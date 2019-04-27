Космос
Запуск корабля Dragon с грузом для МКС перенесен на 1 маяТАСС 11:11
Запуск ракеты-носителя Falcon 9 компании SpaceX с кораблем Dragon и грузом, предназначенным для экипажа Международной космической станции (МКС), перенесен на 1 мая. Об этом SpaceX сообщила в субботу в своем Twitter.
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Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено в 22:25, Ашберн
Политика
Депутат Рады рассказал, в каком случае Россия нападет на Украину
У России появится причина для военного вмешательства, если новый президент Украины попытается задавить Донбасс силой, заявил депутат Верховной рады Евгений Мураев.
Обновлено в 21:32
Шоу-бизнес
История «Голоса» для Светланы Лободы окончена, заявила продюсер певицы
Для певицы Светланы Лободы история "Голоса", скорее всего, окончена. Об этом написала в Instagram продюсер артистки Нателла Крапивина.
Обновлено в 08:04
Происшествия
На Урале ребенок скончался после падения с горки
Обновлено в 10:07
Политика
Мадуро заявил, что Венесуэла никогда не вернется в ОАГ
Обновлено в 18:48
Авто
На чем ездил Иосиф Кобзон
Обновлено в 07:35
Армия и оружие
МС-21-300 совершил беспосадочный перелет из Иркутска в Ульяновск
Сегодня, 27 апреля, опытный среднемагистральный узкофюзеляжный пассажирский самолёт совершил беспосадочный перелет из Иркутска на аэродром «Ульяновск-Восточный».
Обновлено в 06:37
Культура
Ведущий «Голоса» допустил аннулирование итогов шоу
Обновлено в 12:28
Хоккей
Финалисту Кубка Гагарина грозит дисквалификация за допинг
Главному тренеру омского "Авангарда" Бобу Хартли и нападающему Денису Зернову грозит дисквалификация на четыре года, сообщает "Чемпионат.com".
Обновлено в 12:53
Авто
Opel возобновит выпуск автомобилей в России до конца 2019 года
Автомобильная компания Opel до конца нынешнего года вернется на российский рынок.
Обновлено в 08:19
Политика
Власти Крыма ожидают роста потока украинских туристов
Обновлено в 20:14
Наука
Назван продукт, значительно повышающий риск преждевременной смерти
Чрезмерное употребление жирной рыбы повышает риск преждевременной смерти на 50 процентов, выяснили шведские ученые.
Обновлено в 09:20
Наука
Волны и скорость ветра в Мировом океане увеличиваются с каждым годом
Скорость ветра и высота волн всех океанах значительно увеличивается каждый год, сообщает информационный новостной портал Машины и Механизмы.
Обновлено вчера в 07:31
Хоккей
«Бостон» — «Коламбус»: Панарин забросил две шайбы во втором периоде
Дублем в составе гостей отметился российский нападающий Артемий Панарин. Первую шайбу россиянин забросил в большинстве на 22-й минуте.
Обновлено в 21:53
Происшествия
В Финском заливе в Петербурге перевернулся прогулочный катер
Прогулочный катер, на борту которого находились девять человек, перевернулся в Финском заливе в районе Канонерского острова, сообщает Северо-Западное следственное управление на транспорте СКР.
Обновлено в 18:19
Общество
Медведев поручил улучшить графики работы детсадов и школ
Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил внести в правительство предложения по совершенствованию графиков работы школ и детских садов.
Обновлено в 03:54
Кино
«Мстители: Финал» уже собрали в прокате 644 млн долларов
Обновлено в 19:13
Армия и оружие
Telegraph: боевики ИГ могут атаковать курорты стран Азии и Африки
Боевики террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) планируют осуществлять вылазки на курортах стран Азии и Африки, взяв за основу модель организации терактов на Шри-Ланке.
Обновлено в 19:55
Происшествия
На Урале врач дважды взял деньги с умирающего за бесплатный протез
Сын уральца Виталий Супрунов рассказывает, что Ковалевский дважды взял с них по 50 тыс. рублей за протез пищевода.
Обновлено в 04:05
Политика
National Interest рассказал, как «помирить» Россию и США
США могут «помирить» с Москвой признание Крыма частью России и остановка расширения НАТО.
Обновлено в 21:32
Футбол
«Барселона» стала чемпионом Испании по футболу
«Барселона» победила «Леванте» в матче 35-го тура чемпионата Испании по футболу и досрочно выиграла первенство.
Обновлено в 17:16
Авто
Сколько денег в месяц тратят на бензин российские автовладельцы
Как выяснилось, почти половина (42%) российских автомобилистов каждый месяц тратит на заправку автомобиля более 4 тысяч рублей в месяц.
Обновлено в 10:28
Наука
Как сделать ткань полностью непромокаемой: российское ноу-хау
Пять лет назад, работая над новыми материалами для топливных элементов, Михаил и Игорь поняли, что свойство сверхкритических жидкостей растворять некоторые гидрофобные полимеры можно использовать для нанесения на ткань водо- и грязеотталкивающих покрытий.
Обновлено в 01:16
Политика
В Москве арестован украинский миллионер Павел Климец
В Москве был задержан украинский бизнесмен Павел Климец по подозрению в даче взятки в особо крупном размере.
Обновлено в 00:42
Шоу-бизнес
Певец Сосо Павлиашвили рассказал о своей эпилепсии
Российский певец Сосо Павлиашвили откровенно рассказал о своей болезни, которой страдал около семи лет, в эфире передачи «Секрет на миллион» на НТВ.
Обновлено в 11:35
Религия
Куйвашев и Цуканов встретили Пасху вместе
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и полномочный представитель президента России в УрФО Николай Цуканов пришли на главное в Екатеринбурге пасхальное богослужение, которое проходит в Свято-Троицком кафедральном соборе.
Обновлено в 17:30
Транспорт
Почти 30 рейсов задержано и отменено в аэропортах Москвы
В аэропортах Москвы отменено и задержано 27 рейсов. Это следует из данных сервиса "Яндекс.Расписание".
Обновлено вчера в 17:14
Авто
Стали известны регионы РФ, где чаще всего покупают новые автомобили
В первом квартале россияне приобрели 323 тысячи легковых автомобилей Москва стала лидером по числу проданных за первые три месяца 2019 года легковых автомобилей, свидетельствуют данные Автостата.
Обновлено в 12:12
Политика
Жириновскому подарили торт в виде карты Украины
Обновлено вчера в 12:35
Религия
Патриарх Кирилл поздравил верующих с Пасхой
Обновлено в 17:01
Музыка
Мама финалиста шоу «Голос. Дети» оценила ситуацию с конкурсом
Оценить идеально всегда сложно, поскольку есть определённые процедуры голосования как для жюри, так и для зрителей.
Обновлено в 08:56