Энергетика

Запуск первой нитки «Турецкого потока» планируется с января 2020 годаГоворит Москва вчера в 06:25

Новак добавил, что Минэнерго допускает возможность дополнительного увеличения пропускной способности «Турецкого потока» в случае возникновения спроса на российский газ. Первая нитка газопровода предназначена для турецкого рынка, вторая — для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы.
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Минэнерго: запуск первой нитки «Турецкого потока» ожидается с 1 января

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