Запуск корабля Dragon с грузом для МКС перенеслиАргументы недели 11:29

В субботу, 27 апреля, стало известно, что запуск ракеты-носителя Falcon-9 американской компании SpaceX с кораблем Dragon и грузом, который предназначен для экипажа МКС, было решено перенести.

Запуск корабля Dragon с грузом для МКС перенесли

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