Запуск корабля Dragon с грузом для МКС перенесен на 1 маяТАСС 11:11

Запуск ракеты-носителя Falcon 9 компании SpaceX с кораблем Dragon и грузом, предназначенным для экипажа Международной космической станции (МКС), перенесен на 1 мая. Об этом SpaceX сообщила в субботу в своем Twitter.

Запуск корабля Dragon с грузом для МКС перенесен на 1 мая

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