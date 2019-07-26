Энергетика
Запуск первой нитки «Турецкого потока» планируется с января 2020 годаГоворит Москва вчера в 06:25
Новак добавил, что Минэнерго допускает возможность дополнительного увеличения пропускной способности «Турецкого потока» в случае возникновения спроса на российский газ. Первая нитка газопровода предназначена для турецкого рынка, вторая — для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы.
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Минэнерго: запуск первой нитки «Турецкого потока» ожидается с 1 января
Московский Комсомолецвчера в 18:38
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