленного происхождения в Россию из Белоруссии.

Авто Объявлены комплектации и цены нового Kia Soul для России Новый KIA Soul предложат в России с двумя бензиновыми «атмосферниками»: 1,6-литровым 123-сильным MPI, работающим в паре с «механикой» или «автоматом», и 2,0-литровым 150-сильным мотором, доступным только с автоматической коробкой передач.

Авто Показан первый в мире электрический внедорожник Ford Bronco Zero Labs Automotive, независимая компания, презентовала первую в мире электрическую модель внедорожника Ford Bronco.

Экономика Президент внес приятные изменения по транспортному налогу Вступили в силу важные изменения по транспортному налогу. Поправки внесены Федеральным законом от 15.04.2019 № 63-ФЗ.

Политика США пообещали $10 млн за информацию о финансовых операциях «Хезболлы» США пообещали заплатить до $10 млн за информацию о финансовых операциях ливанского движения «Хезболла», которое Вашингтон считает террористическим.

Политика В Совфеде оценили планы Порошенко вернуться в администрацию президента Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков прокомментировал RT заявление украинского лидера Петра Порошенко о намерении вернуться в администрацию президента Украины.

Шоу-бизнес Муж Лолиты Милявской поставил ей ультиматум об уходе со сцены Муж российской певицы Лолиты Милявской спортсмен Дмитрий Иванов потребовал от исполнительницы на время прекратить концертную деятельность.

Авто Группа PSA подала заявку на специальный инвестпроект Группа PSA 22 апреля 2019 года подала заявку на заключение специнвестинвестпроекта с Министерством промышленности и торговли РФ.

Кино Вторая серия «Игры престолов» попала в Сеть Некоторые поклонники «Игры престолов» случайно получили доступ ко второму эпизоду восьмого сезона после того, как посмотрели первый в Германии из-за утечки видео с Amazon Prime.