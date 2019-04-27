Космос

Запуск корабля Dragon с грузом для МКС перенесен на 1 маяТАСС 11:11

Запуск ракеты-носителя Falcon 9 компании SpaceX с кораблем Dragon и грузом, предназначенным для экипажа Международной космической станции (МКС), перенесен на 1 мая. Об этом SpaceX сообщила в субботу в своем Twitter.
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Запуск корабля Dragon с грузом для МКС перенесен на 1 мая

ТАСС11:11

Отправка на МКС американского частного корабля Дрегон перенесена с 30 апреля на 1 мая

Эхо Москвы11:32

Запуск Dragon к МКС перенесен

Телеканал 360°11:25

Запуск грузового корабля Dragon для МКС перенесли на 1 мая

РБК11:58

Запуск Dragon к МКС перенесли

Газета.Ru11:07

Отправку на МКС грузового корабля Dragon перенесли на 1 мая

РИА Новости10:47

Запуск корабля Dragon к МКС перенесли на 1 мая

Говорит Москва10:57
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Самолет авиакомпании "Аэрофлот", выполняющий рейс Москва - Волгоград (SU1186), развернулся в воздухе и в настоящий момент возвращается в Москву.
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В проекте победила 10-летняя дочь певицы Алсу Микелла Абрамова. За нее проголосовали 56,5% телезрителей.
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Минобороны накажет командиров из-за ситуации с курсантами ВДВ

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Ученые назвали продукт, повышающий риск преждевременной смерти

Выяснилось, что те у кого в организме регистрировали повышенное содержание ПХБ (полихлорированные бифенилы) умирали на 50% чаще — особенно от сердечно-сосудистых заболеваний.
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Спецборт с Благодатным огнем вылетел из Тель-Авива в Москву

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Политика

Путин назвал первоочередную тему возможных переговоров с Зеленским

Президент РФ Владимир Путин отметил, что первоочередной темой его возможных переговоров с избранным президентом Украины Владимиром Зеленским станет вопрос урегулирования ситуации в Донбассе.
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Авто

Indian Motorcycle зарегистрировал новый бренд

Обновлено вчера в 12:00
Политика

Зеленский опроверг информацию об отдыхе в Турции на яхте

Обновлено в 08:59
Общество

В Уганде женщина за 39 лет родила 38 детей, сообщили СМИ

В Уганде обнаружена самая многодетная мать на Земле Мариам Набатанзи, которая родила 38 детей к своим 39 годам.
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Автоспорт

Квят стал шестым в третьей практике Гран-при «Формулы-1» в Баку

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Футбол

Дортмундская «Боруссия» вдевятером проиграла «Шальке» в рурском дерби

Рурское дерби состоялось на стадионе «Сингал Идуна Парк» и завершилось победой гостей со счётом 4:2. На 14-й минуте «шмели» вышли вперёд благодаря точному удару полузащитника Марио Гётце.
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Происшествия

В Париже задержаны 11 человек во время протестов «жёлтых жилетов»

Полиция задержала по меньшей мере 11 человек во время протестных акций «жёлтых жилетов» в Париже.
Обновлено в 11:30
Религия

Готовящимся к Пасхе напомнили, как себя вести в Великую субботу

Что нужно делать в Великую субботу, а что нельзя – ответы на популярные вопросы прихожан дал настоятель храма Сергия Радонежского в Крапивниках, протоиерей Александр (Абрамов), его слова приводит «Вечерняя Москва».
Обновлено в 06:35
Экономика

Маск согласился не раскрывать без разрешения данные о работе Tesla

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) и основатель Tesla Илон Маск заключили новое соглашение о том, какую информацию о компании бизнесмен не может распространять в соцсетях без «предварительного одобрения».
Обновлено вчера в 19:34
Происшествия

Основатель WikiLeaks пожаловался в суд на вымогательство

Судебный иск за вымогательство 3 млн евро подал основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж на группу испанцев, сотрудников посольства Эквадора и эквадорского охранного агентства.
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Политика

Зеленский рассказал о действующих от его имени аферистах

Избранный президент Украины Владимир Зеленский рассказал об аферистах, которые используют его имя.
Обновлено в 07:16
Хоккей

Тренер и врач «Авангарда» пытались не пустить допинг-офицера к Зернову

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Власти Москвы заявили, что Большая кольцевая линия метро готова на 50%

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На Урале врач дважды взял деньги с умирающего за бесплатный протез

Сын уральца Виталий Супрунов рассказывает, что Ковалевский дважды взял с них по 50 тыс. рублей за протез пищевода.
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В Красноярске загорелся завод, где производятся ракеты «Сармат»

На заводе «Красмаш», который является производителем ракет «Сармат» и «Синева», произошёл пожар.
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Авто

Составлен топ-5 самых мощных в мире кроссоверов

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Полиция случайно подстрелила троих детей

В американском штате Оклахома полиция случайно ранила троих детей, передает ABC News.
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Бурмистров и Якупов не вошли в состав сборной России для подготовки к ЧМ

"Штаб сборной благодарит за работу вратарей Ивана Бочарова, Илью Коновалова, защитников Никиту Черепанова, Рушана Рафикова, нападающих Егора Коршкова, Антона Злобина, Дениса Алексеева, Александра Бурмистрова, Дамира Жафярова и Наиля Якупова, желает им хорошей подготовки к следующему сезону и рассчитывает на них в дальнейшем", - говорится в сообщении ФХР.
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Умер экс-глава Хакасии Алексей Лебедь

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Где вам стоит жить: какая страна подходит каждому знаку зодиака

Специалисты небесных светил раскрыли, какому знаку, где лучше жить.
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