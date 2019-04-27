Космос

Запуск корабля Dragon с грузом для МКС перенесен на 1 маяТАСС 11:11

Запуск ракеты-носителя Falcon 9 компании SpaceX с кораблем Dragon и грузом, предназначенным для экипажа Международной космической станции (МКС), перенесен на 1 мая. Об этом SpaceX сообщила в субботу в своем Twitter.
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Запуск грузового корабля Dragon для МКС перенесли на 1 мая

РБК11:58

Отправка на МКС американского частного корабля Дрегон перенесена с 30 апреля на 1 мая

Эхо Москвы11:32

Запуск корабля Dragon к МКС перенесли на 1 мая

Говорит Москва10:57

Запуск корабля Dragon с грузом для МКС перенесен на 1 мая

ТАСС11:11

Запуск Dragon к МКС перенесли

Газета.Ru11:07

Отправку на МКС грузового корабля Dragon перенесли на 1 мая

РИА Новости10:47

Запуск Dragon к МКС перенесен

Телеканал 360°11:25
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Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено в 22:25, Ашберн
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История «Голоса» для Светланы Лободы окончена, заявила продюсер певицы

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Главному тренеру омского "Авангарда" Бобу Хартли и нападающему Денису Зернову грозит дисквалификация на четыре года, сообщает "Чемпионат.com".
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Авто

Opel возобновит выпуск автомобилей в России до конца 2019 года

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Власти Крыма ожидают роста потока украинских туристов

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Наука

Назван продукт, значительно повышающий риск преждевременной смерти

Чрезмерное употребление жирной рыбы повышает риск преждевременной смерти на 50 процентов, выяснили шведские ученые.
Обновлено в 09:20
Наука

Волны и скорость ветра в Мировом океане увеличиваются с каждым годом

Скорость ветра и высота волн всех океанах значительно увеличивается каждый год, сообщает информационный новостной портал Машины и Механизмы.
Обновлено вчера в 07:31
Хоккей

«Бостон» — «Коламбус»: Панарин забросил две шайбы во втором периоде

Дублем в составе гостей отметился российский нападающий Артемий Панарин. Первую шайбу россиянин забросил в большинстве на 22-й минуте.
Обновлено в 21:53
Происшествия

В Финском заливе в Петербурге перевернулся прогулочный катер

Прогулочный катер, на борту которого находились девять человек, перевернулся в Финском заливе в районе Канонерского острова, сообщает Северо-Западное следственное управление на транспорте СКР.
Обновлено в 18:19
Общество

Медведев поручил улучшить графики работы детсадов и школ

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил внести в правительство предложения по совершенствованию графиков работы школ и детских садов.
Обновлено в 03:54
Кино

«Мстители: Финал» уже собрали в прокате 644 млн долларов

Обновлено в 19:13
Армия и оружие

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Боевики террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) планируют осуществлять вылазки на курортах стран Азии и Африки, взяв за основу модель организации терактов на Шри-Ланке.
Обновлено в 19:55
Происшествия

На Урале врач дважды взял деньги с умирающего за бесплатный протез

Сын уральца Виталий Супрунов рассказывает, что Ковалевский дважды взял с них по 50 тыс. рублей за протез пищевода.
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National Interest рассказал, как «помирить» Россию и США

США могут «помирить» с Москвой признание Крыма частью России и остановка расширения НАТО.
Обновлено в 21:32
Футбол

«Барселона» стала чемпионом Испании по футболу

«Барселона» победила «Леванте» в матче 35-го тура чемпионата Испании по футболу и досрочно выиграла первенство.
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Как выяснилось, почти половина (42%) российских автомобилистов каждый месяц тратит на заправку автомобиля более 4 тысяч рублей в месяц.
Обновлено в 10:28
Наука

Как сделать ткань полностью непромокаемой: российское ноу-хау

Пять лет назад, работая над новыми материалами для топливных элементов, Михаил и Игорь поняли, что свойство сверхкритических жидкостей растворять некоторые гидрофобные полимеры можно использовать для нанесения на ткань водо- и грязеотталкивающих покрытий.
Обновлено в 01:16
Политика

В Москве арестован украинский миллионер Павел Климец

В Москве был задержан украинский бизнесмен Павел Климец по подозрению в даче взятки в особо крупном размере.
Обновлено в 00:42
Шоу-бизнес

Певец Сосо Павлиашвили рассказал о своей эпилепсии

Российский певец Сосо Павлиашвили откровенно рассказал о своей болезни, которой страдал около семи лет, в эфире передачи «Секрет на миллион» на НТВ.
Обновлено в 11:35
Религия

Куйвашев и Цуканов встретили Пасху вместе

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и полномочный представитель президента России в УрФО Николай Цуканов пришли на главное в Екатеринбурге пасхальное богослужение, которое проходит в Свято-Троицком кафедральном соборе.
Обновлено в 17:30
Транспорт

Почти 30 рейсов задержано и отменено в аэропортах Москвы

В аэропортах Москвы отменено и задержано 27 рейсов. Это следует из данных сервиса "Яндекс.Расписание".
Обновлено вчера в 17:14
Авто

Стали известны регионы РФ, где чаще всего покупают новые автомобили

В первом квартале россияне приобрели 323 тысячи легковых автомобилей Москва стала лидером по числу проданных за первые три месяца 2019 года легковых автомобилей, свидетельствуют данные Автостата.
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Жириновскому подарили торт в виде карты Украины

Обновлено вчера в 12:35
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Патриарх Кирилл поздравил верующих с Пасхой

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Мама финалиста шоу «Голос. Дети» оценила ситуацию с конкурсом

Оценить идеально всегда сложно, поскольку есть определённые процедуры голосования как для жюри, так и для зрителей.
Обновлено в 08:56
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